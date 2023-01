Dakar 2023 – Encore de la casse sur une Audi RS Q e-tron à l’étape 7

La 7ème étape du Rallye Dakar 2023 a été modifiée suite aux précédentes intempéries : les motos n’ont pas roulé afin de permettre aux pilotes de reprendre des forces alors que les autres véhicules ont pu prendre le départ pour une boucle entre Al Duwadimi et Al Duwadimi. Les voitures n’avaient ainsi pas de traces à suivre sur le sol rendant la navigation plus difficile notamment avec du sable mouillé. La malchance a gagné le 3ème équipage bien classé – Mattias Ekström & Emil Bergqvist : casse d’une jante et de la suspension et arrêt de Carlos Sainz pour leur porter secours.

Après un bon démarrage de cette édition 2023 du rallye Dakar, l’équipe Audi Sport fait face à de nombreux incidents et accidents heureusement sans gravité en dehors du matériel. Alors que Mattias Ekström et Emil Bergqvist sont remontés au classement général, ils ont été victime d’un accrochage avec une pierre enfouie dans le sable qui a détruit la jante arrière gauche, déchiré le pneu et abîmé le triangle.

Leurs coéquipiers Carlos Sainz et Lucas Cruz – n’ayant plus aucune chance de viser un podium – se sont arrêtés afin de les soutenir et les aider à repartir le plus rapidement possible. Afin d’éviter d’attendre trop longtemps le camion d’assistance, Lucas Cruz – étant un bon mécanicien – a démonté une partie de sa voiture pour fournir à l’autre équipage les pièces nécessaires. Au final, ils ont perdu près de 3 heures à réparer. Ils ont terminé à la 129ème position

Suite à leur accident lors de l’étape 6 du rallye Dakar 2023, Carlos Sainz et Lucas Cruz sont rentrés au bivouac le vendredi soir à 23h00, ayant longtemps attendu le camion d’assistance. La voiture a été réparée toute la nuit et a pu prendre le départ de la 7ème étape. La course s’est bien déroulée jusqu’à l’arrêt afin de porter secours à l’autre Audi RS Q e-tron.

Au classement général, Mattias Ekström tombe à 20ème position alors qu’El Matador chute à la 104ème place avec une pénalité de 18h00.

L’étape 8 du rallye Dakar se déroule le 8 janvier 2023 entre Al Duwadimi et Riyad, longue de 822 km : 476 km de liaison et 346 km de spéciale.

Classement de l’étape 7 (temps, écart, pénalité)

129 – #211 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 06h 28′ 21 / + 03h 21′ 58 / –

131 – #207 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 06h 34′ 34 / + 03h 28′ 11 / –

/ – #204 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – abandon

Classement général (temps, écart, pénalité)

20 – #211 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 32h 16′ 04 / + 04h 49′ 41 / 00h 15′ 00

104 – #207 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 56h 42′ 02 / + 29h 15′ 39 / 18h 00′ 00

/ – #204 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – abandon

Résumé de l’étape 7 en vidéos





Photos : Audi / ASO – Vidéos : Audi / France TV Sport / Dakar