Lamborghini célèbre son 60e anniversaire dans un lounge privé à la Monterey Car Week 2023

Pour son 60ème anniversaire, Automobili Lamborghini a accueilli des invités VIP au Lamborghini Lounge Monterey pour une expérience exclusive de la marque dans une villa privée qui a été transformée pour refléter le style de vie Lamborghini.

Surplombant le 18e fairway du célèbre Pebble Beach Golf Links, le Lounge Monterey est l’endroit idéal pour présenter le concept car Lamborghini Lanzador, entièrement électrique, qui a été dévoilé à The Quail : A Motorsports Gathering. Mettant en avant la vision d’un futur 4ème modèle Lamborghini purement électrique, ce concept audacieux repousse les limites de la conduite humaine.

Pour célébrer le 60e anniversaire de la marque, une sélection de cinq V12 historiques était exposée, représentant la riche histoire et l’ADN de la marque : la 400 GT, la Miura S, la Countach 25th anniversary, la Diablo et la Murciélago LP 670-4 SuperVeloce. Les modèles actuels de Lamborghini ont complété la gamme de véhicules avec l’Urus Performante – qui a battu des records, l’Huracán STO – inspiré par la course, l’Huracán Tecnica, l’Huracán Sterrato et le Revuelto – le premier V12 HPEV récemment lancé.

Le Lounge Monterey abritait deux studios Ad Personam dédiés où les clients peuvaient concevoir la Lamborghini de leurs rêves, en profitant du programme de configuration virtuelle de pointe et en choisissant parmi un assortiment physique infini de couleurs extérieures, de revêtements intérieurs, de finitions et de détails.

La nouvelle édition limitée de la collaboration avec le vélo électrique 3T était exposée. Inspiré par le Lamborghini Lanzador, le RaceMax Boost LTD x Automobili Lamborghini capture l’essence de la brillance automobile sur deux roues, offrant des performances de luxe à l’aventurier moderne. Conçue en collaboration avec le Lamborghini Centro Stile, elle n’est disponible qu’en 30 exemplaires dans le monde entier.

Tout au long du week-end, les invités ont pu se délecter de cocktails de qualité et de bouchées préparées par le chef italien résident de Lamborghini, tout en admirant le meilleur du « Made in Italy ».

Photos : Lamborghini