Volkswagen investit un milliard d’euros dans la croissance en Amérique du Sud

La marque Volkswagen vise à réaliser des gains significatifs en Amérique du Sud grâce à une offensive produit majeure. D’ici 2027, l’entreprise prévoit de croître de 40% au Brésil, le plus grand marché de la région. Par exemple, 15 nouveaux modèles de véhicules électriques et polycarburants seront lancés d’ici 2025. Des véhicules hybrides suivront également à moyen terme. Avant la fin de l’année 2023, l’entreprise commercialisera ses premiers modèles entièrement électriques au Brésil – la Volkswagen ID.4 et l’ID. Buzz. Au total, le marché automobile sud-américain devrait croître de 11% par an jusqu’en 2030, ce qui en fait l’un des marchés à la croissance la plus rapide au monde. L’entreprise met ainsi systématiquement en œuvre sa stratégie visant à développer rapidement ses activités sur les marchés en croissance et à intensifier la mobilité durable. Volkswagen célèbre en 2023 le 70e anniversaire de sa fondation au Brésil.

Redressement réalisé – renforcement de la compétitivité

Thomas Schäfer, PDG de la marque Volkswagen, a déclaré : « En tant que marché automobile à croissance rapide, l’Amérique du Sud revêt une importance stratégique pour Volkswagen. Ces dernières années, l’équipe locale a réussi à redresser la situation et à améliorer durablement la rentabilité et la compétitivité. Il s’agit maintenant de continuer à travailler sur la position des coûts tout en mettant en œuvre l’offensive produit. À cette fin, nous investissons un milliard d’euros en Amérique du Sud d’ici 2026. » La région Amérique du Sud a renoué avec la rentabilité en 2021 après de nombreuses années et a déjà contribué de manière significative aux bénéfices de l’année suivante, en 2022. La région s’efforce de poursuivre les améliorations dans le cadre du programme de performance ACCELERATE FORWARD | Road to 6.5.

Alexander Seitz, président exécutif de Volkswagen Group South America, explique : « Avec l’offensive produit, nous proposons des véhicules extrêmement attrayants aux clients du Brésil et d’Amérique du Sud. Elle nous aide à accélérer la transformation vers une mobilité sans carbone et entièrement en réseau. Et nous progressons bien. La nouvelle Polo est déjà la voiture la plus vendue au Brésil. Le lancement du best-seller ID.4 et de l’emblématique ID. Buzz sur le marché brésilien nous permettra de poursuivre sur notre lancée. »

Véhicules électriques sous forme d’abonnements

L’entreprise investit un milliard d’euros en Amérique du Sud d’ici 2026 – entre autres dans le développement de moteurs à combustion à base d’éthanol et de nouveaux modèles commerciaux. Par exemple, plus de 3 000 abonnements automobiles ont été souscrits au Brésil en 2022 chez Volkswagen – ce nombre devrait augmenter d’environ 150% en 2023. Parallèlement, Volkswagen proposera ses premiers véhicules entièrement électriques – l’ID.4 et l’ID. Buzz – au Brésil sous forme d’abonnements en 2023, conduisant ainsi sa transformation en fournisseur de mobilité durable. L’entreprise s’attend à ce que la transformation vers les véhicules électriques purs (BEV) au Brésil soit moins dynamique qu’en Europe – la part globale des véhicules BEV purs en 2033 sur le marché brésilien est estimée à environ 4%. Cependant, Volkswagen vise à croître plus rapidement que le marché dans le segment des BEV.

Ouverture à la technologie

Jusqu’à ce que le marché soit entièrement électrifié, Volkswagen s’appuiera sur des moteurs alternatifs et sur l’ouverture à la technologie. Par exemple, tous les nouveaux modèles produits dans la région continueront à pouvoir fonctionner avec 100% de biocarburant. Ils apportent ainsi une contribution importante à la stratégie de développement durable et à la « Way to Zero » de Volkswagen South America. Les moteurs développés en Europe seront adaptés et développés dans le nouveau centre de développement de Volkswagen Brésil, spécialement conçu à cet effet. Les véhicules polycarburants développés par Volkswagen au Brésil peuvent en principe fonctionner à l’éthanol et à l’essence, ainsi qu’à n’importe quel mélange de ces carburants. En Europe, un maximum de dix pour cent de biocarburant est ajouté (E10). L’une des priorités de l’offensive produit de Volkswagen est le segment A0 et A, ainsi que les CUV / SUV – le segment de marché qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Le segment A0 représente déjà près de 40% du marché sud-américain et continuera à croître de manière disproportionnée.

L’éthanol dérivé de la canne à sucre est un carburant durable résultant de la fermentation du sucre à l’aide de levures. Par rapport à l’essence, il permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80%. Les champs de canne à sucre destinés à la production d’éthanol représentent moins de 0,8% des terres brésiliennes. Près de 92% du sucre de canne est récolté dans le centre-sud du Brésil, les 8% restants dans le nord-est, à près de 2 000 kilomètres de la région amazonienne. Le biocarburant peut donc contribuer de manière décisive à la réduction à court terme du CO2 dans cette région du monde.

70 ans au Brésil : l’histoire d’une réussite continue

Volkswagen a commencé à produire au Brésil il y a 70 ans, à São Paulo – c’était aussi la première usine en dehors de l’Allemagne. Au début, douze employés y assemblaient des pièces importées d’Allemagne. Aujourd’hui, Volkswagen est le plus grand constructeur automobile du Brésil, ayant produit un total de 25 millions de véhicules en 70 ans, dont quatre millions ont été exportés. L’entreprise développe et produit les modèles Polo, Virtus, Nivus, Taos et T-Cross, entre autres, dans quatre usines du pays et vend les voitures par l’intermédiaire de quelque 500 concessionnaires.

Photos : Volkswagen