Dakar 2023 – Podium et abandon pour les Audi RS Q e-tron E2 à l’étape 10

Un nouveau coup dur pour Audi Sport au rallye Dakar 2023, une seconde Audi RS Q e-tron E2 a dû abandonner. Le tonneau de la veille de Carlos Sainz et Lucas Cruz avec leur voiture n°207 a porté le coup de grâce obligeant l’équipage espagnol d’abandonner. Au contraire, la 3ème et dernière Audi restante a su montrer qu’elle est toujours aussi vaillante dans une mer de dunes en terminant sur le podium grâce à Mattias Ekström.

Après avoir ramené la voiture au bivouac suite à l’accident dans les dunes, les ingénieur d’Audi Sport ont dû se rendre à l’évidence que l’abandon était la seule solution pour Carlos Sainz et Lucas Cruz. La voiture a trop souffert des multiples accidents et elle ne pouvait plus prendre le départ de l’édition 2023 du rallye Dakar dans des conditions de sécurité nécessaires. La structure a été endommagée empêchant une réparation sur place. C’est un second échec de l’équipe Audi Sport et Q Motorsports après le premier abandon de Stéphane Peterhansel et Edouard Boulanger quelques jours plus tôt.

Le dernier équipage restant – Mattias Ekström & Emil Bergqvist – ont la lourde tache de rejoindre la ligne d’arrivée pour l’honneur. Les nombreux déboires que connait Audi depuis 10 jours n’ont pas entaché le moral des suédois de la voiture #211 qui se battent pour gagner une victoire d’étape. Hier 4ème, aujourd’hui second, peut-être premier demain. Ils terminent à 3 minutes derrière le vainqueur de l’étape Sébastien Loeb.

Au classement général, l’équipage de l’Audi #211 – Mattias Ekström & Emil Bergqvist – remonte de la 27ème à la 25ème position alors que Carlos Sainz et son coéquipier Lucas Cruz ont dû abandonner suite à l’accident de la veille

L’étape 11 du rallye Dakar se déroulera le 12 janvier 2023 entre Shaybah et Empty Quarter Marathon, longue de 427 km : 153 km de liaison et 274 km de spéciale. Il s’agit d’une épreuve marathon dans du sable avec une infinité de dunes qui risque d’être intense et changer l’ordre du classement général.

Classement de l’étape 10 (temps, écart, pénalité)

2 – #211 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 01h 51′ 36 / + 00h 03′ 04 / –

/ – #207 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – abandon

/ – #204 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – abandon

Classement général (temps, écart, pénalité)

25 – #211 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 43h 12′ 07 / + 06h 58′ 30 / 00h 17′ 20

/ – #207 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – abandon

/ – #204 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – abandon

Résumé de l’étape 10 en vidéos





Photos : Audi / ASO – Vidéos : Audi / France TV Sport / Dakar