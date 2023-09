Audi RS e-tron GT ice race edition – Limitée à 99 exemplaires

Audi célèbre le 40ème Anniversaire d’Audi Sport GmbH, issu de la création de quattro GmbH en 1983, avec l’Audi RS e-tron GT en édition spéciale. L’édition ice race incarne une nouvelle forme de personnalisation, elle enrichit le portefeuille émotionnel d’Audi exclusive – une offre qui ravit la clientèle distinguée de la marque depuis une trentaine d’années maintenant.

Pour cette édition spéciale, Audi puise son inspiration dans l’unique GP Ice Race en Autriche. Les nuances de couleur du monde de la neige se reflètent sur la carroserie et se poursuivent à l’intérieur du véhicule. Avec sa couleur de base Argent Fleuret Métallisé et un toit en carbone noir associés à un covering, l’Audi RS e-tron GT ice race edition est tout simplement captivante dès le premier regard. Les couleurs argent et blanc symbolisent les cristaux de neige étincelants et les lacs de glace, les accents violets évoquent des images de lunettes de ski scintillantes. Les accentuations précises et les motifs transparents reproduisent harmonieusement, mais de manière passionnante, le style des montagnes en hiver. Cette palette de couleurs se poursuit à l’intérieur : les parties centrales des sièges, les arches d’épaule et les extrémités latérales en cuir argenté diamant soulignent ce caractère. Combinée à des sections en cuir noir et à des surpiqûres violettes contrastées, la Gran Turismo quatre portes vous gâte avec une ambiance exclusive. Des détails saisissants complètent l’expérience intérieure. « Ce nouveau style de l’édition ice race souligne le summum émotionnel de la mobilité électrique chez Audi », a déclaré Bernhard Neufeld, Responsable Audi exclusive. « Notre personnalisation confère à cette Gran Turismo électrique une personnalité très spéciale. »

L’édition ice race s’inspire des idées de design du concept-car Audi RS e-tron GT ice race et est désormais disponible en édition spéciale en seulement 99 unités pour l’Europe. La base de l’édition limitée est la RS e-tron GT inchangée de 440 kW. Les clients peuvent la recharger dans plus de 500 000 points de charge publics en Europe avec une seule carte à l’aide du service de recharge Audi. Avec une charge CC rapide à un maximum de 270 kW, cinq minutes de temps de charge suffisent pour récupérer environ 100 kilomètres de conduite dans des conditions idéales.

Design extérieur avec combinaison unique de peinture et de covering

Lancée en 1952 et relancée en 2019, l’épreuve GP Ice Race est dérivée du skijoring scandinave, mais les voitures de course tirent les skieurs et il y a des spectacles et des démonstrations. Les voitures de course à la dérive du passé et du présent à Zell am See créent leur propre spectacle dans une région montagneuse enneigée. Le Mankei, un alpage sur la route alpine du Grossglockner, appartient également à ce monde. Audi Design s’est inspiré de cette topographie et de ses couleurs et a créé une pièce unique – le concept Audi RS e-tron GT ice race. Maintenant, les designers transfèrent les associations uniques presque inchangées dans une édition spéciale.

« En combinant le passé, le futur et des lunettes de soleil sportives à effet miroir comme point de départ, nous avons créé un look qui fait ressortir l’Audi RS e-tron GT. Je voulais que le véhicule rende hommage à l’atmosphère palpitante du sport automobile et à l’esprit des légendes de la course passée, tout en regardant vers l’avenir. Les allusions à la glace et à la neige ajoutent une dimension particulière au design. Le jeu de couleurs entre le blanc et l’argent rend hommage à l’atmosphère fraîche. Il est destiné à capter les paillettes glacées et le scintillement de la neige et à transmettre la sensation de vitesse et de dynamisme ressentie lors de la GP Ice Race pendant l’hiver à Zell am See. », a déclaré Christopher Kroener, Designer couleurs extérieurs et finitions.

À partir de la couleur de carrosserie en argent Fleuret Métallisé, la RS e-tron GT reçoit un revêtement en aluminium. Ce film fonctionne avec des transparences ciblées et ne couvre pas toute la surface. Bien que tous les composants extérieurs soient enveloppés de ce film, cela donne un effet partiel. L’effet obtenu par ce type de covering est qu’il ajoute des tons blancs tridimensionnels au fond argenté monochrome. Les éléments violets contrastants définissent des accents saisissants. Les motifs des films abstraient les cristaux de glace et transposent le symbolisme du hachurage dans un nouvel univers de couleurs. Les designers ont pris des idées du concept – y compris l’emblème de la marque aux quatre anneaux à l’avant et à l’arrière en blanc au lieu des nuances traditionnelles de chrome ou de noir. Des jantes de 21 pouces en noir, un toit noir en PRFC (plastique renforcé de fibres de carbone) et des vitres teintées ajoutent une note de stabilité et de tenue de route à la légèreté nuancée de la carrosserie de couleur claire.

L’intérieur combine l’exclusivité du cuir au MMI

Un look sportif attire immédiatement l’attention dès le premier regard à l’intérieur : ce dernier donne l’impression d’être celui d’une voiture à quatre places en raison de la division des couleurs, mais il est en réalité homologué pour cinq personnes. Les parties centrales des sièges, les arches d’épaule et les extrémités latérales des sièges en cuir sont présentés en Argent Diamant, contrastant avec les zones noires. Cette idée repose sur des couleurs d’accentuation qui sont appliquées dans des zones plus petites, mais jamais sur toute la surface. Avec cela, Audi exclusive a individualisé l’intérieur en coordination avec l’extérieur et le covering en aluminium. Un nouveau volant, fini dans une combinaison cuir-Alcantara, présente une marque de couleur argent diamant à la position de midi, comme dans les voitures de course. Des accents expressifs dans la console centrale et le tableau de bord, des tapis de sol avec des logos RS modifiés et les badges Audi exclusive complètent l’intérieur de l’édition ice race. Les coutures contrastées en violet reprennent également subtilement un attribut extérieur frappant à l’intérieur.

