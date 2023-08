Lamborghini Iron Lynx réalise le premier essai du prototype SC63 à Imola

Lamborghini Iron Lynx a réalisé avec succès le premier roulage sur piste de son prototype SC63, avec lequel elle participera l’année prochaine au Championnat du monde d’endurance de la FIA et au Championnat IMSA WeatherTech Sports Car, lors d’un test de deux jours à Imola.

Après un premier shakedown à Vallelunga au début du mois, l’attention s’est rapidement portée sur Imola où les ingénieurs de Lamborghini Squadra Corse ont commencé le travail de calibration sur la voiture de course LMDh aux côtés de l’équipe Iron Lynx, soutenue par Lamborghini pour un engagement en IMSA et en WEC.

Les pilotes officiels Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli et Daniil Kvyat ont chacun pris le volant lors de ces essais, totalisant 1 500 km, et se sont concentrés sur un certain nombre de domaines de développement de la Lamborghini SC63, avant deux autres essais européens qui ont lieu au Paul Ricard et à Spa-Francorchamps pendant le reste du mois d’août 2023.

Les trois pilotes ont travaillé sur une variété de calibrages au cours des deux jours, plus particulièrement sur le moteur qui est le premier moteur de course sur mesure développé en interne par Lamborghini Squadra Corse. Un calibrage supplémentaire du passage des vitesses a été effectué sur la boîte de vitesses Xtrac qui, bien que standard sur toutes les voitures LMDh, peut être personnalisée en fonction des exigences de la marque en matière de rapports de vitesse et de glissement mécanique du différentiel. L’équipe a également travaillé sur l’étalonnage du limiteur de vitesse et de l’antipatinage, ainsi que sur la migration des freins, l’acquisition de données de refroidissement et un essai aérodynamique approfondi.

Photos : Lamborghini