Lamborghini Invencible & Auténtica – 2 one-off pour la fin du V12 atmo

Deux voitures uniques – un roadster et un coupé – ont été créées pour célébrer la fin de l’ère des supercars V12, inaugurant la nouvelle ère hybride de Lamborghini. À quelques semaines du lancement de la première super voiture de sport hybride de Lamborghini, la firme italienne célèbre son célèbre V12 atmosphérique avec le coupé Lamborghini Invencible et le roadster Lamborghini Auténtica. Ces deux voitures uniques mettent en valeur l’ADN de la marque et représentent le summum de l’accent exclusif de Lamborghini sur la personnalisation, en impliquant le client dès le début pour créer des modèles véritablement sur mesure.

« Le moteur V12 est l’un des piliers de notre histoire et du succès de notre marque. Alors que nous nous dirigeons vers une nouvelle ère d’hybridation au cœur de notre stratégie Cor Tauri, c’est la façon dont Lamborghini célèbre le V12 atmosphérique avec deux véhicules uniques qui représentent parfaitement notre concept d’excellence en matière de personnalisation. », a déclaré Stephan Winkelmann, président-directeur général d’Automobili Lamborghini.

Les deux voitures uniques ont été conçues par Lamborghini Centro Stile comme la quintessence d’une créativité maximale utilisant la plate-forme V12, reflétant les éléments de design qui ont contribué à l’importance emblématique de l’entreprise, ainsi que s’inspirant d’un caractère sportif inspiré par la piste de course.

Les Lamborghini Invencible et Auténtica rendent hommage aux chefs-d’œuvre du design Lamborghini : le Sesto Elemento, un hommage à la légèreté et au sport automobile caractérisé par un grand aileron arrière, le Reventón avec son style aéronautique unique et la Veneno, qui pousse à l’extrême la quête de la perfection aérodynamique.

« Nous avons créé deux voitures uniques avec leur propre caractère unique, inspiré par les jours de piste et l’environnement de circuit à indice d’octane élevé. Elles sont conçues par Lamborghini Centro Stile, exerçant une créativité maximale sur la plate-forme V12. Ces designs uniques s’appuient sur notre ADN de conception unique tout en élevant une fois de plus notre héritage de design à un nouveau niveau. », a déclaré Mitja Borkert, responsable du design chez Automobili Lamborghini.

Les deux nouvelles voitures partagent la même monocoque en fibre de carbone de l’Aventador, produite à Sant’Agata Bolognese, ainsi qu’une carrosserie entièrement en carbone qui intègre un design et des technologies testées avec succès par Lamborghini dans le sport automobile. Le capot imposant reprend celui de l’Essenza SCV12, ainsi que le séparateur avant prononcé avec des entretoises verticales conçues pour gérer le flux d’air de la manière la plus efficace.

L’hexagone, un motif bien connu du design Lamborghini moderne, s’intègre harmonieusement mais clairement dans les éléments visuels distinctifs de la voiture, à commencer par l’ensemble de feux avant et arrière mis en valeur par des feux de circulation à LED hexagonaux innovants. Sur le capot, les prises d’air rappellent celles du Sesto Elemento, et les mêmes repères se retrouvent dans le triple échappement central avec embouts en Inconel : un alliage spécial d’acier haute performance issu de l’industrie aérospatiale.

L’intérieur des deux voitures est dominé par des lignes épurées, avec un tableau de bord minimaliste rehaussé de bouches d’aération hexagonales imprimées en 3D et aucune instrumentation sur la console, pour souligner la légèreté de l’habitacle et concentrer l’attention sur le pur plaisir de conduite. Le cockpit lui-même est encadré de fibre de carbone, avec un affichage numérique comportant des graphiques dédiés à chaque voiture.

Le coupé Invencible se caractérise par le contraste subtil entre la teinte dominante de rouge et les éléments aspect carbone rehaussés de « flocons » rouges. La carrosserie Rosso Efesto est complétée par des seuils et des encadrements de porte en carbone, tout comme les étriers de frein de Rosso Mars, qui reposent derrière des roues à écrou simple avec des carénages en fibre de carbone pour ventiler l’ensemble de freinage. Sur les portes ciseaux classiques, on retrouve deux tricolores hexagonaux proéminents : un hommage au drapeau italien qui se retrouve aussi bien sur les contre-portes que sur le volant.

L’intérieur, de la même couleur que la carrosserie, contraste avec le cuir Rosso Alala et Nero Cosmus Alcantara, accentué par des broderies personnalisées Rosso Alala et Nero Ade. Le tableau de bord comporte un logo Lamborghini en Rosso Efesto : la même couleur que celle utilisée pour les palettes de changement de vitesse sur le volant.

Dans le même ordre d’idées, tout en conservant son caractère véritablement unique, le roadster Lamborghini Auténtica arbore une carrosserie en gris Grigio Titans avec des détails en noir mat et une livrée jaune Giallo Auge : une couleur répétée sur les étriers de frein ainsi que les principaux éléments aérodynamiques. Ceux-ci incluent le séparateur avant et l’aileron arrière dérivé du sport automobile qui optimise la charge aérodynamique, flanqué d’une paire d’ailerons. Le profil de la voiture est rendu unique par deux dômes avec arceaux de sécurité intégrés, inspirés des coureurs à toit ouvert du passé. L’intérieur à ciel ouvert présente d’élégantes broderies en jaune Giallo Taurus, avec une sellerie en cuir noir Nero Ade contrastant et de l’Alcantara bicolore noir Nero Cosmus et gris Grigio Octans.

Les Invencible et Auténtica sont les toutes dernières voitures produites par Lamborghini équipées d’un moteur 12 cylindres de 6,5 l monté longitudinalement à l’arrière (Longitudinale Posteriore : « LP ») avant le passage à l’ère hybride. Le salut final au groupe motopropulseur Lamborghini V12 sortant délivre 780 ch et un couple maximal de 720 Nm à 6 750 tr/min, couplé à une boîte de vitesses ISR à sept rapports, à quatre roues motrices et au système de direction dynamique Lamborghini qui contrôle les quatre roues.

Photos : Lamborghini