« Nous avons également réalisé un haut niveau d’exclusivité dans le monde numérique. Dans l’écran MMI, nous proposons une image d’arrière-plan MMI sur mesure pour l’édition spéciale ice race. En parallèle, les options de sélection familières se poursuivent dans la section des mondes thématiques. Avec l’image d’arrière-plan modifiée dans le MMI, le lettrage de l’Audi RS e-tron GT ice race est affiché en bas à gauche de l’écran. En bas à droite, les clients peuvent voir le numéro de série unique de leur édition exclusive. Cela signifie que cette fonctionnalité, qui a toujours été identifiable par des badges dans le monde analogique, est maintenant arrivée dans le monde numérique pour la première fois. L’éclairage ambiant passe au violet lorsque le motif de montagne est sélectionné. Cependant, toutes les fonctionnalités MMI familières restent inchangées parallèlement aux nouvelles fonctionnalités de l’édition ice race. Ils peuvent également être librement sélectionnés sur demande. », explique Michael Binder, Chef de Produit d’Audi exclusive.

Personnalisation avec environ 30 ans de tradition

L’édition ice race est la dernière offre d’un groupe de réflexion créatif. Lorsqu’Audi a commencé son programme de personnalisation en 1995, la société a franchi des étapes importantes très tôt dans le secteur haut de gamme. Les ensembles de bureau pour la première génération de l’Audi A8 avec une boîte réfrigérée, un compartiment pour bar, un lecteur VHS couplé à un écran, une table pliante et des rideaux à commande électrique témoignaient de l’esprit pionnier de quattro GmbH à l’époque. Conscient d’une grande individualité, le département a même établi des tendances par rapport aux normes en vigueur : les anneaux Audi peints en noir n’étaient pas encore une pratique à l’époque, mais se sont imposés comme une option grâce à la créativité audacieuse de la filiale. Aujourd’hui, ils font partie intégrante des packs de style recherchés. Audi a également fait de grands progrès dans la production : alors que dans le passé, les raffinements nécessitaient souvent des retouches manuelles en atelier, la marque a maintenant réussi à intégrer des individualisations très recherchées directement sur la ligne de production.

La variété des couleurs de carrosserie de la gamme Audi Sport GmbH est particulièrement attrayante. Alors que la gamme standard de la plupart des modèles comprend dix à onze choix, plusieurs dizaines de peinture individuelles complètent clairement cette offre. Si vous le souhaitez, des tonalités d’un spectre encore plus large du secteur automobile peuvent être sélectionnées. L’expérience particulière acquise au cours de près de 30 ans de personnalisation comprend les exigences spécifiques des marchés individuels en termes de combinaisons de couleurs et d’autres caractéristiques d’équipement : en Asie, par exemple, d’autres combinaisons de couleurs attrayantes sont plus populaires qu’en Europe. Il existe également des tendances générales : par exemple, certains clients préfèrent actuellement l’Argent Mat ou le Gris Nardo comme couleurs de peinture. Le configurateur Audi exclusive, un configurateur introduit en 2022, permet une visualisation 3D beaucoup plus détaillée de milliers de combinaisons de design qu’auparavant.

La filiale sportive Audi a également démontré son esprit pionnier à partir de 2005 avec les studios Audi exclusive à l’Audi Forum Neckarsulm et à l’Audi Forum Ingolstadt. Ils permettent des consultations personnelles complètes avec les clients. En plus des offres hautement personnalisables d’Audi Exclusive, les éditions concept exclusives introduites en 2009 proposent des combinaisons d’équipements exquis mais préconfigurées. Le concept Audi exclusive Q7 coastline, par exemple, avait un parquet provenant de la construction de bateaux. Quelques années plus tard, l’Audi R8 GT s’est fortement inspirée de la course automobile en adoptant des sièges baquet, un extincteur, des ceintures de sécurité à quatre points et un arceau de sécurité. Des séries spéciales de production de deux à trois chiffres, souvent pour les marchés locaux ou régionaux, continuent de maintenir les commandes Audi exclusive aujourd’hui. Le pack 25ème Anniversaire disponible sur plusieurs modèles, l’édition Nogaro de l’Audi RS 6 Avant performance en mémoire à l’Audi RS 2 Avant ou l’Audi TT RS iconic edition sont des exemples d’éditions spéciales en demande.

Même à l’avenir, les esprits créatifs d’Audi ne seront pas à court d’idées. Avec de nouvelles sélections telles que les images d’arrière-plan MMI spécifiques, l’individualisation s’étend également au monde virtuel. Les motifs d’image pour l’affichage MMI, l’expansion des mondes thématiques, les nouvelles atmosphères grâce à l’éclairage d’ambiance et l’expansion d’Audi exclusive dans les zones numériques représentent des éléments complètement nouveaux. De nouvelles éditions, des options de couleurs et des matériaux élargis, tels que Dinamica dans de nouveaux packs de design, approfondissent encore l’offre. Ils ouvrent la voie à un avenir dans lequel la combinaison de caractéristiques d’équipements classiques avec une immersion virtuelle promet des expériences encore plus intenses.

Photos : Audi