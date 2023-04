Bentley Continental GT / GTC Le Mans Collection – Une série limitée de 48 unités

Pour marquer les 20 ans de la sixième victoire de Bentley aux 24 Heures du Mans en 2003 et les 100 ans de la première édition de la course légendaire, Bentley a créé une édition limitée de Continental GT Coupé et de Continental GTC. Chacune sera propulsée par le moteur Bentley W12, le moteur 12 cylindres le plus performant de l’ère moderne. Les modèles Le Mans Collection se démarquent par des détails extérieurs et intérieurs uniques qui font écho au design de la Speed 8 #7 victorieuse au Mans.

Tous les modèles Le Mans Collection sont spécifiés avec l’affichage rotatif Bentley à trois voies, offrant un choix d’écran tactile, de placage double ou de cadrans analogiques – mais avec une touche. À la place du cadran central standard se trouve une vitrine affichant une soupape de moteur du V8 bi-turbo de 4,0 litres de la Bentley Speed 8 gagnante du Mans en 2003. Le moteur a été retiré après la course et conservé, et maintenant 24 des 32 soupapes du moteur ont été coupés en deux pour créer 48 artefacts pour cette collection exclusive de Grand Tourers ultimes.

Dans une autre touche réfléchie, l’horloge analogique standard de 12 heures est remplacée par une horloge numérique avec un design de cadran sur mesure – un 24 heures, naturellement.

Mulliner, la division de personnalisation de Bentley, s’est inspirée des voitures de course Speed 8 vert foncé qui ont tout balayé devant elles au Mans en 2003. De l’extérieur vert verdoyant au ruban de moteur Speed 8 affiché dans le carénage, la Le Mans Collection est un hommage sincère à une longue et glorieuse histoire commune entre Bentley et les 24 Heures du Mans.

Hommage à la Bentley Speed 8 #7

Les designers de Mulliner ont étudié de près la Speed 8 victorieuse de 2003, sûrement l’une des plus belles voitures de course à avoir triomphé au Mans. Le nombre limité de Continental GT et Continental GTC Le Mans Collection est fini en vert Verdant, avec une bande de course Moonbeam sur le capot (et le toit du coupé). La spécification Blackline fait un clin d’œil à la livrée noire et verte de la Bentley Speed 8, tandis que les composants de la carrosserie de la spécification Styling en fibre de carbone sont finis en noir avec une fine rayure subtile en Moonbeam. Le noir Beluga est également choisi pour le pare-chocs avant inférieur, les coques de rétroviseurs extérieurs et la zone arrière en « fer à cheval » sous le spoiler du couvercle de coffre, tandis que les roues noires à dix rayons de 22 pouces enveloppent de puissants freins en carbone-céramique et des étriers de frein rouges.

Pendant ce temps, la calandre matricielle distinctive de Bentley (développée à l’origine pour protéger le radiateur sur le circuit non pavé du Mans des années 1920) présente un n°7 peint en blanc Arctica, combinant le numéro gagnant de la course de 2003 avec les radiateurs peints des Bentley qui ont gagné Le Mans cinq fois entre 1924 et 1930.

Détails sur mesure

Les intérieurs des Continental GT et Continental GTC Le Mans Collection sont bien plus luxueux que ceux des Bentley Speed 8, mais il y a le même sens de l’objectif sportif. Une lampe de bienvenue couronne 2003 sur mesure vous introduit dans un cockpit garni de peau de béluga. Le tissu Dynamica gratté de performance recouvre les faces des sièges, tandis que la palette de couleurs monochromes de l’intérieur est soulagée par des coutures de siège contrastées et des ceintures de sécurité en Hotspur. Le volant, garni de cuir et de Dynamica, présente également des surpiqûres contrastées Hotspur et une languette d’accentuation à six heures.

Le placage à double finition sur le tableau de bord et les rails de taille de porte est exécuté en noir piano et en fibre de carbone haute brillance, avec une fine rayure chromée séparant les deux. Assortir les portes au tableau de bord pour que la fine rayure coule parfaitement d’un côté à l’autre est une marque du savoir-faire exceptionnel de chaque Bentley.

Les Bentley Le Mans collection présentent de nombreux détails sur mesure, à commencer par les plaques de seuil de la Speed 8 et les plaques de seuil à six couronnes qui accueillent les occupants lorsqu’ils pénètrent dans l’habitacle. Le tableau de bord affiche l’emblème aux six couronnes incrusté dans de la fibre de carbone brillante, marquant chacune des six victoires absolues enregistrées par Bentley au Mans entre 1924 et 2003.

Performances inspirées de la course

Les Continental GT et GTC Le Mans Collection sont équipées du célèbre moteur W12 TSI de 6,0 litres de Bentley, développant 659 ch et un couple extraordinaire de 900 Nm.

Avec une maniabilité exceptionnelle, cela se traduit par une vitesse de pointe de 335 km/h et un 0-100 km/h en 3,6 secondes. Une combinaison de quatre technologies de châssis donne à la nouvelle édition limitée un niveau d’agilité, de performance et de qualité de conduite digne d’une voiture avec cet héritage.

Le Bentley Dynamic Ride et la suspension pneumatique active à trois chambres avec amortissement adaptatif jouent un rôle clé dans l’équilibre de la voiture et constituent une base formidable sur laquelle s’appuyer. Les freins en carbone-céramique en option et nouvellement développés, le contrôle de stabilité électronique variable, la direction intégrale et un différentiel à glissement limité électronique renforcent encore plus l’agilité et les performances.

Bentley et Le Mans

La longue association de Bentley avec Le Mans n’a pas connu les débuts les plus doux. « Je pense que tout cela est fou. Personne ne finira. Les voitures ne sont pas conçues pour supporter ce genre de contraintes pendant 24 heures. », avait réagit W.O. Bentley en 1923, en apprenant que le concurrent privé John Duff prévoyait de disputer la toute première course des 24 Heures du Mans dans une Bentley 3 litres. Mais le feu de la compétition dans l’âme de W.O l’a néanmoins amené à se précipiter à la dernière minute sur le circuit de La Sarthe. Inspirés par la 4e place de Duff (malgré un long arrêt pour réparer un réservoir d’essence troué) et le tour le plus rapide, W.O et Bentley Motors sont revenus en 1924 avec un engagement officiel – et ont gagné. C’était le début d’une décennie glorieuse qui a vu cinq victoires en sept ans.

Bentley était de retour en 2001 avec l’EXP Speed 8, le début d’un programme de trois ans visant une sixième victoire pure et simple. Et le dimanche 15 juin 2003, les deux Bentley Speed 8 d’usine ont terminé premier et deuxième de cette course d’endurance des plus exténuantes. La voiture n°7 de Guy Smith, Tom Kristensen et Rinaldo Capello a parcouru 377 tours à une vitesse moyenne de 214,33 km/h, suivie de la n°8 Speed 8 de Johnny Herbert, Mark Blundell et David Brabham.

Photos : Bentley