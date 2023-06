Des Porsche Cayenne hybrides pour les passagers VIP d’Air France

Comme toute grosse compagnie aérienne, Air France dispose d’une flotte de véhicules haut de gamme afin de transporter certains clients VIP, voyageant notamment en première classe. Après avoir fait appel à Hertz, c’est désormais Porsche qui fournit des Cayenne hybrides pour ce transport VIP dans les aéroports parisiens (Paris-Charles de Gaulle et Paris Orly) et à Nice.

Depuis le 1er juin 2023, les clients La Première d’Air France et Business Flying Blue Ultimate sont transportés à bord de Porsche Cayenne hybrides dans les 2 carrosseries (SUV et Coupé). Ces 29 véhicules arborent le logo de la compagnie aérienne française. Ils permettent d’assurer dans des conditions optimales les trajets des clients sur la piste entre le salon Air France en aéroport et la porte de leur avion sur le tarmac.

Ce service est également proposé lors d’une correspondance courte entre deux vols ou sur la plateforme aéroportuaire pour relier les hôtels proches des terminaux. Le service Hertz DriveU est proposé en parallèle pour acheminer les clients entre les aéroports et les hôtels plus éloignés (dans un rayon de 40 km autour de les aéroports Paris-Charles de Gaulle & Orly et dans un rayon de 30 km autour des aéroports de Bordeaux, Lyon, Marseille et Nice).

Air France mise sur le haut de gamme afin d’offrir à chaque étape du voyage un confort absolu. Ces véhicules roulent essentiellement en mode électrique et sont rechargés régulièrement.

Photo : Air France