Bentley lance « Extraordinary Journeys », des expériences de voyage mondiales

Bentley Motors proposera un calendrier mondial de voyages extraordinaires (Extraordinary Journeys) soigneusement organisés, lancé en avril 2023. La série de voyages exclusive a été conçue pour offrir l’opportunité de vivre une fois dans une vie des voyages en voiture qui offriront des accès au meilleur de la cuisine, du design, de l’architecture et du bien-être locaux combiné à des expériences de conduite inoubliables dans une variété de paysages époustouflants.

La série de voyages spécialisés à petite échelle de Bentley couvrira le Royaume-Uni, le Nouveau-Mexique et la Scandinavie, et d’autres lieux seront annoncés tout au long de 2023. Chaque voyage extraordinaire dure de trois à cinq jours de conduite épique et panoramique, avec des nuitées dans un hébergement de luxe unique. Des produits durables, de saison et d’origine locale seront servis aux invités tout au long des programmes. Découverte, design, architecture, bien-être et détente seront au cœur de chaque parcours. Chaque voyage sera une expérience immersive dans la culture de la région et mettra en vedette des expériences locales.

Par exemple, le voyage Scandinavian Extraordinary emmènera le meilleur de Copenhague alors que le Danemark célèbre son année de l’architecture. Il impliquera diverses expériences de restauration et de bien-être privées, un accès exclusif au studio d’architecture et de design BIG, ainsi que la reprise de l’un des plus beaux hôtels design. Marquant un changement radical vers les petites routes de campagne entourées de paysages époustouflants, les clients pourront déjeuner au bord du lac Vättern, dans le sud de la Suède. Cela sera suivi d’une nuit dans un hôtel 5 étoiles Forest, niché dans une forêt suédoise intacte – des suites luxueuses dans les arbres qui combinent une expérience de bien-être complète avec un repas en forêt d’un chef spécialisé dans la cuisine nordique durable.

Caren Jochner, responsable mondiale de l’expérience de marque chez Bentley Motors, a déclaré : « Nous voulons partager avec nos clients et nos fans un voyage de découverte extraordinaire offrant un accès à des expériences généralement privées et exclusives que seule Bentley peut offrir. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec des partenaires mondiaux aux vues similaires qui partagent notre passion pour l’excellence, que ce soit dans le domaine de la cuisine, du design, de l’architecture ou du bien-être, le tout avec la durabilité à cœur. Ceci, associé à nos expériences de conduite soigneusement organisées, offre quelque chose de vraiment unique – un voyage extraordinaire et une expérience unique dans une vie qui offre la possibilité de vous connecter avec des âmes partageant les mêmes idées – une expérience que l’argent seul ne peut pas acheter. »

