IAA 2023 – Découverte détaillée de la CUPRA DarkRebel

Lors du Salon IAA Mobility 2023 à Munich, CUPRA a dévoilé sur son stand situé au centre de la capitale bavaroire le showcar DarkRebel, une voiture qui repousse les limites du design, de la performance et remet même en question la façon dont les voitures seront conçues et créées pour les futures générations de conducteurs.

Des chiffres en hausse et une entrée aux USA

A l’occasion de la présentation officielle de son nouveau concept car, CUPRA a annoncé avoir livré plus de 150 000 voitures dans le monde à date pour l’année 2023. Un chiffre en augmentation de plus de 60% par rapport à la même période l’année dernière, et qui confirme la position de CUPRA comme l’une des marques automobiles à la croissance la plus rapide en Europe.

Portée par le succès de CUPRA, SEAT S.A. a enregistré des résultats financiers record au premier semestre 2023. L’entreprise a réalisé un bénéfice d’exploitation de 371 millions d’euros (468 millions d’euros de plus qu’au cours de la même période l’année dernière) et la marge bénéficiaire nette a continué à augmenter et a déjà atteint 5,0% (-1,8 % au premier semestre 2022).

Ces résultats sont à mettre au crédit du succès continu de la CUPRA Formentor, le modèle le plus vendu sur son segment, mais aussi de la CUPRA Born 100% électrique, dont les ventes ont doublé en 2023. CUPRA a vendu plus de 400 000 véhicules depuis sa création, dont plus de 25% au cours du seul premier semestre de cette année.

Wayne Griffiths a également profité de l’IAA pour confirmer que CUPRA préparait la prochaine étape de sa mondialisation, après le lancement réussi de la marque en Australie l’année dernière : « CUPRA a l’ambition de devenir une vraie marque mondiale, c’est pourquoi nous travaillons à notre entrée sur le marché nord-américain. Nos projets vont dans la bonne direction et je suis convaincu que nous avons mis en place la bonne stratégie pour faire de CUPRA une success story à l’américaine. »

Un showcar passé du virtuel au réel

CUPRA a également profité de l’édition 2023 de l’IAA Mobility pour y dévoiler un concept car incroyable : le DarkRebel. Plus de 270 000 configurations ont été soumises par la Tribu CUPRA, y compris par les ambassadeurs de la marque tels que les joueurs du FC Barcelone Alexia Putellas, Marc ter Stegen et l’acteur Daniel Brühl. Tous ont aidé à façonner le design de la CUPRA DarkRebel dans l’Hyper Configurator virtuel de CUPRA. Une fois collectées, les données ont ensuite été utilisées pour concevoir le design final de la CUPRA DarkRebel. Cette dernière passe ainsi du monde virtuel au monde réel avec la présentation de la version physique.

Wayne Griffiths, PDG de CUPRA, a déclaré : « Grâce à la passion et à la créativité de la tribu CUPRA, nous avons pu transformer l’une de nos plus puissantes obsessions en un véritable show car. La CUPRA DarkRebel est la provocation ultime de CUPRA en matière de design. C’est une rebelle qui a un objectif : prouver que les voitures électriques du futur peuvent être sexy et émotionnelles. »

Avec son architecture de shooting brake, cette sportive deux places reflète la passion et l’esprit de rupture de la marque CUPRA. Elle arbore une peinture énigmatique de métal liquide qui rappelle le mercure, avec la lumière qui s’apparente à un matériau tangible et une attention accrue sur le développement durable.

Selon Jorge Díez, responsable du design de CUPRA : « La DarkRebel représente l’expression ultime de notre ADN CUPRA, mais désormais sans la moindre limite. C’est une voiture qui n’a qu’une seule mission : amplifier vos émotions. »

Présentée en avril 2023 à l’occasion de l’événement CUPRA Exponential Impulse à Berlin, la version numérique a rebattu les cartes de la conception traditionnelle d’une voiture, en utilisant les technologies les plus récentes appliquées au développement de jeux vidéo. Il s’agit également d’une expérience de collaboration avec la tribu CUPRA, qui a contribué à façonner le design final du show car.

Toutes les étapes du processus créatif de la CUPRA DarkRebel ont été 100 % numériques lors du développement de la nouvelle architecture de ce show car électrique. Une fois les premiers croquis approuvés, l’équipe du design chargée de la visualisation et dirigée par Manel Garcés, a joué un rôle clé : « Nous avons travaillé aux côtés des designers pour affiner leurs croquis. À cette occasion, nous avons intensifié notre collaboration car nous voulions présenter la version numérique lors de l’événement Exponential Impulse à Berlin, de sorte à pouvoir le configurer collectivement. »

« La CUPRA DarkRebel a représenté un vrai défi pour les designers. Nous avons remplacé la maquette en argile grandeur nature par un modèle virtuel. Puis nous avons utilisé les possibilités infinies offertes par les outils de visualisation afin d’aller au-delà de nos rêves les plus fous. Le tout en permettant à la tribu CUPRA d’avoir son mot à dire. », explique Manel. Pour ce faire, CUPRA a utilisé les dernières technologies de moteur de jeu vidéo telles que l’Unreal Engine : « En travaillant main dans la main avec les équipes chargées du design extérieur, intérieur et de Color&Trim, nous avons pu visualiser plusieurs options différentes et appliquer les changements en temps réel. »

La Tribu CUPRA a joué un rôle clé lors de l’étape suivante. Les utilisateurs ont pu créer leur propre show car CUPRA DarkRebel à l’aide de l’Hyper Configurator immersif. Cet outil qui a été spécialement créé à cet effet, utilise également l’Unreal Engine. Plus de 270 000 configurations ont été créées en ligne par la tribu mondiale de CUPRA. Elles ont contribué à façonner le design final du dernier rêve de la marque, qui a été dévoilé lors de l’IAA Mobility 2023. 74% des utilisateurs ont utilisé l’Hyper Configurator depuis un terminal mobile, un signe clair que le show car CUPRA DarkRebel est une voiture conçue par et pour la nouvelle génération.

Photos : 4Legend.com