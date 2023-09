Extreme E – Retour de Sébastien Loeb chez ABT CUPRA

Ils étaient déjà parmi les équipes les plus rapides en Sardaigne lors de presque toutes les sessions en juillet, mais ils ont dû rentrer à la maison sans trophée après beaucoup de malchance – maintenant Klara Andersson et Sébastien Loeb pilotent à nouveau ensemble. Le champion en titre de l’Extreme E et ancienne champion du monde des rallyes sera de retour au sein de l’équipe ABT CUPRA XE aux côtés de la Suédoise pour la deuxième édition de la série en Italie le week-end prochain (16 et 17 septembre). Objectif : un trophée de vainqueur.

« Nous sommes très heureux que Seb fasse à nouveau partie de notre équipe. Nous avons tous beaucoup de plaisir à travailler ensemble, mais en même temps, c’est un peu comme un ‘travail inachevé’, car Klara et Seb étaient clairement parmi les candidats à la victoire en juillet grâce à leurs excellentes performances. Ils ont maintenant une deuxième chance pour la nouvelle édition en Sardaigne, et ils sont déterminés à en tirer le meilleur parti. Loeb remplace à nouveau Nasser Al-Attiyah, quintuple vainqueur du Rallye Dakar, qui a disputé les deux premiers week-ends en Arabie Saoudite et en Ecosse. », a déclaré Thomas Biermaier, CEO et Team Principal d’ABT.

Le Island X Prix, qui se déroule en deux jours de course distincts, le samedi et le dimanche, se déroulera à nouveau sur la zone d’entraînement de l’OTAN, près de Porto Pino, dans le sud-ouest de la Sardaigne, comme les deux années précédentes et comme en juillet. L’ABT CUPRA XE a récemment connu son meilleur week-end en 2023 jusqu’à présent, avec une victoire dans la petite finale du dimanche et un podium manqué de peu la veille. Lors de toutes les séances, Klara Andersson et Sébastien Loeb ont été parmi les plus rapides, mais ils ont été privés des « gros points » par la malchance et des crevaisons dont ils n’étaient pas responsables.

Nouveau et donc inconnu de tous les pilotes, le tracé de la piste a de nouveau été modifié. Chaque course se compose donc de quatre tours, deux par pilote. Les journées de course de samedi et dimanche débuteront à 9h30 heure locale par les qualifications, suivies des deux courses finales à partir de 16h15.

Déclarations

Klara Andersson a déclaré : « La piste est amusante, mais elle ne pardonne pas. Je suis très enthousiaste à l’idée de retourner en Sardaigne avec Seb à mes côtés. Nous avons réalisé une très bonne performance la dernière fois, mais des crevaisons et la malchance des positions sur la grille de départ se sont interposées entre nous et les trophées. Nous avons hâte de revenir et nous allons tout donner pour réussir. J’aime la piste de Sardaigne parce qu’elle est amusante, mais aussi très impitoyable. L’épreuve de juillet a montré que la surface nous convenait très bien, à Seb et à moi. »

Sébastien Loeb : « Je veux faire mieux cette fois-ci. C’est formidable d’être de retour en Sardaigne avec ABT et CUPRA pour deux nouvelles courses. Je suis impatient de retrouver Klara et l’équipe, car je garde un très bon souvenir de la dernière fois. Nous n’avons pas obtenu les résultats que nous attendions et que nous méritions probablement, alors nous ferons de notre mieux pour faire mieux cette fois-ci. »

Un design spectaculaire pour la CUPRA Tavascan XE

Pour la saison en cours, la voiture de l’équipe arbore une nouvelle livrée, assortie à la voiture de Formule E de l’équipe, l’UrbanRebel et la CUPRA e-Racer : une couleur de carrosserie multicouche et caméléon qui combine un violet profond et un jaune néon. La voiture de course tout-terrain tout électrique fait allusion au langage de conception de la future voiture de série Tavascan, le deuxième modèle tout électrique de la marque, qui est en cours de développement à Barcelone et sera lancé en Europe et outre-mer en 2024.

Encore plus de courses, encore plus d’émotions

L’Extreme E se présente avec des règlements spectaculaires en 2023 : Deux courses distinctes seront organisées chaque week-end, le samedi et le dimanche. Cela signifie que la troisième saison consistera en cinq événements doubles avec un total de dix courses. De plus, il y aura encore plus d’action lors des qualifications au lieu d’un seul contre-la-montre. En détail : un vendredi avec deux séances d’essais libres sera suivi de deux journées de course indépendantes. La première et la deuxième séance de qualification du matin consisteront chacune en deux courses au cours desquelles cinq voitures s’affronteront. C’est là que seront déterminés les participants à la « grande finale » (les 5 premiers) et à la « Redemption Race » (les positions 6 à 10).

GridPlay : Comment les fans peuvent-ils soutenir ABT CUPRA XE ?

Les positions de départ pour la « Grande Finale » sont déterminées par le vote des fans. Les fans peuvent voter deux fois par jour sur le site web de l’Extreme E. Les équipes qui ne se qualifient pas pour la « Grande Finale » donneront leurs votes à l’équipe qu’elles préfèrent. Les positions de départ pour la « Redemption Race » seront déterminées par les résultats des sessions de qualification, l’équipe classée sixième votant en premier.

Photos : ABT Sportsline