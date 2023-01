Formule E – Hankook devient le nouveau fournisseur des pneus

À partir de la saison 2023, Hankook est le nouveau partenaire technique et fournisseur de pneus exclusif du championnat du monde de Formule E ABB FIA, remplaçant Michelin. Lors d’un événement aux Swarovski Crystal Worlds en Autriche, Hankook a officiellement présenté les nouveaux pneus de course Hankook iON aux invités et aux représentants de la Formule E.

Le nouveau pneu a été développé en étroite collaboration avec la série de courses et vise particulièrement à répondre aux besoins de durabilité de la Formule E et à l’avenir de l’e-mobilité, sans compromettre les performances du sport automobile. Près de 30% du nouveau pneu, spécialement conçu pour la troisième génération de voitures de course de Formule E, est composé de matériaux durables. Les équipes de Formule E ont actuellement accès à une variante de pneu qui peut être utilisée dans des conditions sèches et humides, afin d’économiser davantage les ressources.

De plus, la longue durée de vie du pneu est une autre étape pionnière. Après les week-ends de course respectifs, Hankook recycle complètement chaque jeu de pneus, garantissant que le championnat est aussi durable que possible.

Sooil Lee, PDG de Hankook Tire & Technology, a déclaré : « Il y a bien trois ans, chez Hankook, nous avons décidé de devenir le partenaire technique officiel et le fournisseur de pneus de ce qui est sans doute la série de courses la plus progressiste, moderne et durable au monde à partir de la saison 2023. La philosophie de la marque Hankook et notre orientation stratégique vers un avenir de plus en plus durable reflètent également l’esprit et l’ADN de la Formule E. Ensemble, nous ferons progresser et influencerons de manière significative le développement du sport automobile moderne au cours des prochaines années. »

Le PDG de la Formule E, Jamie Reigle, a ajouté : « Nous sommes ravis d’accueillir Hankook dans le championnat du monde de Formule E ABB FIA. Nous sommes fiers de nous associer à un acteur mondial reconnu comme l’un des meilleurs fabricants de pneus qui vit et respire le sport automobile comme un aspect fondamental de sa philosophie d’entreprise. La vaste expérience de Hankook en matière de collaboration avec des équipes de course sur des circuits du monde entier, son innovation pionnière et son engagement en faveur de la durabilité en font un partenaire parfait pour le championnat et notre nouvelle voiture Gen3. »

Photos : Formula E