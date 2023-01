Goodyear dévoile un concept de pneu à 90% durable

Le fabricant américain de pneumatiques haut de gamme Goodyear dévoile un pneu de démonstration contenant 90% de matériaux durables. Ce pneumatique a réussi les tests réglementaires ainsi que les tests internes de Goodyear validant sa possibilité d’être homologué pour un usage routier. Ce concept annonce le lancement en 2023 d’un pneu de série contenant jusqu’à 70% de matériaux durables.

Après la présentation d’un pneumatique de démonstration contenant 70% de matériaux durables en janvier 2022, Goodyear continue d’avancer sur ce sujet en présentant un an plus tard un concept de pneu contenant 90% de matériaux durables.

Ce pneumatique a été testé pour que sa résistance au roulement soit inférieure à celle du pneumatique de référence, produit avec des matériaux traditionnels. Une résistance au roulement plus faible signifie que ce pneumatique de démonstration participe à réduire la consommation de carburant et l’empreinte carbone d’un véhicule thermique.

La commercialisation d’un pneumatique composé à 90% de matériaux durables nécessitera une collaboration renforcée avec les sources d’approvisionnement pour identifier le niveau nécessaire de production de ces matériaux innovants pour produire ce pneumatique en grande quantité.

« Nous progressons pour atteindre notre objectif de commercialiser le premier pneumatique 100% durable d’ici 2030. L’année dernière a été déterminante pour atteindre cet objectif. Nous avons cherché de nouvelles technologies, identifié des opportunités de collaboration. Nos équipes ont été persévérantes, non seulement, pour démontrer notre capacité à produire un pneumatique composé à 90% de matériaux durables, mais aussi pour produire un pneumatique contenant jusqu’à 70% de matériaux durables cette année. Notre équipe continue à innover et à s’engager pour construire un avenir meilleur. », a déclaré Chris Helsel, vice-président de la production et de la technologie de Goodyear.

Ce concept de pneu conçu avec 90% de matériaux durables comprend 17 ingrédients dans 12 composants du pneumatique, constitué:

– du noir de carbone, présent dans les pneumatiques pour le renforcement du mélange de gommes et participer à leur longévité. Il il est normalement fabriqué en brûlant des produits pétroliers. Ce pneumatique comprend quatre types différents de noir de carbone produits à partir de méthane, de dioxyde de carbone, d’huile végétale et d’huile de pyrolyse issue de pneus en fin de vie. Ces technologies de noir de carbone participent à la réduction des émissions de carbone, à l’économie circulaire et à l’utilisation de carbones biosourcés, tout en offrant des performances similaires

– d’huile de soja permettant de conserver les qualités de souplesse du mélange de gommes dans des températures variables. L’huile de soja est une ressource biosourcée réduisant l’utilisation par Goodyear de matériaux à base de pétrole. Alors que près de 100% des protéines de soja sont utilisées dans des applications alimentaires et dans la nourriture pour animaux, il reste un excédent important d’huile qui peut être utilisé dans des applications industrielles.

– de silice qui est un composant souvent utilisé dans les pneumatiques pour améliorer l’adhérence et réduire la consommation de carburant. Le nouveau pneumatique de Goodyear bénéficie d’une silice de haute qualité produite à partir de cendres d’écorces de riz (silice RHA), un sous-produit de la transformation du riz qui est souvent jeté.

– de polyester recyclé à partir de bouteilles en plastique. En les transformant en produits chimiques de base et en les restructurant en polyester de qualité technique, il est utilisé pour les câbles/cordes des pneumatiques.

– de résines utilisées pour améliorer les performances de traction des pneumatiques. Les résines traditionnelles à base de pétrole sont remplacées par des résines de pin bio-renouvelables.

– de tringles et de câbles en acier renforçant la structure d’un pneumatique radial. Ce nouveau pneumatique utilise des tringles et des câbles en acier à haute teneur en matières recyclées, qui sont produits selon le procédé du four à arc électrique (EAF). L’utilisation de ce procédé EAF en métallurgie permet de réduire la consommation d’énergie pour produire de l’acier et de recycler des métaux. Le processus EAF permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’acier produit à l’aide d’un haut fourneau.

– de polymères à bilan massique certifiés ISCC provenant de matières premières bio et bio-circulaires.

Le passage aux matériaux durables est avéré dans certaines gammes actuelles de pneumatiques de Goodyear. Aujourd’hui, huit gammes de produits et certains pneumatiques de course contiennent de l’huile de soja. De plus, Goodyear a plus que doublé son utilisation de silice RHA dans ses gammes de produits depuis 2018. Avec la commercialisation d’un pneumatique contenant jusqu’à 70% de matériaux durables, Goodyear démontre un engagement fort avec des solutions disponibles pour construire un meilleur futur.

Photos : Goodyear