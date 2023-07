Le Mans Classic 2023 – Présentation de diverses Bentley Mulliner Batur

Afin de célébrer le Centenaire des 24 Heures du Mans et les vingt ans de la sixième victoire de Bentley dans cette classique de l’endurance, l’évènement Le Mans Classic 2023 a fortement mis en avant l’histoire de la marque Bentley et notamment une centaine de voitures de course et les dernières nouveautés de la marque comme son modèle exclusif réservé à une poignée de clients : la Bentley Mulliner Batur. Divers modèles de la firme de Crewe étaient présents dans la Sarthe.

Produite à seulement 18 exemplaires, la Batur est la Bentley la plus puissante à ce jour, avec une version de 750 ch développés par l’emblématique moteur W12 assemblé à la main qui a alimenté, au sens propre comme au sens figuré, le succès de Bentley au cours des deux dernières décennies. Alors que ce moteur vit ses dernières heures de gloire, les ultimes commandes s’enregistrant cette année, Bentley entame un virage stratégique, Beyond100, visant l’électrification totale l’année prochaine.

Deux exemplaires ont fait le déplacement au Mans Classic 2023. Le premier, exposé dans les Paddocks, est la deuxième voiture du programme de développement de la Batur, le modèle Engineering Zero-Zero. Il présente une peinture Mulliner Gloss Mariana Teal Pearlescent, des bas de caisse en fibre de carbone satinée, un long capot finition Gloss Dark Titanium, une commande de ventilation Organ Stop en titane usiné avec boutons de commande, détails du pommeau et contours d’aération circulaires en aluminium usiné. La Bentley Mulliner Batur dispose du tout dernier système audio haut de gamme Naim pour Mulliner, développé spécifiquement pour elle.

Le second modèle présent est la Car #0, prototype roulant du Batur. Avec une concentration inédite de modèles Bentley à découvrir prochainement sur 4Legend.com, cette édition 2023 du Mans Classic a été extraordinaire.

Photos : 4Legend.com