Siège Recaro Podium GF 24H Le Mans en édition limitée pour le centenaire

Recaro, fabricant de sièges automobiles haut de gamme, a célébré son 60e anniversaire en France en rendant hommage au 100e anniversaire des 24 Heures du Mans via un siège spécifique en édition limitée : le Recaro Podium GF 24H Le Mans.

Recaro et la course sur le circuit du Mans ont une longue histoire commune avec de nombreux pilotes y ayant participé dans des sièges Recaro. En hommage au centenaire de la classique d’endurance, Recaro Automotive produit une édition limitée de son nouveau siège baquet Podium GF intégrant le logo « 24h Le Mans » et l’a exposé au sein du Village lors de la semaine de l’édition 2023 de la course.

Le Recaro Podium GF est une coque en fibre de verre à la pointe de la technologie, homologuée pour la route et approuvée par la FIA, proposée avec deux degrés de rembourrage – 20 mm d’épaisseur en taille M (pour les pilotes de taille moyenne) et 10 mm dans la variante L : conçu pour les personnes de grande taille.

Il pèse 8,7 kg et soutien parfaitement le corps. Le siège offre un centre de gravité bas, un maintien très ferme et à la fois la liberté de mouvement nécessaire sur le haut du corps.

Le Recaro Podium GF 24H Le Mans est en cuir bleu, microfibre noire et coutures blanches, avec le logo « 24h Le Mans » sur le rembourrage du siège et le dossier.

Il sera disponible à l’été 2023 chez les revendeurs agréés au prix de 3 694 euros.

Photos : 4Legend.com / Recaro