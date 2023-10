Exposition 40 ans Audi Sport GmbH à l’Audi Forum Neckarsulm

Afin de célébrer ses 40 ans, Audi Sport GmbH (anciennement quattro GmbH) organise une exposition depuis quelques mois à l’Audi Forum Neckarsulm, regroupant une rétrospective de quelques modèles RS emblématiques, produits de 1996 à 2023.

La société quattro GmbH existe depuis 1983 et a été rebaptisée Audi Sport GmbH en 2016. A l’origine, la filiale d’AUDI AG s’occupait des produits dérivés et de la personnalisation des véhicules notamment via Audi exclusive.

Le développement des véhicules sportifs sur la base de modèles existants a débuté en 1993 avec l’Audi RS 2 Avant, fabriquée en collaboration avec Porsche. C’était de début du success story ouvrant la voie a de nombreux véhicules sportifs prenant la dénomination RS.

Aujourd’hui, Audi Sport GmbH est une filiale exclusive d’AUDI AG qui façonne l’image sportive et exclusive de la marque aux quatre anneaux avec des produits encore plus exclusifs que jamais.

Ses 40 ans sont célébrés depuis avant l’été 2023 au travers de différents évènements.

Sur les terres d’Audi Sport, l’Audi Forum Neckarsulm consacre un espace dédié à cet anniversaire, mettant en avant un grand nombre de modèles sportifs et même un concept car.

Au premier étage, l’espace habituellement dédié aux modèles personnalisés par Audi exclusive accueille une rétrospective intéressante d’une dizaine de véhicules ayant marqué l’histoire de la société aux côtés de modèles neufs et personnalisés.

Un modèle de course est aussi présent.

Les visiteurs peuvent découvrir encore pour quelques semaines :

– Audi S6 Plus Avant de 1996

– Audi RS 4 Avant de 1999

– Audi RS 6 berline de 2004

– Audi RS 4 Cabriolet de 2006

– Audi R8 GT Coupé de 2010

– Audi RS 3 Sportback de 2011

– Audi TT RS Coupé de 2012

– Audi RS Q3 Concept de 2012

– Audi RS 7 Sportback de 2013

– Audi R8 LMS GT2 de 2020

– Audi RS 4 Avant de 2023

– Audi RS 6 Avant performance de 2023

– Audi R8 Spyder V10 performance de 2023

– Audi SQ5 Sportback TDI de 2023

– Audi S8 de 2023

Une Audi Cabriolet miniature pour enfant dotée par un moteur thermique est aussi exposée, proposée dans les années 1990 par quattro GmbH mais jamais officialisée, expliquant la présence de 3 anneaux sur la calandre.

Deux vélos signés Audi Sport sont également mis en avant : le mountain bike quattro Pikes Peak de 1988 (limité à 150 exemplaires) et le vélo de course Audi Sport Racing Bike de 2015 (limité à 50 unités).

Enfin, une vitrine expose divers produits proposés par quattro GmbH : bagages, skis quattro Sport, montre, chaussure, sac, décapsuleur, portefeuille, horloge, Elvis « The Fan » de la pub Multitronic, …

Photos : 4Legend.com