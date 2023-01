Une Bentley Continental GT Azure exclusive inspirée d’une Type R Continental de 1953

Bentley Motors a fabriqué à la main une Continental GT Azure exclusive inspirée de la « JAS 949 », l’exemplaire conservé par Bentley de l’emblématique Type R Continental portant cette immatriculation. La nouvelle Bentley Continental GT a été créée en l’honneur du 70ème anniversaire de la JAS 949 pour célébrer l’une des icônes esthétiques importantes dans l’histoire de Bentley. La JAS 949 est l’un des seulement 208 exemplaires construits de la Type R Continental, mais l’impact de cette voiture a été particulièrement important. Ces magnifiques Bentley, l’ancienne et la nouvelle, ont été photographiées sur un site emblématique de Londres et tout aussi spectaculaire, qui réinterprète lui-même au XXIème siècle une icône des années 1950, la Battersea Power Station dans le sud de Londres.

Présentée comme « un tapis volant moderne effaçant les distances », la Type R Continental était la berline de luxe la plus rapide du monde à son lancement en 1952. Les trois lignes esthétiques clés de la voiture, la ligne partant de la roue avant, les flancs arrière et la ligne de toit, ont inspiré la première génération de Continental GT en 2003 et tous les modèles Continental GT depuis lors. Descendants directs de la Type R Continental, les récents modèles Azure de la famille Continental GT continuent de rendre hommage à son élégance et son design intemporel, tout en mettant l’accent sur le bien-être au volant.

À l’aide du Guide de personnalisation Mulliner, la nouvelle Bentley Continental GT Azure a été conçue pour rendre hommage à l’un des membres les plus emblématiques des 43 véhicules de la Bentley Heritage Collection. La voiture immatriculée JAS 949 est la Type R Continental personnelle de Bentley et se trouve dans le nouveau Heritage Garage, sur le campus neutre en carbone de Bentley, à Crewe. Bentley a acheté la JAS 949 en 2001 et l’a conservée en parfait état mécanique, tout en préservant soigneusement sa patine. La voiture est conduite régulièrement sur route.

La JAS 949 a été livrée à son premier propriétaire, en Suisse, le Dr Rowland Guenin, en décembre 1953. Elle avait été commandée dans la teinte Ivory avec un habitacle rouge et une boîte de vitesses manuelle, une spécification qu’elle conserve aujourd’hui, à l’instar de son moteur de 4,6 litres d’origine.

Afin de recréer une interprétation moderne de la JAS 949 au plus proche de ces caractéristiques, une nouvelle Continental GT V8 Azure a été peinte à la main en Old English White, une reproduction fidèle du coloris original datant des années 1950. À l’instar de son modèle, la Continental GT est équipée de chromes brillants (dont la grille de calandre). Et tandis que la JAS 949 est dotée de jantes de 16″, la nouvelle version présente des jantes de 22″ en finition noire et polie faite main, comme l’originale.

À l’intérieur du superbe habitacle, le cuir Cricket Ball offre un environnement rétro douillet et luxueux au conducteur et aux passagers, tout en rappelant la couleur de sellerie de la JAS 949. Afin de préserver les lignes esthétiques de l’habitacle et d’apporter du contraste, le passepoil Beluga posé à la main apporte du relief aux sièges.

Pour un rendu contemporain, le placage Burr Walnut est à pores ouverts, une texture plus proche de la finition patinée de la JAS 949. Sélectionné parmi les essences les plus belles et graphiques disponibles, le placage à pores ouverts n’est recouvert que de trois couches ultrafines de vernis, d’une épaisseur totale de seulement 0,1 mm. En comparaison, le vernis brillant de Bentley fait 0,5 mm d’épaisseur et présente une finition lisse et brillante. Chaque couche est appliquée à la main et le placage est poncé entre chaque pose pour veiller à ce que le vernis accroche aux sillons naturels du bois. La finition ainsi créée ressemble à la cire et souligne parfaitement la couleur et la texture naturelles des essences de bois.

Grâce au savoir-faire artisanal reconnu de Bentley, le frisage est toujours disponible aujourd’hui. Évoquant les détails intérieurs de la JAS 949, le frisage de la nouvelle Continental GT Azure emploie un placage à fil droit australien et une incrustation en buis sublimée par un revêtement doré Bentley Mulliner. La silhouette de la Type R Continental orne le placage de la planche de bord et les plaques de marchepied intérieures, superbes touches finales sublimant l’habitacle.

Le développement de la Type R Continental d’origine

Idée originale de l’ingénieur en chef Ivan Evernden et du designer en chef John Blatchley, la Type R Continental s’est imposée comme une référence et continue d’inspirer les designers de Bentley.

Deux véhicules d’avant-guerre carrossés sur mesure, la Bentley « Embiricos » et la Corniche, ont démontré les atouts d’une meilleure aérodynamique. Au début des années 1950, Ivan Evernden s’est inspiré de ces créations exclusives pour créer un coupé épuré basé sur la berline Type R de Bentley.

La puissance du moteur à six cylindres en ligne de 4 566 cm3 est passée de 142 ch à 155 ch, et la transmission a été dotée d’un rapport de transmission finale plus élevé. Le prototype OLG 490, surnommé Olga, a enregistré une moyenne de 191,11 km/h sur cinq tours (le meilleur tour se situant juste en dessous de 193 km/h) sur le circuit de Montlhéry, près de Paris.

