Esperenza Terra – Le Lamborghini Urus S sur les routes de Sicile

Les clients Lamborghini de toute l’Europe et du Moyen-Orient ont parcouru plus de 160 km de routes et de surfaces de terre dans la Lamborghini Urus S, tout en découvrant les paysages et la culture spectaculaires de Taormina, en explorant l’Etna et en profitant de l’hospitalité sicilienne lors de la quatrième édition de Esperenza Terra.

L’événement exclusif sur 12 jours a accueilli des clients sélectionnés et leurs invités dans le premier événement dynamique loin des routes conventionnelles depuis l’introduction de l’Urus S sur le marché plus tôt cette année. Guidés par les chauffeurs professionnels de Lamborghini, les invités ont pu découvrir le caractère et le luxe variés de l’Urus S et des sites siciliens exclusifs sur fond volcanique de l’Etna ; les paysages italiens authentiques offrant des environnements de conduite inégalés, des routes en drift sur la terre dans une carrière privée. Les invités ont été hébergés dans un hôtel et des restaurants exceptionnels, accompagnés d’une expérience d’art moderne inattendue offerte par l’artiste local Alessandro Florio.

En séjournant dans l’emblématique palais de luxe San Domenico surplombant la mer Ionienne, l’Etna et l’ancien théâtre grec de Taormina, les clients ont vécu un dîner supervisé par le chef étoilé Massimo Mantarro, inspiré par les saveurs et les arômes uniques de la cuisine sicilienne. Le lendemain, les invités ont exploré la région de Taormina et de l’Etna, conduisant sur les routes et les chemins de terre pour découvrir des vues extraordinaires et s’immerger dans le paysage spectaculaire de la célèbre région volcanique de Sicile. Après avoir eu l’occasion de faire une randonnée sur l’Etna avec un guide jusqu’au sommet, les invités ont déjeuné au Podere dell’Etna Segreta, sur un ancien domaine appartenant à l’origine à des moines bénédictins avec le mystérieux volcan en arrière-plan.

Le dîner du deuxième soir a présenté une autre expérience exclusive. Hébergé dans le manoir historique Casa Cuseni, à l’origine un refuge pour des personnalités du monde de l’art, du cinéma et de la littérature et maintenant un musée des beaux-arts, l’artiste Alessandro Florio a présenté son œuvre spécialement commandée pour célébrer le 60e anniversaire de Lamborghini. Chaque soir, devant un groupe d’invités différent, Alessandro peignait un peu plus de son chef-d’œuvre : un taureau créé dans son propre style sicilien unique, qui combine le talent coloré d’un tatoueur avec des peintures acryliques, s’inspirant des traditions vibrantes, flore et faune de la région de Taormina. Terminée lors de la dernière nuit d’Esperienza Terra Taormina, l’œuvre sera finalement exposée au siège d’Automobili Lamborghini dans une exposition spéciale du 60e anniversaire.

L’Esperienza Terra Taormina de Lamborghini n’est qu’un des programmes Lamborghini Esperienza qui offre aux propriétaires et aux invités de Lamborghini des opportunités exceptionnelles de créer des souvenirs dans le style Lamborghini authentique, de conduire des produits Lamborghini super sportifs et de découvrir des expériences inattendues et exclusives dans des environnements extraordinaires.

Le Lamborghini Urus S, annoncé fin 2022, est le successeur du Super SUV Urus. Le moteur V8 biturbo avec une puissance accrue à 666 ch correspond à celui de l’Urus Performante, offrant un rapport poids/puissance amélioré de 3,3 kg/ch. L’accélération est améliorée, l’Urus S passant de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et de 0 à 200 km/h en 12,5 secondes. Avec une vitesse de pointe de 305 km/h, l’Urus S passe de 100 km/h à zéro en seulement 33,7 m. Son moteur biturbo délivre 850 Nm de couple maximal déjà à 2 300 tr/min jusqu’à un maximum de 6 000 tr/min.

Photos : Lamborghini