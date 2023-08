Afin de célébrer le 75e anniversaire du constructeur de voitures sportives, le Porsche Museum s’est refait une beauté et invite ses visiteurs à voyager dans le temps, depuis la fin du XIXe siècle. L’exposition spéciale « Driven by Dreams. 75 Years of Porsche Sports Cars » permet de découvrir l’histoire de la marque Porsche et l’évolution de ses modèles de série de 1948 à 2023 mais aussi en sport automobile, mettant aussi en avant en digital certains personnages fascinants et des technologies d’avant-garde.

Un exposition spéciale plus interactive qu’auparavant

Porsche est l’un des rares constructeurs automobiles suscitant une passion hors-norme de la part de ses propriétaires et de ses passionnés. Grâce au Dr. Ferdinand Porsche et par la suite à son fils Ferry Porsche, le création de ce constructeur automobile et des modèles emblématiques comme les 356 et 911 ont pu être possibles, issus d’idées et même de rêves. Le tout premier modèle, la Porsche 356 Nr.1 Roadster, a ouvert la voie de l’histoire à succès de la marque et de la légende Porsche. Le 8 juin 1948, le modèle reçoit son homologation et permet par la suite la production de la 356.

Porsche propose jusqu’au 7 janvier 2024 une exposition spéciale qui est la plus importante jamais organisée au Porsche Museum : « Driven by Dreams. 75 Years of Porsche Sports Cars ».

Elle capture l’histoire de l’entreprise tout en la transportant dans le présent et l’avenir. Au-delà des modèles exposés, différentes personnes ayant joué un rôle important dans l’histoire de la marque – comme Ferry Porsche, Anatole Lapine, Michael Mauer, Wendelin Wiedeking, Jacky Ickx, Walter Röhrl, Timo Berhard – sont mises en avant via des écrans numériques.

Parce que de nombreux rêves naissent dans la nuit et sont infinis comme le cosmos lui-même, le musée Porsche présente les protagonistes de l’exposition spéciale dans le ciel nocturne. « Comme l’univers, l’entreprise Porsche est dynamique et en constante évolution. Il n’y a pas d’immobilisme. Avec des valeurs telles que l’honnêteté, le pragmatisme et le courage, la marque développe des innovations depuis 75 ans. Pour l’exposition spéciale célébrant cet anniversaire, nous avons modifié le musée de manière plus complète que jamais depuis son ouverture en 2009. Voir les prouesses techniques et les nombreuses idées des 75 dernières années, et les utiliser pour façonner l’avenir, rend l’importance du patrimoine plus que jamais d’actualité. », explique Achim Stejskal, responsable du patrimoine et du Porsche Museum.

Une success story pleine de rêves et d’audace

« Avec cette exposition spéciale, nous ouvrons un cosmos plein de rêves. Lorsque les visiteurs arrivent en haut de l’escalier roulant, ils pénètrent dans un lieu où les rêves et les pensées sont infinis. », explique Iris Haker, commissaire de l’exposition. Au cours de leur voyage dans le cosmos Porsche, les visiteurs découvrent de près l’évolution de la marque au cours de 75 ans d’histoire de la voiture de sport. « Nous avons créé des expositions thématiques qui associent les voitures et le contenu pour recréer de manière passionnante les rêves et les expériences des décennies passées. », explique Ilona Hoppe, responsable de la conception et de la gestion de l’exposition. Le musée tout entier est imprégné d’une nouvelle atmosphère. Entre le prologue et l’épilogue, l’exposition spéciale couvre de nombreux sujets du présent et de l’avenir, avec des personnes fascinantes et des technologies d’avant-garde, animées numériquement. Pendant l’exposition spéciale, un épilogue entièrement nouveau met en lumière l’orientation actuelle et future de la société Porsche avec des concept cars tels que la Mission R ou la Vision GT peinte par l’artiste Vexx.

De la première Porsche au dernier concept car

Le voyage dans le cosmos Porsche commence avec la Porsche 356 « Nr.1 » Roadster et sa nouvelle présentation médiatique. Une ceinture de rêve relie le fondateur de la marque Porsche, Ferry Porsche, à sa voiture de rêve, la Porsche 356 « Nr.1 » Roadster. Ce faisant, le modèle est présenté dans un cadre particulier. Sur de nouvelles passerelles, les visiteurs de l’exposition sont plongés dans des histoires sur l’esprit pionnier, les prouesses techniques et le courage.

