Porsche a restauré sa 959 Paris-Dakar #185 de 1986

Une voiture qui peut survivre 14 000 kilomètres dans les déserts et les savanes d’Afrique peut aller n’importe où dans le monde. La Porsche 959 Paris-Dakar a maîtrisé le rallye exténuant de la France à l’Afrique de l’Ouest en 1986. La 959, dans laquelle Jacky Ickx et Claude Brasseur ont terminé deuxièmes derrière l’équipe française gagnante de René Metge et Dominique Lemoyne – dans une voiture identique – est maintenant prête à être pilotée une fois de plus. La remise en service a été effectuée au cours des derniers mois par l’équipe Porsche Heritage & Museum avec leurs collègues de Porsche Classic.

Le plateau de départ du Rallye Paris-Dakar en 1986 était dominé par les camions et les véhicules tout-terrain. Les trois voitures Porsche 959 de Zuffenhausen se sont démarquées – la troisième, une voiture de service conduite par le chef de projet Roland Kussmaul et Wolf-Hendrik Unger, a terminé à la sixième place. À ce jour, le Porsche Museum a conservé le trio complet dans le cadre de sa collection. « La voiture gagnante reste intacte et nous la gardons dans une sorte de capsule temporelle, pour ainsi dire, avec toutes les traces physiques du rallye conservées aussi longtemps que possible. », a déclaré Kuno Werner, responsable de l’atelier du musée.

Dans les années 1980, l’équipe a passé deux ans à transformer la 959 en voiture de rallye. Les ingénieurs ont renforcé la suspension avec des doubles amortisseurs sur l’essieu avant et monté des pneus tout-terrain. Si le terrain ne nécessitait pas de traction intégrale, le différentiel central à commande électro-hydraulique répartissait la puissance de manière variable entre les essieux avant et arrière. En conséquence, la Porsche est capable d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 210 km/h. Le directeur de course Peter Falk se souvient des trois premiers rallyes : 1984 avec la Porsche 953 et les deux années suivantes avec la 959 Paris-Dakar : « C’était vraiment génial que nous ayons fait franchir la ligne d’arrivée à toutes les voitures et que nous ayons remporté la course dès notre première tentative. Mais M. Bott a ajouté : ‘Nous devons repartir, une fois ne suffit pas.’ Puis, en 1985, nos trois voitures ont abandonné la course. C’était dévastateur. Après cela, nous étions déterminés à courir à nouveau. Même si nous en avions tous un peu marre après avoir tout perdu. Puis en 1986, nous l’avons fait à nouveau. Les trois voitures ont terminé et nous avons remporté une double victoire. »

Raconter l’histoire de la voiture de manière authentique

« Nous voulons conserver l’état d’origine et ne réviser que légèrement la voiture tout en éliminant tout défaut technique. », explique Werner. Comme la voiture de 1986 classée deuxième était encore en très bon état, les responsables de la remise en service ont réussi à en remplacer le moins possible tout en conservant le maximum de pièces d’origine. La 959 Paris-Dakar avait environ 18 000 kilomètres au compteur – la longueur du rallye plus quelques milliers de kilomètres en plus. Comme son homologue de série, la voiture de rallye était également propulsée par un moteur six cylindres à plat refroidi par air/eau avec turbocompresseur. En raison du carburant de mauvaise qualité, la puissance du moteur six cylindres a été réduite à 400 ch (294 kW). « La 959 Paris-Dakar est un prototype, l’une des raisons pour lesquelles sa remise en service est une affaire si chargée d’émotion. En 1986, la voiture était confrontée à un défi, et maintenant nous en avons relevé un autre. », a déclaré Uwe Makrutzki, responsable de la restauration d’usine Porsche Classic. Les équipes de Makrutzki et Werner ont travaillé main dans la main et ont tout discuté en détail. Porsche Classic a démonté, révisé et remonté le moteur, la boîte de vitesses et la transmission pour le projet. Toutes les pièces présentaient peu ou pas de dommages. « La voiture était en très bon état, sans défaut majeur ni corrosion. Comme pour toute restauration ayant pour mission spécifique de conserver le plus de substance possible, l’équipe a examiné chaque pièce individuellement et a effectué des réparations partielles là où cela était inévitable. De nombreuses pièces d’origine avaient le statut de prototype de production proche de la série. », a conclu Werner.

