David Beckmann et Yifei Ye s’attaquent au test de recrues avec la Porsche 99X Electric

David Beckmann et Yifei Ye piloteront la Porsche 99X Electric lors du test officiel des recrues du championnat du monde de Formule E sur le circuit urbain de Tempelhof à Berlin le 24 avril 2023.

Un jour après l’E-Prix de Berlin, où les manches 7 et 8 de la série de courses innovantes seront disputées, les deux pilotes David Beckmann et Yifei Ye se dirigeront sur le circuit de la ville de la capitale allemande dans les voitures électriques Porsche 99X des pilotes permanents António Félix da Costa et Pascal Wehrlein. David Beckmann a acquis sa première expérience sur piste avec la nouvelle Porsche 99X Electric en tant que pilote officiel d’essai et de réserve pour l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E lors d’essais de pré-saison sur le circuit de Calafat. Pour Yifei Ye, ce sera la première fois dans le cockpit de la voiture de course électrique innovante de Weissach, qui a remporté quatre des six courses de Formule E jusqu’à présent cette saison.

David Beckmann a rejoint l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E en tant que pilote d’essai et de réserve avant le début de cette saison. Auparavant, il a joué le même rôle pour l’actuelle équipe cliente de Formule E Avalanche Andretti et a disputé le championnat de Formule 2 de la FIA. Il fête ses 23 ans le 27 avril. Yifei Ye, 22 ans, participera cette année au Championnat du monde d’endurance (WEC) avec le prototype hybride Porsche 963 d’une équipe cliente en tant que pilote sélectionné par Porsche Motorsport Asia Pacific. En 2021, il remporte l’Asian Le Mans Series et l’European Le Mans Series. Son seul contact avec la Formule E à ce jour a été lors de l’E-Prix de Londres 2022 où il a travaillé comme journaliste de stand pour la télévision chinoise.

David Beckmann et Yifei Ye ont déjà remporté de beaux succès ensemble : au volant d’une ORECA 07, ils ont remporté la catégorie LMP2 aux 1 000 Miles de Sebring, manche d’ouverture de la saison du WEC en Floride le 17 mars 2023.

Florian Modlinger, Director Factory Motorsport Formula E : « Le test des recrues est une excellente occasion de montrer aux jeunes pilotes ce qu’est la Formule E. Il s’agit aussi de les familiariser avec notre Porsche 99X Electric qui est une voiture de course très complexe et pas facile à piloter. Pour les recrues qui arrivent en Formule E, le test leur offre une bonne chance de découvrir ce qu’ils vont affronter dans cette série de courses. En tant qu’équipe, nous voulons utiliser cet événement pour initier les jeunes pilotes à la Formule E et voir comment ils se comportent dans une voiture de Formule E. David a déjà testé pour nous. Maintenant, nous avons hâte de voir à quel point Yifei s’entend bien avec notre Porsche 99X Electric. »

David Beckmann : « Pouvoir conduire la Porsche 99X Electric à Berlin quelques jours avant mon anniversaire est un beau cadeau. Pour moi, c’est une expérience fantastique d’entrer dans la nouvelle ère de la Formule E avec Porsche cette saison. J’ai déjà eu la chance de piloter la nouvelle Porsche 99X Electric sur le circuit lors des essais officiels de Formule E à Calafat. C’était très impressionnant. J’ai vraiment hâte de faire le test de recrues et de mieux connaître notre voiture. Bien sûr, j’espère aussi pouvoir partager des idées utiles avec mon équipe. »

Yifei Ye : « J’ai toujours voulu piloter une Formule E et je suis reconnaissant à Porsche de me donner cette opportunité. Pour moi, c’est un nouveau défi intéressant dans lequel j’ai vraiment hâte de me lancer. Auparavant, je suivrai de près les courses à Berlin depuis les stands et j’essaierai d’apprendre le plus possible d’António et de Pascal. Cela m’aidera certainement à me familiariser le plus rapidement possible avec la Porsche 99X Electric. Avec Porsche, je me concentre pour l’instant sur le WEC. Mais je suis encore jeune et je peux certainement imaginer disputer des courses de Formule E un jour. Le sport automobile électrique a un bel avenir. »

