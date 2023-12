Derniers tests pour l’Audi RS Q e-tron E3 avant le Rallye Dakar 2024

Le Team Audi Sport a soumis l’Audi RS Q e-tron E3 à son dernier test dans le sud de la France avant son engagement au Rallye Dakar 2024. Les trois équipages de pilotes Audi composés de Mattias Ekström / Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel / Edouard Boulanger et Carlos Sainz / Lucas Cruz ont effectué les derniers préparatifs. Avant la troisième participation d’Audi au Rallye Dakar, la priorité des ingénieurs était d’étendre encore plus l’endurance de tous les composants.

Les trois équipages de pilotes ont parcouru une distance totale de plus de 900 kilomètres lors des cinq jours d’essais organisés au Château de Lastours. « Nous avons ainsi rempli nos étapes de développement et nous concentrons désormais sur le travail logistique restant avant Janvier. Nous nous sommes préparés au mieux, mais le Rallye Dakar reste la tâche la plus ambitieuse et de loin la plus difficile du calendrier. Et nous l’abordons avec beaucoup de respect. Un grand merci également à toute l’équipe, ainsi qu’à nos pilotes et copilotes pour le travail qu’ils ont accompli jusqu’à présent pour ce défi très exigeant. », a déclaré Rolf Michl, directeur d’Audi Motorsport.

Sous la direction du directeur technique Dr. Leonardo Pascali, l’objectif des ingénieurs était la confirmation des normes de qualité. L’Audi RS Q e-tron, innovante, se caractérise par sa transmission électrique avec une batterie haute tension et un convertisseur d’énergie. Le système de batterie et d’autres composants de ce concept hautement efficace et à faibles émissions ont dû passer les derniers tests d’endurance sur le site situé entre Narbonne et Perpignan, sur la côte méditerranéenne française.

« D’un point de vue logistique, cet endroit était idéal pour réaliser nos tests et permettait des temps de réaction courts si nous avions besoin de quelque chose en provenance d’Allemagne. Nous avons passé en revue tous les assemblages et systèmes, aussi bien les pièces reprises du modèle précédent que celles nouvellement développées. Il s’agissait de respecter les normes de qualité spécifiées dans tous les domaines. En même temps, les pilotes ont pu confirmer une nouvelle fois les réglages de l’Audi RS Q e-tron pour le Rallye Dakar, qu’ils ont développés sur différents terrains au cours de la saison. », a résumé Leonardo Pascali.

« Nous avons pu travailler sur tous les points nécessaires de notre liste de contrôle. Nos pilotes et ingénieurs ont mis les voitures à l’épreuve pour le Rallye Dakar. Carlos, Mattias et Stéphane sont contents. Ils ont même testé certaines pièces de rechange de leurs voitures pour vérifier les composants. Nous partons au Rallye Dakar avec enthousiasme, mais aussi l’esprit tranquille. Tout le monde a montré qu’il était un vrai membre de l’équipe. Ils abordent leurs tâches avec détermination et cohérence. Cela renforce notre confiance pour le Rallye Dakar. », a ajouté Sven Quandt, directeur de l’équipe Q Motorsport.

Photos : Audi