ELEGEND EL1 – Une interprétation électrique de l’Audi Sport quattro, lancée en 2024

Un empattement extrêmement court, des porte-à-faux réduits, des lignes de contour acérées et une expression puissante inspirés de l’Audi Sport quattro S1. L’ELEGEND EL1 ravit les amateurs de voitures et de sports mécaniques. L’idée du concept-car est entré dans une nouvelle phase. Après la présentation de la première voiture super sportive EL1 il y a deux ans, le constructeur allemand développe maintenant un prototype prêt à rouler et annonce de nouveaux détails. La voiture 100% électrique sera produite en 2024 à seulement 30 exemplaires.

Visuellement, la ELEGEND EL1, mesurant 4,15 mètres de long, continue d’emprunter ses proportions et ses imposants passages de roues à l’Audi Sport quattro S1, l’une des icônes de l’ère du Groupe B. Outre son design expressif, la ELEGEND EL1 se distingue surtout par son empattement réduit de seulement 2,44 mètres. Sur le plan technique, le nouveau constructeur innove complètement avec sa super voiture de sport électrique.

Au cours des derniers mois, ELEGEND a collaboré avec l’entreprise technologique Roding Mobility GmbH, spécialisée dans les véhicules conceptuels et prototypes, pour développer sa propre plate-forme technologique.

« Notre concept de base unique reste inchangé, mais l’ensemble de la plateforme s’améliore en termes de rigidité, de performance, de poids et de durabilité. », explique Marcus Holzinger, PDG d’ELEGEND AG.

Cela est rendu possible, entre autres, par la monocoque en fibre de carbone ultramoderne produite selon un processus de fabrication spécial. Ce processus « one shot » très complexe permet d’obtenir une structure plus rigide pour un poids plus faible.

« La monocoque en fibre de carbone que nous avons développée promet non seulement un bon emballage et une grande rigidité, mais aussi un centre de gravité bas et une excellente maniabilité. », explique Günther Riedl, directeur général de Roding Mobility et responsable de l’ingénierie chez ELEGEND AG. Cela fait de l’EL1 une machine à conduire moderne et pure : rapide, puriste et sans compromis.

Un nouveau châssis en aluminium à l’avant et à l’arrière facilite l’accès pour les travaux d’entretien et de maintenance et permet de développer de nouveaux produits dérivés sur la plateforme.

« Le plus grand défi de ces derniers mois a été la convergence du design et de la technologie – en d’autres termes, le développement d’un châssis roulant pour d’autres versions qui, d’une part, ne dilue pas notre idée de conception d’un véhicule moderne du groupe B. D’autre part, il doit offrir des performances supérieures à celles d’un véhicule de la même catégorie. D’autre part, il doit offrir des performances inégalées en termes de dimensions compactes, une bonne ergonomie et un espace suffisant. », explique Marcus Holzinger.

En termes de design, Marcus Holzinger et son équipe ont affiné et optimisé certaines subtilités par rapport au concept présenté, comme les poignées de porte encastrées nouvellement développées et, pour les besoins de l’homologation aux États-Unis, les rétroviseurs extérieurs. En outre, les deux portes latérales de la voiture à deux places peuvent être ouvertes en grand, tout comme le hayon arrière avec le montant C intégré. L’un des points forts du design est le toit en verre en forme d’entrée d’air NACA.

Sur le capot, une prise d’air implicite avec trois ouïes de refroidissement rappelle l’Audi Sport quattro. Sous le capot se trouve une face avant profonde avec un large splitter avant et un bouclier intérieur noir. L’avant est bas et compact alors que des porte-à-faux courts et des passages de roues larges caractérisent la réinterprétation de l’icône du rallye des années 1980. L’arrière est dominé par une fine bande continue de lumières LED. En outre, un aileron arrière se trouve au sommet du hayon.

L’équipe a consacré beaucoup de temps et de soin à la conception de l’intérieur et à la sélection des matériaux les mieux adaptés. Outre un système d’infodivertissement moderne et haut de gamme comprenant une interface Bluetooth, la navigation, et la fonction multimédia, la climatisation, la caméra de recul, les capteurs de stationnement et les vitres électriques assurent le confort. Le pilote et le copilote sont bien calés dans les sièges sport individuels à coque dure. L’aspect de haute qualité et la sensation de raffinement comprennent des composants sélectionnés en carbone apparent et des jantes ELEGEND exclusives.

« Avec la EL1, nous citons des légendes de l’automobile, tout en jetant un regard vers l’avant en termes de design, de technologie, de qualité des matériaux et de savoir-faire, Nous avons créé une forme rétrofuturiste pour le 21e siècle qui ne ressemble à aucune autre. », explique Marcus Holzinger.

Les composants du groupe motopropulseur ont fait l’objet d’un travail de développement et d’un savoir-faire considérables. Au nom de la qualité, de la performance, de la fiabilité et de la disponibilité à long terme sur le marché, ELEGEND a décidé d’utiliser un système d’alimentation existant pour l’unité moteur-transmission à inverseur. La puissance est distribuée aux quatre roues motrices de série. Elle est assurée par deux moteurs électriques d’une puissance totale de 816 ch (600 kW). La EL1 atteint 100 km/h en 2,8 secondes environ, et il lui faut 7,5 secondes pour atteindre 200 km/h. Pour le lancement sur le marché, ELEGEND prévoit un groupe motopropulseur optimisé pour l’accélération et une vitesse maximale de 300 km/h.

La batterie intelligemment positionnée, d’une capacité utile de 80 kWh, peut être rechargée rapidement via un système CC de 200 kW, tandis qu’un convertisseur de charge embarqué CA/CC de 22 kW assure une charge rapide à la maison ou sur la route. Les cellules de la batterie sont placées dans le tunnel central et derrière la première rangée de sièges, en forme de T. Leur position basse confère à la voiture un centre de gravité bas. Grâce à une stratégie de refroidissement nouvellement développée ainsi qu’à ses performances en matière de charge et de puissance, deux tours de piste de la Nürburgring-Nordschleife peuvent être effectués de manière très soutenue avec une seule charge de batterie – sans aucune perte de puissance.

Deux programmes de conduite sont disponibles, Standard et Sport. Parallèlement, la suspension sportive peut être réglée sur trois niveaux différents. Un système de levage de la suspension est proposé en option par ELEGEND. En plus de l’ABS et de l’ESP, la sécurité du coupé sportif homologué pour la route est renforcée par un système antipatinage, des airbags pour le conducteur et le passager avant, et un système de freinage de haute performance.

La ELEGEND EL1 sera fabriquée à la main en petite série de 30 unités à partir de 2024. Le prix par véhicule est de 890 000 euros HT. Deux autres icônes du même modèle en carrosserie moderne devraient suivre, également limitées à 30 véhicules chacune.

Photos : Elegend