Audi R8 Coupé Japan final edition – Une édition spéciale très limitée

Audi Sport GmbH, qui développe, fabrique et vend les modèles de course Audi et les modèles sportifs ultimes RS, arrête la production de l’Audi R8, un modèle phare qui allie hautes performances et excellent confort de conduite même au quotidien. Ce coupé sportif, aussi décliné en roadster, n’a cessé d’évoluer au cours des 17 dernières années et a captivé les fans du monde entier. Afin de rendre un dernier hommage à ce modèle, l’importateur Audi Japan a créé pour les clients japonais un modèle spécial limité à seulement 8 unités, combinant les performances exceptionnelles de l’Audi R8 avec le sens esthétique japonais : l’Audi R8 Coupé Japan final edition.

Une édition exclusive et ultra limitée

La carrosserie simple et élégante de forme horizontale utilise des pièces en carbone partout et, en combinaison avec l’ensemble d’anneaux Audi noirs qui resserrent stoïquement l’extérieur, symbolise les performances inégalées de la R8. La couleur de la carrosserie est de haute qualité et douce en blanc Ibis Mat, et en combinaison avec les étriers rouge brillant des freins en céramique, qui suggèrent des performances élevées. Cet ensemble crée un look magnifique de rouge et blanc japonais ancien. Les jantes en aluminium Audi Sport evo de 20 pouces avec un design à cinq rayons sont en bronze mat poli pour ressembler à l’or, qui est une autre couleur thématique. Ainsi, ce modèle en édition limitée, l’Audi R8 Coupé Japan final edition, combine avec désinvolture la R8, qui allie hautes performances et élégance, avec trois couleurs japonaises traditionnelles : blanc, rouge et or, ce qui en fait une voiture en édition limitée avec une sensation particulière exclusivement réservée aux le marché japonais.

L’intérieur Audi exclusive présente des accents bicolores noir et blanc albâtre, avec des coutures en losange blanc albâtre comme accent. Les sièges sport sont en cuir Nappa fin et le ciel de toit et le revêtement du coffre à bagages sont en Alcantara, créant ainsi un espace de haute qualité. En plus des trois boutons de commande standard, le volant dispose désormais d’un bouton multifonction satellite à quatre commandes avec l’ajout d’un bouton pour contrôler le son du moteur. De plus, la garniture du seuil de porte est gravée des mots JAPAN FINAL EDITION ainsi que du numéro indiquant l’édition limitée à huit unités.

Une plaque commémorative spéciale marque la finale de l’édition finale de l’Audi R8 Coupé Japan

Depuis que l’Audi R8 de première génération a été lancée en Europe en 2006 et au Japon en 2007, elle a affiné ses performances exceptionnelles à mesure que la technologie du sport automobile a évolué et a captivé de nombreux fans à travers le monde. En préparation de la sortie du dernier modèle limité au Japon, Audi Japan a préparé une plaque commémorative spéciale pour les clients ayant conclu un contrat. Il s’agit d’un programme appelé VIN Art destiné aux propriétaires européens, qui crée une image unique pour la voiture en saisissant le numéro de châssis. Le cadre portrait en métal est gravé avec le numéro de châssis de l’Audi R8 Coupé Japan final edition achetée par le propriétaire de ce modèle comme plaque commémorative unique en son genre. Il s’agit d’un cadeau qui exprime les sentiments pour l’édition finale de l’Audi R8 Coupé Japan final edition, qui est une fusion de l’histoire de la R8 et de la tradition japonaise, créée par Audi Japan pour les clients japonais.

Moteur V10 de 5,2 litres développant 620 ch et 580 Nm

Le modèle de base de cette édition exclusive est l’Audi R8 Coupé V10 performance 5.2 FSI quattro S tronic. Le moteur V10 atmosphérique de 5,2 litres à haut régime produit une puissance maximale de 620 ch et un couple maximal de 580 Nm. La boîte de vitesses S tronic à 7 rapports est couplée à la transmission intégrale quattro, permettant à la voiture d’accélèrer de 0 à 100 km/h en 3,1 secondes. La suspension est équipée de l’Audi Magnetic Ride, qui contrôle la force d’amortissement de l’amortisseur en fonction de la situation de conduite, offrant une conduite confortable et une excellente dynamique de conduite.

Le prix de vente de cette Audi R8 est de 35 080 000 yens, soit environ 224 864 euros.

Photos : Audi