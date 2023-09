DTM – Course décevante pour ABT Sportsline au Sachsenring

Les espoirs d’ABT Sportsline de gagner du terrain dans la course au titre DTM au Sachsenring n’ont pas été comblés. Sur un circuit qui a toujours bien convenu à l’Audi R8 LMS GT3, les pilotes Audi n’ont pas eu l’occasion de se battre pour la victoire. Un total de quatre pénalités sportives a également coûté de précieux points dans les classements des équipes et des pilotes.

Kelvin van der Linde et Ricardo Feller ont de nouveau été les pilotes Audi les plus rapides, et de loin, sur le Sachsenring. Après la première séance de qualification du samedi, les deux pilotes ont été rétrogradés de cinq places sur la grille de départ parce qu’ils avaient chacun reçu trois réprimandes au cours de la saison. Depuis les huitième et douzième positions sur la grille, le duo de pilotes ABT s’est battu pour atteindre la quatrième et la cinquième place dans la première course, grâce à une bonne stratégie, des arrêts aux stands rapides et des erreurs commises par leurs concurrents.

Le dimanche, l’écart avec les premiers était encore plus important que la veille. Ricardo Feller se trouvait à plus d’une demi-seconde de la pole position, à la cinquième place, un écart inhabituellement important dans le DTM. Un arrêt au stand précoce a permis au jeune Suisse de se hisser à la troisième place de la course. Cependant, la joie de l’équipe de monter sur le podium n’a pas duré longtemps : une pénalité de 5 secondes a fait passer Feller de la troisième à la sixième place.

Kelvin van der Linde a dû effectuer trois tours de pénalité tôt le dimanche en raison d’un contact lors de la phase de départ mouvementée de la course. De la dernière place, le Sud-Africain, qui vit près de Kempten, s’est tout de même battu pour entrer dans les points, terminant à la 13e place.

« Samedi a été une bonne journée. Sans les positions perdues sur la grille, nous aurions probablement terminé sur le podium. Dimanche, je me suis encore battu pour entrer dans les points en partant de l’arrière après les tours de pénalité et j’ai au moins marqué deux points de plus. Mais bien sûr, j’attendais plus de ce week-end. », a déclaré van der Linde.

Ricardo Feller a récolté un total de 23 points au Sachsenring, mais reste déçu : « Avant le week-end, j’aurais pensé que nous étions parmi les favoris ici, mais ce n’était pas du tout le cas. Certains constructeurs étaient beaucoup plus rapides et ont su gérer leur rythme. Dimanche, je n’ai même pas pu dépasser Luca Stolz, alors qu’il avait 20 kilos de plus. »

Le pilote ABT a une opinion claire sur la situation controversée du 17e tour, qui a conduit à la pénalité de temps rétrospective de dimanche : « Pour moi, il s’agit d’un accident de course normal pour lequel personne n’est entièrement responsable. Jack est sorti des stands avec des pneus froids, alors que j’avais déjà des pneus chauds. Il était déjà entré en contact avec Luca (Stolz). Cela a créé un écart dont j’ai profité. Il s’est défendu agressivement et a tourné à l’intérieur. Je ne comprends pas qu’il soit pénalisé pour une telle chose. »

Martin Tomczyk, directeur d’ABT Motorsport, voyait les choses de la même manière : « Pour moi, cette pénalité n’est pas compréhensible. C’est une façon d’empêcher les gens de voir des courses passionnantes dans le DTM. Cela a toujours été l’ADN du DTM. Et cela doit rester ainsi. Dans la lutte pour le titre, bien sûr, c’est un revers. Mais ceux qui nous connaissent savent que nous n’abandonnons jamais – même si nous nous sommes à nouveau battus avec des armes contondantes ici. J’espère vraiment qu’un équilibre des performances sera trouvé pour le Red Bull Ring et Hockenheim afin d’assurer une lutte équitable pour le titre. »

Malgré ce revers au Sachsenring, ABT Sportsline a encore une chance de remporter les deux titres de champion. Au classement des pilotes, Ricardo Feller est à 31 points de la troisième place. Au classement des équipes, ABT Sportsline est également à 31 points de la troisième place.

La saison DTM se poursuivra dans 12 jours au Red Bull Ring.

Photos : ABT Sportsline