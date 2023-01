Des pneus Bridgestone spécifiques pour la Lamborghini Huracán Sterrato

Pour le nouveau bolide tout-terrain de Lamborghini, l’Huracán Sterrato, le manufacturier de pneumatiques Bridgestone a spécialement développé le pneu Dueler All-Terrain AT002 afin de pouvoir rouler sur la route mais aussi en dehors des sentiers battus tout en procurant un maximum de plaisir de conduite.

Après des décennies de partenariats exclusifs avec Pirelli, le vent tourne et un fabricant de pneu a su attirer l’intérêt de Lamborghini en devenant un fournisseur en première monte, notamment pour les modèles Huracán STO, Huracán EVO et Huracán Tecnica. La marque au Taureau renouvelle sa confiance à Bridgestone avec l’Huracán Sterrato.

Le Bridgestone Dueler All-Terrain AT002 est le premier pneu tout-terrain au monde conçu pour une voiture de sport, à bénéficier de la technologie Run-Flat (RFT), qui permet au véhicule de continuer à rouler sans danger après une crevaison sur une distance de 80 km à une vitesse de 80 km/h et une pression de 0 bar.

Les polymères, dessins et technologies imaginés exclusivement pour ce modèle permettent à l’Huracán Sterrato d’être à l’aise sur tous les terrains, tout en maximisant les sensations et le plaisir de conduite sur le bitume et sur les routes moins conventionnelles.

Mis au point et fabriqué en Europe, le pneu Bridgestone Dueler All-Terrain AT002 intègre un nouveau composé conçu pour en optimiser l’adhérence, laquelle est encore renforcée par la présence d’une épaule spécialement conçue pour offrir une tenue de route remarquable sur les sentiers rocailleux et boueux. En parallèle, sa bande de roulement optimisée lui permet d’afficher une maniabilité maximale et des performances de premier ordre à grande vitesse, en ne sacrifiant pas son adhérence hors route.

Les pneumatiques sur mesure Bridgestone Dueler All-Terrain AT002 sont disponibles en deux dimensions : 235/40 RF19 96W XL RFT pour les roues avant, et 285/40 RF19 107W XL RFT pour les roues arrière.

En plus des pneus tout-terrain, Bridgestone fournit également des pneus pour ce coupé tout-terrain. Le pneu Bridgestone Blizzak LM005 est disponible en accessoire pour l’Huracán Sterrato aux dimensions 235/40 R19 96W XL (avant) et 285/40 R19 107W XL (arrière).

« Avec le Dueler All-Terrain AT002, Bridgestone a créé un pneu sur mesure qui complète parfaitement le concept de supercar à quatre roues motrices qu’est la Lamborghini Huracán Sterrato. Nous avons mis au point un pneu qui se distingue tant sur l’asphalte à grande vitesse qu’en off-road, conférant au véhicule une stabilité remarquable lorsqu’elle file à toute allure et des capacités tout-terrain taillées pour affronter la boue, les sentiers rocailleux et les terrains les plus accidentés. », a déclaré Steven De Bock, Vice-Président des pneus d’origine et de remplacement chez Bridgestone.

Photos : Lamborghini