Journée / rassemblement 40 ans Audi Sport GmbH à l’Audi Forum Neckarsulm

2023 est une année riche en célébrations pour Audi. La dernière en date a eu lieu le samedi 14 octobre 2023 sur les terres d’Audi Sport à Neckarsulm afin de fêter le 40e anniversaire de la filiale haute performance. Pour l’occasion, de nombreux passionnés se sont rendez-vous à l’Audi Forum Neckarsulm spécialement ouvert afin de les accueillir et célébrer cette journée spéciale mais aussi sur les parkings environnants afin d’exposer leurs véhicules.

L’année 2023 est celle du 40ème anniversaire d’Audi Sport GmbH (filiale exclusive d’AUDI AG), issue de quattro GmbH. L’histoire de la branche sportive de la marque aux quatre anneaux a débuté en 1983 avec la création de la société quattro GmbH.

Depuis 1983, quattro GmbH construit des voitures de sport de haute performanc, avec comme premier modèle l’Audi RS 2 Avant développé conjointement avec Porsche. D’autres modèles ont suivi avec l’Audi S6 Plus et l’Audi RS 4 Avant B5. La mayonnaise ayant bien prise, quattro GmbH a continué à proposé des modèles ultra sportifs RS sur la base de modèles de série. Sont ainsi nées les Audi RS 6, RS 3, RS 7, RS 5, RS Q3. Avec l’achat de Lamborghini à la fin des années 1990, Audi a pu se lancer dans la conception et la vente de supercars via deux générations de R8 motorisées par des V8 et V10.

Cette filiale avait également pour rôle de concevoir, gérer et commercialiser les produits dérivés d’Audi, allant des miniatures, des vêtements jusqu’aux bagages en passant par des vélos et même des skis.

En 2016, cette filiale d’Audi a changé son nom pour Audi Sport GmbH, plus parlant pour de nombreuses personnes et offrant désormais ce nom comme marque des voitures ultra sportives de la marque aux quatre anneaux.

C’est d’ailleurs sur les terres d’Audi Sport à Neckarsulm qu’est sortie de terre une toute nouvelle usine technologique afin de produire l’Audi R8. Il s’agit de l’usine Audi Sport de Böllinger Höfe, situé à quelques kilomètres de l’usine Audi de Neckarsulm et dont les activités ont démarré en 2016.

Cette nouvelle société s’occupe de quatre secteurs d’activité :

– développement et fabrication des modèles Audi R8 et Audi RS;

– engagement en sport automobile avec des véhicules développés pour les clients : Audi Sport customer racing (fin d’activité prévue pour fin 2023);

– personnalisation de modèles Audi via Audi exclusive;

– produits dérivés, commercialisés via la collection Audi Sport.

Pour ses 40 ans, Audi a voulu remercier ses clients et ses fans en proposant une journée spéciale. Le jour choisi pour cet évènement exclusif était le Samedi 14 octobre 202 à l’Audi Forum Neckarsulm. Un programme informatif et divertissant a été concocté afin de recevoir le public sur les terres d’Audi Sport et le transporter dans l’univers de la marque sportive.

Le contact direct avec les clients et les passionnés était l’objectif d’Audi. Diverses activités étaient proposées pour tout le monde et notamment des activités pour enfants avec de la conduite d’Audi S1 e-tron quattro Hoonitron télécommandées, des activités artistiques avec de la peinture, des conduite de voitures à pédales sur un parcours et même des jeux vidéos de simulation de conduite.

Sur les trois niveaux du bâtiment, diverses expositions étaient présentes dont celle dédiée aux 40ans d’Audi Sport au 1er étage : « 40 ans d’Audi Sport GmbH – La fascination à la rencontre de la performance ». Les 150 ans de mobilité via NSU et Audi à Neckarsulm sont mis en avant via une exposition spéciale au 2ème étage.

Au rez-de-chaussée, l’espace a été spécialement aménagé pour la journée. Un scène au fond du Forum permettait de présenter divers sujets avec divers dirigeants et experts d’Audi Sport comme Steffen Bamberger (Responsable du Développement Technique) et Wolfgang Schanz (Responsable de la Production au sein de l’usine de Böllinger Höfe). Ils ont notamment fourni un aperçu intéressant et passionnant du travail de développement des modèles Audi Sport.

Certains modèles récents (incluant des concept cars) et historiques d’Audi Sport GmbH étaient également exposés au rez de chaussée mais aussi dehors comme le prototype Audi S1 e-tron quattro Hoonitron à traction intégrale qui a été présenté en 2022 et pilotée par Ken Block.

Exposé à côté de l’entrée du Forum, il permettait de le découvrir comme jamais avec le capot moteur avant enlevé, celui de l’arrière également, l’habitacle pouvant être exploré en ouvrant la porte côté passager.

L’ancien pilote de course Audi Sport – Rinaldo « Dindo » Capello était présent sur place pour animer des conférences et répondre aux sollicitations de photos et d’autographes.

Toujours à l’extérieur se tenaient deux espaces d’exposition de voitures sportives de la marque aux quatre anneaux, dédiés aux passionnés venus avec leurs véhicules. Le premier espace était sur la grande place devant l’Audi Forum Neckarsulm, mettant en avant un nombre varié de modèles Audi, de la 80 GTE et d’Audi Ur-quattro aux Audi RS 3, RS 4, RS 6, R8, TT RS, …, en passant par des Audi RS 2 Avant, S6 Plus, S2, V8 quattro et même une rarissime Treser Super 200 sur base d’Audi 200 berline.

Un second emplacement bien plus grand se tenait à moins de 200 m de là sur l’un des parking des employés Audi avec un nombre importants de modèles RS et notamment 2 concept cars Audi : l’Audi A3 Clubsport quattro Concept et l’Audi TT Clubsport Concept.

La dernière attraction phare de cette journée passionnante fut la possibilité de visiter en exclusivité (et gratuitement) l’usine de production Audi Sport de Böllinger Höfe, qui fait partie de l’usine de Neckarsulm. Audi Sport GmbH y utilise une combinaison de haute technologie innovante et de savoir-faire éprouvé pour fabriquer son premier modèle RS 100% électrique, l’Audi RS e-tron GT, ainsi que la voiture de sport haute performance, l’Audi R8, dont la production cessera définitivement au 1er trimestre 2024. Ce fut ainsi la dernière occasion de visiter cette usine à la pointe de la technologie avec des exemplaires visibles sur la ligne de production.

Photos : 4Legend.com