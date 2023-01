Livraison des premiers VW ID. Buzz Cargo à Miele

Les cinq premiers VW ID. Buzz Cargo qui avait été personnalisé pour le service client de Miele sont maintenant utilisés. À Gütersloh, Carsten Intra, PDG de Volkswagen Véhicules Utilitaires et Lars Krause, membre du conseil d’administration en charge du marketing et des ventes, ont personnellement remis mi novembre 2022 les véhicules à la direction de Miele. Cela fait de Miele l’un des premiers clients à recevoir des ID. Buzz Cargo.

« Toute l’année a été consacrée à l’ID. Buzz. Je suis heureux que le moment soit enfin venu de transférer le véhicule à nos clients et de le faire rouler sur les routes. Pour un partenaire de longue date comme Miele, qui utilise nos camionnettes Bulli comme véhicules de service pratiquement depuis le début, nous voulions absolument présenter ces cinq premiers véhicules ID. Buzz Cargo en personne. », a déclaré Carsten Intra.

Miele mettra en service ses premiers véhicules en service après-vente en Allemagne, en Espagne, en Norvège, en Grande-Bretagne et en Autriche. En plus de la peinture rouge spéciale représentative de Miele, les souhaits de l’entreprise en matière de caractéristiques spéciales ont été mis en œuvre dans ces vans VW ID. Buzz Cargo dans le cadre d’un processus de développement conjoint entre Miele, le partenaire de conversion Würth et Volkswagen Véhicules Utilitaires. Par exemple, dans l’espace de chargement du transporteur électrique Miele, le service client international reçoit une conversion installée en usine avec des systèmes d’étagères conçus pour répondre aux exigences des employés de service pour ranger les matériaux, les pièces de rechange et les outils. Une console centrale avec une table pliante intégrée sert de poste de travail pour le conducteur. Les véhicules actuellement mis en service en Europe fourniront des connaissances précieuses pour l’optimisation et l’extension futures du produit personnalisé par le client et pour l’électrification ultérieure de la flotte de service Miele.

L’ID. Buzz Cargo est un véhicule de service à part entière

Pour Lars Krause, cela correspond parfaitement à l’orientation stratégique de Volkswagen Véhicules Utilitaires : « Notre stratégie est d’offrir le bon véhicule pour chacun. Miele est l’un des premiers clients à qui nous fournissons l’ID. Buzz. Nous le faisons très intentionnellement pour montrer que l’ID. Buzz Cargo est un véhicule utilitaire à part entière. Et c’est aussi un véhicule de service à part entière. »

Axel Kniehl, directeur exécutif du marketing et des ventes chez Miele, a ajouté : « L’ID. Buzz propose une très bonne offre globale parfaitement adaptée aux besoins spécifiques de nos techniciens du service client. »

Avec les vans tout électriques de Volkswagen Véhicules Utilitaires, Miele franchit une nouvelle étape vers la conversion de l’ensemble de sa flotte aux sources d’énergie renouvelables. « Nous nous sommes fixé pour objectif de réduire les émissions de CO2 de notre flotte de véhicules d’au moins 30% d’ici 2030. L’ID. Buzz est un excellent choix en tant que variante tout électrique pour notre flotte, et nous attendons déjà avec impatience de recevoir plus de véhicules ID. Buzz véhicules l’année prochaine. », explique Rebecca Steinhage, directrice exécutive des ressources humaines et des affaires générales chez Miele.

Échange étroit sur d’autres opportunités de coopération

Lors de la livraison, les membres du conseil d’administration et la direction de Miele ont mentionné d’autres opportunités pour les deux entreprises de collaborer afin d’harmoniser les futures solutions de mobilité avec les exigences de service. « Nous coopérons étroitement au déploiement international de l’ID.Buzz converti en usine pour Miele. Ensemble, nous examinons également les services numériques qui pourraient optimiser davantage la chaîne logistique de Miele et l’utilisation des futurs transporteurs VW à conduite autonome. », a déclaré Lars Krause.

La coopération au fil des décennies a montré à quel point les deux marques se complètent. Volkswagen Véhicules Utilitaires utilise également cette histoire pour commercialiser l’ID. Buzz Cargo. Par exemple, l’ID. Buzz Cargo de Miele joue un rôle majeur dans un spot réalisé en commun dans le cadre de la campagne de lancement sur le marché. Dans l’esprit du partenariat de longue date, le film qui en résulte met en évidence les qualités importantes du nouveau VW ID. Buzz Cargo pour Miele : fiable, innovant et durable. La campagne est diffusée depuis le 16 novembre 2022, principalement sur les réseaux sociaux.

Photos : Volkswagen