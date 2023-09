WEC – Podium pour la Porsche 963 aux 6 Heures de Fuji 2023

Porsche Penske Motorsport est monté pour la deuxième fois sur le podium dans le Championnat du monde d’endurance (WEC) avec la Porsche 963. Lors de la sixième et avant-dernière manche de la saison 2023, disputée sur le Fuji Speedway au Japon, les pilotes officiels Kévin Estre, André Lotterer et Laurens Vanthoor ont terminé à la troisième place. La voiture n°6 de l’équipe d’usine a passé les deux tiers des six heures de course en tête, mais n’a finalement pas pu défendre la première place. La voiture sœur n°5 n’a pu terminer qu’à la douzième place en raison de pénalités et de problèmes techniques. Dans la catégorie GTE Am, les équipes de clients ont marqué de nombreux points pour le championnat du monde avec la Porsche 911 RSR.

Podium en Hypercar

Sous un soleil radieux et des températures avoisinant les 27 degrés Celsius, Laurens Vanthoor a offert au public record de 54 700 spectateurs une course passionnante dès le départ. S’élançant de la troisième place sur la grille de départ, le Belge a rapidement dépassé ses adversaires dans le sprint du premier virage. Au cours de ses deux relais, il a porté son avance sur ses poursuivants à plus de dix secondes. Vanthoor a ensuite confié la voiture hybride 700 ch à son collègue Kévin Estre. Le Français est resté en tête jusqu’au dernier tour de ses deux relais, mais a dû laisser passer la première des deux Toyota juste avant le dernier arrêt au stand.

Si l’Allemand André Lotterer n’a pas été en mesure de suivre le rythme des expérimentés Japonais sur leur circuit de Fuji dans le dernier tiers de la course, il a fait preuve d’une grande maîtrise pour monter sur la deuxième marche du podium de l’année. En revanche, ses collègues de marque, l’Américain Dane Cameron, le Danois Michael Christensen et le Français Frédéric Makowiecki, ont connu la même mésaventure. Le trio de la voiture n°5 a été victime d’une crevaison dès le premier tour, a dû purger deux pénalités et a finalement passé beaucoup de temps dans les stands pour des réparations. Malgré des chronos très rapides, la voiture n°5 a terminé à la douzième place dans la catégorie supérieure des hypercars.

« La Porsche 963 et l’ensemble de l’équipe ont réalisé une très belle performance aujourd’hui. Un grand bravo à tous ceux qui ont travaillé si dur pour obtenir un tel podium. La troisième place est une récompense bien méritée aujourd’hui. Nous avons démontré le potentiel de la voiture tout au long du week-end et nous avons beaucoup apprécié le temps que nous avons passé en tête au cours des quatre premières heures de course. C’était fantastique ! Il est dommage que la voiture numéro 5 ait été victime de la malchance, car son rythme était également très élevé. Maintenant, nous nous dirigeons vers la finale de la saison à Bahreïn en étant très motivés et confiants. », a déclaré Thomas Laudenbach, Vice-président de Porsche Motorsport.

« Félicitations à tous les membres de l’équipe. Tout le monde a fait un excellent travail sur la piste, dans le centre de développement de Weissach et au siège de l’équipe à Mannheim et Mooresville. C’était formidable de voir comment nous avons continué à améliorer la voiture tout au long du week-end. Et c’est encore mieux que nous ayons transformé cela en un podium bien mérité lors de la course. Félicitations à Toyota pour avoir décroché la couronne des constructeurs avant l’heure. », a ajouté Urs Kuratle, directeur du programme LMDh chez Porsche.

« Nous visions le podium et nous y sommes parvenus. Malheureusement, la voiture n°5 a eu beaucoup de malchance. Nous allons examiner attentivement la situation et en déterminer les raisons. Mais nous sommes heureux que notre rythme ait été excellent aujourd’hui et que nous ayons mené la course pendant quatre heures. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de disputer la finale de la saison. », a déclaré Jonathan Diuguid, directeur général de Porsche Penske Motorsport.

Dans le championnat des constructeurs, Porsche a obtenu la troisième place et se dirige vers la dernière manche du FIA WEC 2023 en tant que meilleure marque LMDh au classement général. En terminant à la troisième place, Estre/Lotterer/Vanthoor se sont hissés à la sixième place du classement des pilotes, tandis que leurs coéquipiers Cameron/Christensen/Makowiecki se classent septièmes.

Les deux Porsche 963 pilotées par des clients ont terminé la course de six heures au pied du Mont Fuji en sixième et neuvième positions. La voiture n°38 de l’équipe Hertz Team Jota a maintenu un rythme soutenu avec des temps au tour impressionnants. La voiture identique n°99 de Proton Competition était tout aussi rapide mais a perdu huit tours en raison d’un défaut du système de ceinture de sécurité.

Des points en GTE-Am

Dans la catégorie GTE-Am, l’équipe Iron Dames s’est une nouvelle fois illustrée. La Porsche 911 RSR rose pilotée par le trio féminin composé de Sarah Bovy, Michelle Gatting et Rahel Frey était en passe de monter sur le podium pendant de longues heures, mais elle a finalement terminé à la quatrième place. Les Porsche 911 de 515 ch de Project1 – AO Racing et Dempsey-Proton Racing suivent en cinquième et sixième position. GR Racing et Iron Lynx ont terminé l’avant-dernière course de la saison aux huitième et onzième places.

La dernière manche du FIA WEC 2023 sera disputée le 4 novembre 2023 sur le circuit international de Bahreïn. La dernière course du championnat du monde de l’année se déroulera sur huit heures.

Résultats de la course

Catégorie Hypercar

1. Conway/Kobayashi/Lopez (UK/J/ARG), Toyota #7, 229 tours

2. Buemi/Hartley/Hirakawa (CH/NZ/J), Toyota #8, 229 tours

3. Estre/Lotterer/Vanthoor (F/D/B), Porsche 963 #6, 229 tours

6. Da Costa/Ye/Stevens (P/CHN/UK), Porsche 963 #38, 228 tours

9. Bruni/Tincknell/Jani (I/UK/CH), Porsche 963 #99, 221 tours

12. Cameron/Christensen/Makowiecki (USA/DK/F), Porsche 963 #5, 185 tours

Catégorie GTE-Am

1. Flohr/Castellacci/Rigon (CH/I/I), Ferrari #54, 210 tours 2. Kimura/Huffaker/Myata (J/USA/J), Ferrari #57, 210 tours

3. Keating/Varrone/Catsburg (USA/ARG/NL), Corvette #33, 210 tours

4. Bovy/Gatting/Frey (B/DK/CH), Porsche 911 RSR #85, 210 tours

5. Hyett/Jeannette/Cairoli (USA/USA/I), Porsche 911 RSR #56, 210 tours

6. Ried/Pedersen/Andlauer (D/DK/F), Porsche 911 RSR #77, 210 tours

8. Wainwright/Pera/Barker (UK/I/UK), Porsche 911 RSR #86, 210 tours

11. Schiavoni/Cressoni/Picariello (I/I/B), Porsche 911 RSR #60, 209 tours

Photos : Porsche