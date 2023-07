Porsche Vision 357 Speedster – Une version découvrable du précédent concept car

Porsche marque le 30e anniversaire du célèbre Festival of Speed de Goodwood avec la Porsche Vision 357 Speedster. Ce nouveau concept-car est le modèle jumeau de la Porsche Vision 357 fermée avec laquelle le constructeur de voitures de sport a lancé les célébrations de son propre anniversaire. Hommage à la 356 en termes de design, la Porsche Vision 357 Speedster entièrement électrique est basée sur la 718 GT4 e-Performance. Au total, Porsche a présenté plus de 15 modèles nouveaux et classiques sur les terres du Duc de Richmond, dans le West Sussex. L’une des pièces maîtresses est la 356 Nr. 1 Roadster, la toute première voiture de sport de la marque. Six voitures victorieuses au Mans ont également été exposées pour les amateurs de sport automobile présents.

« La Porsche Vision 357 est un clin d’œil à la première ligne de modèles Porsche, la voiture de sport rêvée de Ferry Porsche. Et comme la 356 s’est inscrite dans la mémoire collective de la marque à la fois comme cabriolet et comme coupé, la même logique s’applique au concept car : il ne peut y en avoir que deux. La Porsche Vision 357 Speedster incarne l’essence même de la marque. Le plaisir de conduire et la dynamique de conduite combinés à une forme extrêmement puriste. Comme la Mission X que nous avons présentée il y a quelques semaines, ce modèle démontre que même avec des gènes de design nouveaux, l’ADN de Porsche transparaît. », a déclaré Michael Mauer, Vice-président de Style Porsche.

La Vision 357 Speedster est basée sur la technologie de la Porsche 718 GT4 e-performance. Les moteurs électriques et la technologie des batteries proviennent donc de la Mission R et le châssis de la 718 GT4 Clubsport. Après sa présentation en première mondiale au Goodwood Festival of Speed 2023, le showcar sera exposé au Rennsport Reunion de cette année, aux États-Unis, à la fin du mois de septembre.

Design extérieur : pare-brise raccourci et couvre-tonneau unilatéral

Le concept-car est doté d’un pare-brise court et trapu, typique des speedster, qui met encore plus en valeur la carrosserie monolithique de la voiture. Le côté droit de la voiture est recouvert d’un couvre-tonneau du type de ceux que l’on trouvait autrefois sur les voitures de sport à toit ouvert. L’appui-tête du conducteur semble suspendu dans les airs grâce à l’élément de retournement en carbone techniquement conçu qui se trouve derrière lui. Derrière, on trouve la trappe de chargement et l’ancrage de la capote classique du speedster.

Le concept bicolore avec les deux tons de gris Marble et Grivelo métallisé s’inspire des précurseurs historiques du sport automobile, comme les ailes avant utilisées pour se protéger des projections de pierres dans les scénarios de course et les ailes avant, qui arborent la couleur métalisée plus foncée. Les jantes avant sont également peintes en gris Grivelo métallisé. Le tout est complété par des contrastes en bleu Miami, par exemple sur les mécanismes de déverrouillage rapide du capot avant enveloppant.

Le logo anniversaire avec le grand « 75 » et les deux années « 1948 » et « 2023 » sont peints en gris Grivelo métallisé et bleu Miami – une alternative fraîche aux éléments décoratifs du coupé Vision 357, où le rouge était utilisé comme couleur supplémentaire. Au-dessus de ces éléments, des licornes de style bande dessinée se trouvent devant les roues arrière. Cette créature mythique a été dessinée spécialement pour le concept car par les designers de Porsche, qui ont également mis la main à la pâte pour le logo « Speedster ». Des caméras remplacent les rétroviseurs extérieurs. Comme sur les modèles classiques, elles ne sont pas placées sur les portières, mais plus en avant sur les ailes. Dans la version décapotable 357, elles présentent une nouvelle forme optimisée sur le plan aérodynamique, qui rappelle les ailes.

D’autres détails du design extérieur sont familiers à la voiture-concept sœur : le bandeau lumineux à quatre points situé à l’avant présente un design rond qui évoque la Porsche 356. Les feux arrière se trouvent derrière un réseau de points fraisés dans la carrosserie elle-même. La calandre verticale à l’arrière est un autre clin d’œil à la première ligne de modèles Porsche. Le troisième feu stop est intégré dans la calandre.

La voie large donne une impression de robustesse et améliore la stabilité de conduite. Les jantes de 20 pouces en magnésium sont équipées d’enjoliveurs et de serrures centrales en fibre de carbone. Visuellement, elles rappellent également une roue légendaire de Porsche : les 356 A et 356 B avec freins à tambour avaient des jantes avec un cercle de boulons particulièrement large de 205 millimètres.

Design intérieur : puriste, cockpit réduit

L’intérieur est réduit à l’essentiel et entièrement adapté au conducteur. La position basse du siège est typiquement sportive. La coque du siège en PRFC est intégrée dans la monocoque. Le conducteur est assis sur des coussinets recouverts de Racetex et maintenu fermement en place par une ceinture de sécurité à six points d’ancrage avec une sangle bleu Miami. Le combiné d’instruments se trouve au-dessus de la colonne de direction, comme une surface transparente. Le volant de course est un exemple de légèreté, tandis que l’amortisseur de chocs semble suspendu. Les commandes individuelles, quant à elles, reprennent la couleur bleu Miami de l’extérieur.

L’ensemble du tableau de bord est en finition carbone-weave. Au lieu d’une boîte à gants classique, des sangles bleu Miami situées dans la partie supérieure droite permettent de fixer des accessoires. De simples sangles en tissu remplacent les poignées de porte classiques. Ce détail issu du milieu de la course automobile permet de gagner du poids.

Photos : Porsche