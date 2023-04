Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae par Novitec

Alors que la Lamborghini Revuelto vient d’être dévoilée, le préparateur allemand Novitec célèbre de la fin de l’ère Aventador avec une préparation sophistiquée de l’Aventador LP 780-4 Ultimae. Les éléments d’amélioration aérodynamique en carbone personnalisés par Novitec ont été précisément adaptés à l’aérodynamique active de la superczar en soufflerie et rendent l’édition finale de l’Aventador Coupé ou Roadster encore plus exaltante. Les jantes forgées Centerlock NL4 de 20 pouces et 21 pouces, développées et produites exclusivement pour Novitec par Vossen, sont particulièrement légères et soulignent la forme en coin de la voiture de sport.

Comme tous les modèles Aventador, la carrosserie de la LP 780-4 Ultimae, la version finale de cette série de modèles, peut avoir une apparence encore plus sportive avec des composants en carbone nu Novitec. Les designers du spécialiste du raffinement automobile se sont concentrés non seulement sur des looks spectaculaires, mais également sur une utilité aérodynamique optimale pour laquelle ils ont effectué des tests approfondis en soufflerie.

En conséquence, le carénage avant est amélioré avec des spoilers supplémentaires, un au-dessus et un en dessous des prises d’air. De plus, les prises d’air latérales sont équipées d’entourages sur mesure qui acheminent le flux d’air encore plus spécifiquement vers les freins avant. L’amour du détail des designers Novitec est également démontré par le couvercle de coffre Novitec. À grande vitesse, ses conduits d’air intégrés réduisent la portance de l’essieu avant et améliorent ainsi la stabilité de conduite. Le visage distinctif de Novitec pour la puissante voiture de sport comprend également des bouches d’aération à l’extrémité supérieure du capot avant qui sont plus longues que leurs homologues de production.

La vue latérale de la variante finale de l’Aventador reçoit également une définition plus sportive. Ceci est réalisé par la garniture de bas de caisse Novitec devant les passages de roue arrière et les prises d’air au niveau des vitres latérales, qui s’étendent plus en avant et acheminent le flux d’air encore plus précisément vers les radiateurs à l’arrière. Les prises d’air Novitec sur les panneaux de custode arrière fournissent au moteur plus d’air à respirer.

Les propriétaires d’une Aventador LP 780-4 Ultimae souhaitant un aspect arrière particulièrement spectaculaire de leur coupé ou roadster peuvent faire installer un aileron arrière Novitec qui se décline en deux versions.

Le look extravagant de Novitec comprend naturellement également des jantes sur mesure qui exploitent au maximum l’espace disponible sous les passages de roue. Le partenaire optimal pour leur conception, construction et production est la manufacture américaine haut de gamme Vossen. L’entreprise de Miami est spécialisée dans la production de roues exclusives pour les voitures les plus électrisantes au monde.

La jante choisie pour la Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae est la conception Novitec NL4 avec fixation centerlock et six rayons délicats se rétrécissant dans le bord de la jante en forme de large Y. Ce style reprend les lignes et les angles de la carrosserie et feux arrière de l’Aventador. Malgré leur grande résistance et leurs tailles énormes de 9Jx20 à l’avant et 13Jx21 sur l’essieu arrière, ces roues sont particulièrement légères. De plus, elles offrent l’individualité dans sa forme la plus pure avec un choix de 72 couleurs qui peuvent être combinées au choix avec une finition de surface brossée ou polie. Naturellement, les grandes roues sont chaussées par des pneus hautes performances particulièrement larges en tailles 255/30 ZR 20 et 355/25 ZR 21.

Les ressorts de sport Novitec garantissent non seulement un look plus excitant, mais également une maniabilité optimisée. Ils abaissent la hauteur de caisse de l’Aventador LP 780-4 Ultimae d’environ 35 millimètres.

Alors que le douze cylindres en V de 6,5 litres produisant 780 ch (574 kW) et 720 Nm de couple reste intact, les systèmes d’échappement sport Novitec confèrent au moteur une note d’échappement plus émouvante, qui peut éventuellement être activement influencée au moyen de vannes papillon à commande électronique dans l’échappement. Les systèmes d’échappement sont en acier inoxydable et sont isolés contre les pertes de chaleur. Ils permettent au V12 de mieux respirer, ce qui, en particulier en conjonction avec les catalyseurs métalliques disponibles en option, optimise également les performances. De plus, ils permettent d’économiser jusqu’à 19 kilogrammes de poids par rapport à l’échappement de série.

Novitec propose également des aménagements intérieurs exclusifs pour tous les modèles Lamborghini Aventador. Ils viennent dans une variété pratiquement infinie de couleurs et sont finis avec un savoir-faire établi.

Photos : Novitec