Pour ce rallye d’endurance longue distance exténuant, le constructeur de voitures de sport a optimisé de nombreuses fonctionnalités au cours des années 1980, parmi lesquelles l’installation des calculateurs moteur. Ceux-ci étaient positionnés en hauteur dans la voiture, pour lui permettre de traverser les rivières sans que les calculateurs ne soient endommagés. Porsche a également préparé le refroidisseur d’huile et les conduites d’huile sous les ailes arrière pour le rallye et a transféré les gènes du sport automobile dans la voiture en perforant le support en aluminium. Pour réduire encore le poids, le constructeur de voitures de sport a percé des trous dans les disques de frein et a opté pour une carrosserie, des portes et des capots en Kevlar. Les experts de Stuttgart ont donc atteint un poids à sec relativement faible pour la voiture de 1 260 kilogrammes.

Lors du démontage de la 959, l’équipe a découvert du sable et de la terre provenant du désert africain. Depuis le retour de la voiture du rallye, la carrosserie et les pièces mécaniques n’avaient jamais été séparées. « Comme ce n’était pas une chose de tous les jours pour nous, c’était fascinant. La terre boueuse nous a montré aujourd’hui que la 959 Paris-Dakar traversait des rivières et avait connu de l’eau à l’intérieur. », a ajouté Werner. De petites zones de corrosion où les pièces de carrosserie en Kevlar se sont frottées contre le cadre métallique en raison des pressions physiques de la conduite de rallye à grande vitesse ont été conservées plutôt que réparées afin de préserver l’histoire de la voiture. « Nous avons même laissé les serre-câbles exactement là où ils se trouvaient après avoir testé et révisé toutes les pièces. Après tout, l’apparence de la voiture ne peut pas être recréée. » L’expert en boîte de vitesses Klaus Kariegus est également un fan de la poussière africaine sur la voiture et de l’authenticité qu’elle représente. « La voiture a prouvé sa qualité et sa durabilité. Même le sable et la poussière provenant d’une utilisation intensive en course ne pourraient pas nuire à la technologie. Des matériaux de haute qualité étaient également utilisés à l’époque. », explique Kariegus. L’équipe de Makrutzki, composée de quatre spécialistes de la 959, s’est occupée de la fonctionnalité de la technologie et de la conservation des traces historiques des rallyes. « Ce n’est qu’en gardant les dégâts de l’époque que nous pourrons raconter l’histoire de manière authentique et la préserver. », a conclu Werner.

Neige et sable : un cadre spectaculaire pour le dévoilement

Pour raconter l’histoire de 1986 de la manière la plus authentique possible, l’équipe Porsche Heritage & Museum a invité Jacky Ickx à la révélation de la voiture après sa légère restauration. L’ancien pilote de la Porsche 959 Paris-Dakar, deuxième, a eu l’honneur d’être le premier à conduire la voiture remise en service, dans une carrière de pierres. « Dans la voiture, les souvenirs me sont revenus immédiatement lorsque je me suis souvenu des personnes qui ont rendu tout cela possible à l’époque. », dit-il. L’équipe à l’époque ne comptait que 18 personnes. L’esprit d’équipe était fort et n’a pas peu contribué au succès qui a suivi. « Tout le monde voulait conduire la voiture sur la route. Puis Porsche a décidé d’engager la 959 dans un rallye dans le désert. C’est fantastique que je puisse faire partie de cette histoire. », a déclaré Ickx. Le rallye était un défi incroyable et aussi le terrain d’essai parfait pour la transmission intégrale. Personne ne s’attendait à ce succès de lui et de son équipe de rallye. Il a anouté : « Le désert est comme l’océan – il n’y a pas deux dunes de sable et pas deux vagues identiques. »

Pour le vainqueur du Mans – Timo Bernhard, qui a accompagné Jacky Ickx lors de la présentation de la voiture révisée, les expériences de son collègue pilote de course de 1986 sont fascinantes. « Je me souviens de scènes de rallye extraordinaires dans lesquelles les hélicoptères étaient incapables de suivre les voitures parce qu’elles allaient trop vite. », a raconté Bernhard. Près de quatre décennies plus tard, Ickx résume la première course en trois mots : « Souvenirs, émotions, passion ». Pour Kuno Werner, responsable de l’atelier du musée, la révélation est aussi quelque chose de très spécial : « La 959 est restée inactive pendant de nombreuses années avant d’avoir l’opportunité d’une toute nouvelle réunion avec son pilote d’origine sur cette neige et ce sable. Cela a été une source de fierté pour toute notre équipe Porsche Heritage and Museum. »

Photos – Vidéos : Porsche