Alors que le site de Zuffenhausen se développe dans les années 1950, Porsche envisage d’exporter le modèle 356 aux États-Unis. Le constructeur de voitures de sport trouve en Max Hoffman le partenaire idéal pour ce projet. Franz Xaver Reimspieß dessine l’emblème qui deviendra une marque intemporelle.

Les premiers clubs sont également créés pour permettre aux amateurs de partager leur passion pour les voitures de sport Porsche.

Dans les années 1960, l’emblématique 911, qui fête cette année son 60e anniversaire, est au centre de toutes les attentions. Les visiteurs découvrent non seulement des faits passionnants sur la 911, mais peuvent également assister à l’évolution de son design. Parmi les points forts de l’exposition spéciale figurent un dessin du prédécesseur de la 911, la 901, et la révélation de nombreux noms d’initiés pour les premiers prototypes.

Chez Porsche, les concept-cars innovants ont toujours jeté les bases de l’avenir. Certains modèles sont ainsi exposés au musée Porsche comme la Panamericana, la 968 Roadster et même la 968 L’ART.

Le sport automobile du passé et l’électrification du futur

Dans les années 1970, les visiteurs découvrent des rêveurs tels que Norbert Singer, ingénieur chez Porsche, Hans-Joachim Stuck, pilote de course légendaire, et Louise Piëch, chef d’entreprise. Une vitrine sur les « 100 ans des 24 heures du Mans » célèbre la course d’endurance sur la Sarthe avec des objets tels qu’un chronomètre, un casque et des modèles de la 917 et de la 956.

Dix ans plus tard, l’accent est mis sur la Porsche 959 en tant que porteuse de technologie et victorieuse au rallye Paris Dakar. Au niveau de l’exposition, les visiteurs en apprennent également beaucoup sur la conception de la boîte-pont et peuvent admirer des objets tels qu’un moteur TAG Turbo et des phares escamotables. Les années 1980 sont également marquées par l’histoire de « Monoposti at Porsche » pour les visiteurs intéressés.

La décennie suivante, les années 1990, commence mal pour le constructeur de voitures de sport. Les chiffres de vente sont en chute libre et Porsche risque de devenir un candidat à la reprise. Le PDG Wendelin Wiedeking apporte des changements, notamment en réorganisant les processus de production, et amorce un redressement de l’entreprise. Le Boxster a été un succès à Detroit en tant qu’étude et, peu après, en tant que modèle de série, il a permis à l’entreprise de sortir de la crise.

Dans les années 2000, des travaux sont entrepris à Leipzig, tandis que les usines de Zuffenhausen et de Weissach continuent de se développer. Walter Röhrl, légende du rallye, met au point la Carrera GT, Klaus-Gerhard Wolpert, directeur de la série, ose lancer un SUV au tournant du millénaire, et Achim Stejskal inaugure le nouveau musée Porsche en 2009.

Dans les années 2010, Porsche a vu dans la transformation de l’industrie automobile et son électrification une opportunité de développement. Quatre ans séparent la présentation de l’étude conceptuelle Mission E et le début de la production du Taycan. Le modèle 911 R, très limité, a reçu beaucoup d’attention, la 911 de la génération 991 a connu un grand succès auprès des amateurs de Porsche, et Marc Lieb et Timo Bernhard ont remporté des courses importantes pour la marque.

La décennie suivante, les années 2020, a été marquée par la recherche de nouvelles voies pour Porsche, ainsi que par les anniversaires, l’art et l’électrification.

En tant que voiture de sport entièrement électrique, la Mission R représente l’avenir du sport automobile pour les clients, et le département Sonderwunsch continue de réaliser de nombreux rêves. Porsche soutient des expositions dans les pays voisins.

Zuffenhausen aux couleurs des 75 ans

Les abords du musée Porsche sont aux couleurs des 75 ans avec des affiches, des banderoles. Il est ainsi impossible de ne pas savoir que Porsche célèbre ses 75 ans. Certaines véhicules emblématiques et des personnalités sont mis en avant sur des banderoles.

Photos : 4Legend.com