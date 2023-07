Extreme E – Sébastien Loeb rejoint ABT CUPRA

Sébastien Loeb rejoint l’équipe ABT CUPRA afin de piloter et se battre pour la première victoire de la saison 2023 en Extreme E aux côtés de Klara Andersson lors des deux courses au Island X Prix qui se tiendra en Sardaigne les 8 et 9 juillet 2023. Le recordman du monde des rallyes remplacera le pilote régulier Nasser Al-Attiyah, qui dispute parallèlement la Coupe du monde de Baja. Loeb a remporté la série des voitures de course tout-terrain électriques l’année dernière.

« Nasser mène la Coupe du Monde FIA Baja avec deux victoires et a demandé à être autorisé à disputer la troisième manche le même week-end – nous voulons que cela lui soit possible. Nous sommes heureux qu’avec CUPRA, nous ayons réussi à recruter Seb comme un excellent remplaçant. Avoir le champion du monde record et le champion en titre Extreme E dans notre équipe est un honneur. Nous attendons tous avec impatience le week-end en Sardaigne. Nous voulons nous amuser ensemble, mais aussi réussir d’un point de vue sportif – l’objectif est clairement la victoire. », a déclaré Thomas Biermaier, PDG d’ABT et directeur de l’équipe.

Après deux ans dans l’équipe X44 de Lewis Hamilton, Sébastien Loeb revient maintenant dans la série avec la CUPRA Tavascan XE : « J’ai hâte de revenir à l’Extreme E après deux saisons dans le passé. C’est une compétition similaire au Rallycross, donc je pense que je serai dans le rythme et prêt à me battre. Ça va aussi être super de découvrir une nouvelle équipe et de retrouver Klara. » Vice-champion dès sa première saison, Sébastien Loeb a remporté les titres par équipe et par pilote la saison dernière. Il avait remporté le championnat du monde des rallyes neuf fois consécutives de 2004 à 2012.

Sébastien Loeb pilotera la CUPRA Tavascan XE, en partenariat avec l’étoile montante du World RX, Klara Andersson. La décision d’ABT CUPRA de faire appel à Loeb souligne son engagement à constituer la meilleure équipe possible, à se battre pour les podiums et les victoires.

Le Island X Prix, qui comportera deux courses distinctes, est le troisième événement de la saison Extreme E 2023. Auparavant, des courses en Arabie saoudite et en Écosse étaient au programme. ABT CUPRA XE est l’un des membres fondateurs de la série et est en compétition depuis la première course en avril 2021.

Photos : ABT