Lamborghini SC63 – Le véhicule LMDh engagé en WEC et IMSA par Iron Lynx

Lamborghini a dévoilé sa nouvelle voiture de course LMDh au Goodwood Festival of Speed 2023, qui va être engagée en WEC et au Championnat IMSA WeatherTech Sportscar de 2024 : la SC63.





Lamborghini Squadra Corse lance son premier prototype de course d’endurance hybride, la SC63, au Goodwood Festival of Speed. La Lamborghini SC63, qui commencera ses essais dans quelques semaines, est destinée à concourir dans la catégorie Hypercar du Championnat du monde d’endurance de la FIA 2024, y compris les 24 heures du Mans, et dans la catégorie GTP de la Coupe d’endurance IMSA WeatherTech Sports Car Championship, comprenant des courses classiques telles que les 24 heures de Daytona et les 12 heures de Sebring. Lamborghini s’est associée à l’équipe italienne Iron Lynx pour faire rouler la voiture en compétition internationale et a engagé des pilotes de classe mondiale issus du monde de la Formule 1 et des courses d’endurance.

Le projet LMDh représente un nouveau concept de course et s’inscrit dans la stratégie Direzione Cor Tauri présentée en 2021 : une feuille de route pour l’électrification conduisant l’entreprise à hybrider l’ensemble de sa gamme de modèles d’ici à la fin 2024 en améliorant à la fois les émotions de conduite et les performances. Grâce à la SC63, cette approche a également été appliquée au programme de sport automobile, représentant un nouveau pilier du Manifeste Lamborghini : Driving Humans Beyond (L’homme au delà de ses limites).

« La SC63 est la voiture de course la plus avancée jamais produite par Lamborghini et elle suit notre feuille de route ‘Direzione Cor Tauri’ établie par la marque pour l’électrification de notre gamme de produits. L’opportunité de participer à certaines des plus grandes courses d’endurance au monde avec un prototype hybride correspond à notre vision de l’avenir de la mobilité haute performance, comme cela a été démontré pour les voitures homologuées pour la route avec le lancement de la Revuelto. La SC63 LMDh est un pas vers les plus hautes sphères et vers l’avenir du sport automobile pour notre Squadra Corse. », a déclaré Stephan Winkelmann, PDG de Lamborghini.

La SC63 est équipée d’un tout nouveau moteur V8 biturbo de 3,8 litres qui a été développé par les ingénieurs de Lamborghini spécifiquement pour le programme de course. Le moteur est une configuration en ‘V froid’, ce qui signifie que les turbos sont montés à l’extérieur de l’angle du moteur, ce qui facilite leur refroidissement et leur entretien. En outre, la solution du « V froid » abaisse la masse et optimise le centre de gravité de la voiture. Cette solution, associée à un équilibre et à une attitude aérodynamiques spécifiquement développés, a été identifiée comme la plus efficace pour obtenir la meilleure adhérence des pneus, ainsi qu’un équilibre parfait, une bonne maniabilité et une vitesse constante, tant sur un seul tour que sur les courses de longue distance.

La puissance du moteur et du système hybride, qui est standard pour les voitures de la catégorie LMDh, est limitée par la réglementation à 680 ch (500 kW). L’unité de puissance est gérée par un calculateur Bosch. La réglementation LMDh prévoit une boîte de vitesses, une batterie et un groupe moteur-générateur (MGU) standard, ce qui permet de limiter les coûts de développement du prototype.

Sous la carrosserie, les ingénieurs de Lamborghini ont pu exercer leur influence sur tous les aspects de la voiture. Bien que la boîte de vitesses soit standard sur toutes les voitures LMDh, il est toujours possible de la personnaliser en fonction des exigences de la marque, notamment en ce qui concerne la sélection des rapports de vitesse et le glissement du différentiel mécanique.

« Le sport automobile est pour nous un terrain d’expérimentation précieux et exigeant pour notre technologie. Notre voiture LMDh, la Lamborghini SC63, est un défi passionnant d’un point de vue technique et humain. Le développement de notre moteur à combustion interne, de notre carrosserie aérodynamique et de l’ensemble du package technique est un processus qui nous a poussés à constamment améliorer nos propres standards. Maintenant, il est temps de mettre les roues en mouvement, littéralement, sur la piste afin d’être prêt et compétitif pour la saison 2024. Tout en développant notre voiture LMDh, nous sommes également attentifs aux possibilités de transfert de technologie. Nous tirerons parti de nos expériences en matière de sport automobile et les appliquerons, dans la mesure du possible, à nos futures voitures de série. », a déclaré Rouven Mohr, directeur technique de Lamborghini.

Lamborghini a choisi les experts renommés de Ligier comme partenaire pour développer et construire la monocoque. En tant que premier constructeur à choisir Ligier pour un projet LMDh, Lamborghini a eu la liberté de spécifier ses exigences, notamment en ce qui concerne le développement de la suspension avant à biellettes, la répartition globale du poids et la facilité d’entretien des pièces critiques de la voiture. Le carter d’embrayage, qui comble l’espace entre l’arrière du moteur et l’avant de la boîte de vitesses, influe positivement sur la rigidité en torsion et a été conçu pour abriter le moteur électrique.

Un autre aspect clé du développement est le système de freinage, qui doit offrir le plus haut niveau de performance et de fiabilité dans toutes les conditions. Les courses d’endurance mettent les freins à rude épreuve et le premier objectif a été de trouver un compromis entre le poids et la durabilité, un refroidissement efficace et un système capable de s’adapter à différents styles de conduite.

