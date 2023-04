Production de la 5 000e Porsche 911 Cup

Fin novembre 2022, la 5 000e voiture de course de coupe monotype basée sur la Porsche 911 est sortie de la chaîne de montage Porsche à Zuffenhausen. Tout a commencé en 1990 avec les véhicules construits pour la Porsche Carrera Cup Deutschland. Depuis lors, la Cup 911 est devenue l’un des véhicules de course les plus produits au monde. Le modèle anniversaire fera campagne lors de la saison 2023 de la Porsche Mobil 1 Supercup : Porsche Motorsport propose la Porsche 911 GT3 Cup de 510 ch (375 kW) à des pilotes invités de premier plan lors de courses sélectionnées.

Production de la 5 000e 911 Cup, engagée en voiture VIP

La tradition de piloter une voiture VIP dans la Porsche Supercup est longue. Pour la saison 2023, une Porsche 911 GT3 Cup très spéciale sera pilotée par de célèbres pilotes invités lors de certaines manches de la coupe internationale monomarque : la 5 000e voiture de course basée sur une Porsche 911 construite pour la coupe monomarque. Pour commémorer cela, la voiture n°911 sera affublée d’une livrée spéciale, qui la distingue du lot d’une trentaine d’autres voitures de course de la Porsche Mobil1 Supercup.

« Plus de 5 000 911 Cup – ce chiffre impressionnant symbolise l’énorme succès de nos coupes Porsche monomarques dans le monde entier. Il représente également le haut niveau de popularité dont jouit Porsche parmi les équipes, les professionnels de la course, les jeunes pilotes et les pilotes amateurs du monde entier. Aucune autre voiture de course Porsche n’a été produite en si grand nombre ou courue plus fréquemment. », commente Oliver Köppen, responsable de la série mono modèle, du sport GT et des ventes Porsche Motorsport.

Ce qui a commencé en 1990 avec la première 911 Cup de la Porsche Carrera Cup Deutschland s’est transformé en une réussite avec un total de 34 séries de coupe monomarque approuvées par Porsche disputées dans le monde entier. Au fil des décennies, le concept Cup s’est propagé du centre de développement de Weissach à presque tous les continents. Les Porsche Carrera Cups sont actuellement organisées en Europe, en Amérique, en Asie, au Moyen-Orient et en Australie. La Porsche Supercup internationale est au sommet depuis 1993. Pour la saison 2023, la Supercup est disputée lors de huit week-ends européens de Formule 1 dans le cadre du programme de soutien.

« Depuis les débuts de la Porsche Carrera Cup Deutschland en avril 1990, les coupes monomarques Porsche ont remarquablement évolué. Cette saison, le nombre est passé à 34 séries dans le monde – et presque toutes comptent sur la dernière Porsche 911 GT3 Cup de 992 génération. Ce succès est en grande partie dû à nos équipes clients, à qui je dois un merci particulier. », souligne Michael Dreiser, Directeur des ventes Porsche Motorsport.

De la production en série à la voiture de course GT pur-sang

En 1990, la stratégie derrière la Porsche Carrera Cup Deutschland était claire : la technologie issue de la production en série devait faire ses preuves sur les circuits et la fabrication de toutes les voitures de la Cup était centralisée chez Porsche. La Porsche 911 Carrera RS (génération 964) a servi de base. Elle n’a été que légèrement modifiée pour la série de coupes monotypes au moyen d’équipements de sécurité, d’une suspension sport de course et d’un système d’échappement.

Cependant, avec l’introduction de règles de sécurité de plus en plus complètes et l’internationalisation du concept de coupe monomarque, la 911 Cup a subi une transformation en une voiture de course racée d’une génération de modèle à l’autre. En conséquence, la Porsche 911 GT3 Cup actuelle (série de modèles 992) comprend des fonctionnalités telles qu’une cellule de sécurité assistée par ordinateur, une transmission séquentielle avec palettes de changement de vitesse sur le volant, des composants de carrosserie et de cockpit en fibre de carbone et un aileron arrière réglable sur onze positions.

Cependant, les voitures 911 GT3 Cup et 911 GT3 homologuées pour la route partagent encore de nombreux composants techniques. Par exemple, le moteur boxer six cylindres est pratiquement identique, à l’exception de détails tels que le système d’échappement de course et l’électronique spéciale du moteur. La puissance inchangée de 510 ch (375 kW) signifie, entre autres, que le moteur atmosphérique de quatre litres n’a pas besoin d’être entretenu pendant toute une saison de Supercup ou de Carrera Cup.

Le succès mondial des championnats Porsche monomarques et le grand nombre de voitures qui en résulte nécessitent un processus de production exceptionnel. Les voitures de course développées par Porsche Motorsport à Weissach sortent de la même chaîne de montage que les modèles de production 911 à l’usine principale de Stuttgart-Zuffenhausen. Il ne faut pas plus de près de huit heures pour construire une Porsche 911 GT3 Cup – c’est aussi un record.

Photos : Porsche