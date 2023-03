Essais extrêmes de l’Audi Q6 e-tron dans le Grand Nord

Avant son lancement en production (SOP – Start of Production) prévu prochainement, des prototypes d’Audi Q6 e-tron sont actuellement mis à l’épreuve dans l’extrême Nord de l’Europe dans un climat très froid et sur des routes sinueuses.

Proche de la production en série, le nouveau SUV 100% électrique de la marque aux quatre anneaux – le Q6 e-tron – est le premier modèle a reposé sur la nouvelle plateforme technologique PPE (Premium Platform Electric) développée en collaboration avec Porsche qui l’utilise pour son nouveau Macan électrique.

Cette plateforme se démarque des autres utilisées par les marques du Groupe Volkswagen par son système électrique de 800 volts, ses moteurs électriques puissants et efficiens, son système innovant de gestion de la batterie et de la charge ainsi que sa nouvelle architecture électronique.

Le Q6 e-tron représente une nouvelle avancée dans le chemin de l’électrification et la numérisation de la gamme de modèles Audi. D’ici 2025, Audi lancera plus de 20 nouveaux modèles, dont plus de dix seront électriques.

L’Audi Q6 e-tron sera le premier modèle électrique à batterie (BEV) a être fabriqué à Ingolstadt, inaugurant une nouvelle installation interne d’assemblage de batteries. Il sera commercialisé en 2 variantes : SUV et Sportback à partir de 2023.