La carrosserie a été conçue par le département de design Centro Stile de Lamborghini, en collaboration avec l’équipe de conception de la course. Elle comporte des éléments stylistiques très clairs sur l’ensemble de la voiture, notamment les feux emblématiques en forme de Y à l’avant et à l’arrière.

« Dès le départ, j’ai personnellement indiqué à l’équipe de design que la voiture devait être très fonctionnelle, mais que nous voulions créer une voiture qui soit immédiatement reconnaissable comme Lamborghini. La reconnaissance principale de l’avant et de l’arrière de la SC63 est guidée par la signature lumineuse en forme de y. La taille de l’habitacle et le caractère principal de la voiture sont déterminés par les règles sportives, mais nous avons également mis en œuvre des éléments de style propres à notre marque sur l’ensemble de la voiture. Un conduit NACA inspiré de la prise d’air de la Countach est intégré dans le panneau latéral de la carrosserie. Lorsque vous regardez le passage de roue arrière, nous avons donné l’impression d’une accélération vers l’avant, ce qui renvoie au langage de conception des passages de roue de Lamborghini, que l’on peut également voir sur la Revuelto. », explique Mitja Borkert, responsable du design de Lamborghini au Centro Stile.

Les voitures seront habillées d’une livrée familière, en accord avec l’Huracán GT3. Les SC63 rouleront en vert Verde Mantis, avec une bande noire Nero Noctis sur l’habitacle, le capot avant, le diffuseur en carbone, l’aileron arrière et l’aile. Les voitures arboreront également les couleurs italiennes Tricolore vert, blanc et rouge, et porteront la marque du partenaire de longue date de Lamborghini, l’horloger suisse Roger Dubuis.

Le schéma de refroidissement de la voiture a déterminé une grande partie de l’ingénierie et du design. Par exemple, les prises d’air dans les poutrelles latérales derrière le cockpit ont fait l’objet de plusieurs itérations avant qu’un design final ne soit arrêté. L’équipe a intégré huit radiateurs différents, dont deux refroidisseurs intermédiaires, un radiateur de boîte de vitesses, un condenseur pour la climatisation, un radiateur pour le système de récupération d’énergie (ERS – Energy Recovery System), un pour le système de stockage d’énergie (ESS – Energy Storage System) et deux radiateurs à eau.

L’une des limites du règlement est qu’il n’y a qu’une seule configuration de kit de carrosserie autorisée, et que les changements que les équipes sont autorisées à apporter à ce kit d’une course à l’autre sont limités. L’équipe de design doit donc prendre en compte le scénario le plus défavorable, comme des températures ambiantes élevées, et gérer l’efficacité thermique de la voiture sur les circuits IMSA et WEC.

La Lamborghini SC63 a été conçue et développée pour offrir la plus grande « fenêtre de fonctionnement » possible, afin d’optimiser les performances tout en étant capable de ménager ses pneus, même sur les surfaces les plus agressives. En amont des essais sur piste, un intense travail de développement a été réalisé dans le monde virtuel à l’aide d’un simulateur Driver in the Loop (DiL).

Les pilotes d’usine de Lamborghini, Mirko Bortolotti et Andrea Caldarelli, ainsi que les nouveaux pilotes Daniil Kvyat et Romain Grosjean ont apporté une aide supplémentaire. Ces deux derniers ont une expérience récente des voitures hybrides en Formule 1 et ont pu aider les ingénieurs à mettre au point le système LMDh, en particulier à concevoir les commandes au volant pour permettre au pilote de contrôler les fonctions nécessaires du système hybride.

« Cette année marque non seulement le 60e anniversaire de notre marque, mais aussi le dixième anniversaire de Squadra Corse, la division sport automobile de Lamborghini. Au cours de la dernière décennie, nous avons obtenu d’excellents résultats. En partant de zéro, nous avons remporté certaines des plus prestigieuses courses d’endurance dans la catégorie GT pour nos voitures de course de série. Nous avons notamment remporté trois victoires de catégorie aux 24 heures de Daytona et deux victoires consécutives aux 12 heures de Sebring. Nous sommes maintenant prêts à faire le plus grand pas vers l’avenir du sport automobile, en nous mesurant aux meilleurs constructeurs du monde. », a déclaré Giorgio Sanna, responsable du sport automobile chez Lamborghini.

À partir de 2024, une voiture participera à l’intégralité du championnat du monde d’endurance de la FIA. La seconde voiture participera aux courses du championnat d’endurance nord-américain de la série IMSA. L’équipe Iron Lynx, présentée comme partenaire lors de la grande finale Lamborghini de 2022, pilotera les voitures dans les deux séries, et l’équipe de pilotes comprendra Bortolotti, Caldarelli, Grosjean et Kvyat. D’autres pilotes seront confirmés plus tard en 2023.

Andrea Piccini, directeur et PDG de l’équipe Iron Lynx, a déclaré : « Participer à un projet aussi ambitieux est une expérience unique dans une vie. Nous sommes honorés et extrêmement excités d’en faire partie et de commencer un nouveau chapitre pour Iron Lynx avec Lamborghini. C’est incroyable de voir tout se mettre en place pour la révélation de la SC63. Tout le monde chez Iron Lynx est impatient de commencer les essais. C’est sans aucun doute l’un des plus grands défis que nous ayons eu à relever en tant qu’équipe, et nous sommes maintenant impatients de voir la SC63 sur la piste. »

Photos – Vidéo : Lamborghini