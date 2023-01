« Join the Porsche Ride » – Étape au Mans sur les enjeux du changement climatique

En juin 2022, Porsche a lancé une initiative en faveur d’un développement plus durable baptisée «Join the Porsche Ride». Dans le cadre de cette initiative, un Porsche Taycan, qui fait office d’ambassadeur, se déplacera sur les cinq continents au cours des prochaines années pour porter le message de la marque. Après une première escale sur le site de Porsche à Leipzig, puis en Suisse à l’été 2022, le Taycan « Join the Porsche Ride » a fait une halte en France.

Porsche France accompagne déjà des associations œuvrant dans le domaine de la santé pour aider des enfants à réaliser leurs rêves. La filiale de Porsche implantée en France étend désormais son engagement sociétal en lançant une campagne de sensibilisation à la protection de l’environnement. En effet, Porsche s’efforce de mettre en place une chaine de valeur neutre en carbone d’ici 2030 y compris dans la phase d’utilisation des véhicules électrique. Dans cet optique, Porsche entend contribuer à la prise de conscience du public sur les questions environnementales, et œuvre à cet effet notamment auprès des enfants qui représentent notre avenir. Cette action de sensibilisation est indispensable à l’émergence d’un monde décarboné. Par cette initiative, Porsche France s’attache à donner aux enfants les moyens d’adopter un comportement écoresponsable au quotidien et un mode de vie plus durable.

Le changement climatique, une préoccupation majeure du monde d’aujourd’hui, aura incontestablement à l’avenir un impact sur de nombreux aspects de notre vie. Ce n’est pas un sujet réservé aux adultes. Les enfants peuvent et doivent comprendre les problématiques environnementales actuelles et appréhender les défis à relever. Beaucoup connaissent déjà les enjeux environnementaux du monde d’aujourd’hui. À l’école, sur Internet ou avec leurs amis, ce sont des sujets souvent abordés. Pourtant, certains ignorent tout de la protection de l’environnement. Quoi qu’il en soit, il importe que les enfants aient une compréhension approfondie des causes et des mécanismes à l’œuvre qui expliquent le changement climatique et les conséquences qui en découlent.

À cette fin, Porsche France coopère avec un mouvement associatif d’éducation à la citoyenneté baptisé e-graine, qui entend développer la responsabilisation des citoyens sur des sujets comme la durabilité, l’inclusion et la valorisation des territoires locaux. Dans le cadre de l’initiative « Join the Porsche Ride », Porsche France a créé un atelier sur le climat destiné aux enfants participant à une colonie de vacances au Mans. Grâce à des activités ludiques, les jeunes ont appris à mieux connaître les causes et l’impact du changement climatique. Ils ont pu également échanger sur les gestes du quotidien qui permettent d’œuvrer à la protection de l’environnement. En outre, ils ont été familiarisés avec la mobilité verte dans un autre atelier et ont pu déguster des repas confectionnés uniquement avec de la nourriture d’origine végétale.

« Notre objectif est de développer l’esprit critique. L’intérêt de notre action en faveur de l’éducation à l’environnement est de changer les comportements, car les enfants sont les adultes de demain. Demain, ils consommeront, achèteront des voitures, des maisons. Si on les éduque maintenant, ils feront de meilleurs choix pour la planète et l’environnement plus tard dans leur vie. », souligne Julien, bénévole chez e-graine.

Les activités se sont déroulées au Porsche Experience Center du Mans, au bord du célèbre circuit des 24 Heures du championnat WEC, comme un symbole de l’engagement de Porsche France sur le territoire français.

« Je suis très heureux que nous puissions accueillir la troisième étape de la tournée ‘Join the Porsche Ride’ ici au Mans. Le Mans est au cœur de l’histoire de Porsche, mais c’est aussi un laboratoire qui permet à la marque de développer des idées pour le futur. Aujourd’hui, nous avons invité des enfants. Nous avons organisé deux ateliers avec le mouvement associatif e-graine au cours desquels nous avons pu discuter de l’avenir, de la durabilité, et créer un lien avec l’éducation. », a déclaré Marc Meurer, Directeur général de Porsche France.

Après le coup d’envoi au Mans, Porsche France entend poursuivre ce projet sur le long terme avec une tournée, auprès des écoles en France, qui contribuera à sensibiliser les enfants au changement climatique et à leur donner les moyens d’agir en faveur de l’environnement.

Photos : Porsche