Pour atteindre le poids visé, les artisans du carrossier-constructeur HJ Mulliner avaient façonné la carrosserie, les encadrements de vitre, le cadre du pare-brise, la lunette arrière, les structures des sièges et les pare-chocs en aluminium. Même avec un poids réduit, le choix des pneus était essentiel. Puisqu’aucun pneu routier de l’époque ne pouvait supporter une voiture de deux tonnes dépassant les 185 km/h, des pneus Dunlop Medium Distance Track ont été commandés.

Le premier exemplaire de série a été livré en juin 1952 et 208 Type R Continental furent construites jusqu’à l’arrêt de la production en 1955. HJ Mulliner carrossa 193 d’entre elles. Park Ward (quatre cabriolets et deux coupés), Franay (cinq), Graber (trois) et Farina (un) s’occupèrent des autres.

Recréer un « tapis volant » d’aujourd’hui

La nouvelle Bentley Continental GT Azure est conçue pour améliorer le bien-être et le confort des occupants du véhicule en faisant de chaque trajet une expérience relaxante, quelle que soit la distance.

L’assise est la base du confort et du contrôle en conduite. Toutes les Bentley Azure sont donc équipées de série de la spécification Confort pour siège avant. Elle comprend une fonction de massage et six réglages programmables offrant des micro-ajustements musculaires et posturaux permanents, essentiels pour prévenir la fatigue, des coussins latéraux réglables, une ceinture de sécurité à réglage électrique et des appuie-tête confort.

Autre élément clé de la Continental GT Azure, le système de contrôle actif du roulis 48 V Bentley Dynamic Ride améliore le confort de conduite et limite le roulis pour des trajets plus agréables et relaxants. Le système protège le conducteur et les passagers des mouvements excessifs en découplant électroniquement si besoin la barre stabilisatrice afin de fluidifier la conduite, avant d’appliquer jusqu’à 1 300 Nm de couple anti-roulis en 0,3 seconde dans les virages afin d’assurer la stabilité de la voiture.

La Continental GT Azure est aussi équipée de série de la spécification Grand Tourisme. Elle comprend des systèmes d’assistance qui donnent au conducteur un sentiment de confiance et de contrôle quelles que soient les conditions météorologiques ou de circulation. Le régulateur de vitesse adaptatif conserve une distance prédéfinie vis-à-vis du véhicule précédent en ralentissant (jusqu’à l’arrêt si besoin) si celui-ci ralentit, et réaccélère jusqu’à la vitesse définie une fois la voie dégagée. En plus de l’assistant de maintien de la trajectoire, de l’assistance en circulation et du Bentley Safeguard, l’ensemble des systèmes de radars et de caméras embarqués surveille en permanence la circulation et la route, et peut intervenir si besoin pour éviter un accident.

L’environnement relaxant et régénérant de l’habitacle Azure ne peut qu’améliorer la sécurité de la voiture en diminuant la fatigue du conducteur à travers un design multisensoriel basé sur la science. Les études montrent que la fatigue joue un rôle dans 20% des accidents de la route.

Le sentiment de contrôle serein du conducteur est renforcé par l’affichage tête haute, qui indique les instructions de direction et de navigation dans la ligne de vision, et par la vision nocturne qui se sert de caméras infrarouges pour identifier les piétons, les cyclistes et les animaux situés en dehors du faisceau des phares à LED.

Une histoire de raffinement

Tutoyant toujours des sommets de performances et de raffinement, Bentley est unique parmi les marques automobiles. Même aux premiers jours de l’entreprise, quand les Bentley Boys remportaient des compétitions à Brooklands et au Mans au volant de leurs machines Racing Green tonitruantes, W. O. Bentley était engagé dans une quête obsessionnelle de raffinement. « J’ai accepté beaucoup de bruit à une époque, mais je n’aime pas ça. Je déteste le bruit pour le bruit. Atteindre 112 km/h en silence a bien plus de valeur pour moi qu’une pointe de vitesse bruyante à 128 km/h. », a-t-il écrit dans son autobiographie. Les modèles Azure actuels de Bentley sont bien plus silencieux à 241 km/h que n’importe quelle voiture de l’époque de W. O. Bentley à 112 km/h.

Un lieu de prise de vue emblématique pour une voiture de grand tourisme légendaire

La Battersea Power Station est un monument emblématique de Londres depuis plus de 90 ans. Le site commença à être exploité à la fin des années 1920. En 1955, la seconde moitié de la centrale électrique, la Power Station B, et la quatrième (et dernière) cheminée du site étaient terminées, lui permettant de couvrir un cinquième des besoins en électricité de Londres au maximum de ses capacités. Dans ce même laps de temps, Bentley Motors avait aussi prospéré en s’appuyant sur ses victoires au Mans dans les années 1920. Grâce à son usine bien implantée à Crewe, elle produisit l’emblématique Type R Continental dans les années 1950.

La Battersea Power Station fut fermée en 1983 et resta inutilisée pendant près de 30 ans. Mais en 2012, un consortium d’entreprises malaisiennes acheta le site afin de redonner vie à ce site légendaire de Londres et ses alentours sous la forme d’un quartier à usage mixte parmi les plus passionnants et innovants du monde. Aujourd’hui, la Battersea Power Station est un nouveau quartier ouvert à tous qui offre un mélange vivant de boutiques, de bars, de restaurants, de lieux de divertissement, d’habitations et d’espaces publics, et bien plus à venir.

C’était le lieu parfait pour photographier la nouvelle Continental GT Azure aux côtés de la JAS 949, des voitures et un site incarnant le meilleur des années 50 et du monde moderne.

