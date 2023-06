Lamborghini Super Trofeo Europe 2023 – Débuts avec 48 voitures au Castellet

Après une intersaison plus longue que prévu, la saison 2023 du Lamborghini Super Trofeo Europe débutera enfin ce week-end sur le circuit Paul Ricard dans le sud de la France, avec un impressionnante participation de 48 voitures prêtes à en découdre.

Un mois après l’ouverture de la saison initialement prévue, la 15e édition du championnat monomarque réservé aux Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 s’ouvre sur un circuit rapide mais technique de 15 virages de 5,842 km qui offre des défis à la fois au pilote professionnel expérimenté et qu’à l’amateur. Six manches figurent sur un calendrier révisé avec des visites à Spa-Francorchamps, au Nürburgring et à Valence, suivies de deux doubles courses à Vallelunga, qui accueille également la grande finale annuelle de Lamborghini en novembre.

L’action de ce week-end commence vendredi, avec deux séances d’essais libres d’une heure. Ensuite, deux séances de qualification de 20 minutes auront lieu samedi avant la course d’ouverture à 13h25. La deuxième course aura lieu dimanche à 10h05.

Des visages nouveaux et familiers mènent les pilotes Pro

L’équipe Oregon Team, toujours en tête, fait partie des favoris pour le titre Pro, avec Marzio Moretti et Sebastian Balthasar en tête. Ils seront confrontés à un défi de taille de la part d’Amaury Bonduel de BDR Competition, qui a terminé deuxième du classement l’année dernière, tandis que le pilote expérimenté Brendon Leitch (Leipert Motorsport) concourt en solo dans le peloton Pro pour la première fois en Europe. Le vainqueur de la Lamborghini Grand Finals 2021, Mattia Michelotto, sera également une menace dans le cadre d’une jeune formation VS Racing, aux côtés du vainqueur italien de la GT Cup, Gilles Stadsbader. Un autre vainqueur de la course, Daan Arrow – qui a récemment changé son nom de course de Pijl – fait équipe avec l’ancien pilote de la série W Abbie Eaton dans la nouvelle équipe Rebelleo Motorsport qui bénéficiera de l’ingénierie de Bonaldi Motorsport lors de sa première saison. L’adolescent Pedro Ebrahim fera également ses débuts cette saison, aux côtés du rapatrié de la série Guillem Pujeu Beya à l’équipe de l’Oregon, avec Ibrahim Badawy, 16 ans, devenant le plus jeune pilote et le premier pilote égyptien de l’histoire du Super Trofeo, avec Lamborghini Roma par DL Racing. Target Racing alignera deux recrues scandinaves cette année avec l’adolescent danois Largim Ali rejoignant le vainqueur suédois de la course de voitures de tourisme Oliver Söderström, tandis que l’ancien pilote LMP3 Ugo de Wilde sera associé au jeune portugais Rodrigo Testa à Iron Lynx. Sortant de la catégorie Am – qu’il a remportée en 2020 –, Yury Wagner disputera la saison Pro aux côtés du diplômé britannique de GT4, Patrik Matthiesen. Parmi les autres débutants figurent Nigel Schoonderwoerd et l’ancien pilote DTM et monoplace Yelmer Buurman (Iron Lynx), Hugo Condé et Lucas Valkre (Arkadia Racing), tandis qu’Alessandro Mainetti rejoint le joueur de retour de la série Filippo Berto chez Oregon Team. Après avoir quitté VSR hors saison, Stéphane Tribaudini fait équipe avec Loris Cabirou au CMR.

La qualité transparaît en catégorie Pro-Am

La qualité du peloton Pro-Am de cette année ne peut être sous-estimée, avec un certain nombre de vainqueurs du Super Trofeo – dont le co-champion de l’année dernière dans la catégorie Pro, Loris Spinelli – formant ce qui s’avère déjà être une classe très compétitive. Spinelli fait équipe avec Andrzej Lewandowski – avec qui il a remporté le titre de la Grande Finale Pro-Am en 2019 – chez VS Racing, tandis que son collègue spécialiste du Super Trofeo et vainqueur de la Grande Finale Karol Basz reste chez Mičánek Motorsport aux côtés de Bronislav Formánek. Le peloton Pro-Am est renforcé par l’ajout du vainqueur de la Lamborghini Grand Finals 2019 Frederik Schandorff, qui revient dans le championnat monomarque avec Target Racing aux côtés d’Alex Au. Après avoir fait ses débuts à Barcelone l’année dernière, Brutal Fish Racing est de retour pour sa première saison complète en Super Trofeo avec le propriétaire de l’équipe Martin Ryba associé à l’expérimenté Edoardo Liberati. ArtLine Team Georgia est de retour en Super Trofeo pour la première fois depuis 2019, avec Shota Abkhazava en partenariat avec l’ancien pilote monoplace et LMP1 Egor Orudzhev. GT3 Pologne est également de retour avec un plateau 100% polonais. L’expérimenté Grzegorz Moczulski s’associe au prometteur Adrian Lewandowski – fils d’Andrzej – avec les nouveaux venus Mariusz Miękoś et Bartosz Groszek qui piloteront la deuxième voiture. Tout comme avec son entrée Pro, la gamme Pro-Am d’Arkadia Racing est également entièrement française, avec l’ancien pilote de course sur glace et de rallycross Edgar Maloigne associé à Stéphan Guerin. Emanuele Zonzini et Emanuel Colombini (Iron Lynx), Kerong Li et Jean-François Brunot (Leipert Motorsport) et Lorenzo Pegoraro et Enrico Bettera (Oregon Team) reviennent pour une autre année tandis que Jim Pla et Michael Blanchemain font leurs débuts pour la Scuderia Villorba Corse.

Tout pour jouer en catégorie Am

Avec le passage du champion de catégorie de l’an dernier Andrzej Lewandowski en Pro-Am, il y aura un nouveau champion en 2023. Et il y a beaucoup de vainqueurs dignes dans le peloton, y compris Pierre Feligioni de Boutsen Racing qui est rejoint par le pilote expérimenté de GT3 et Super Trofeo Renaud Kuppens. Les anciens pilotes Boutsen Claude-Yves Gosselin et Marc Rostan seront également en lice, désormais au volant d’un Huracán de Iron Lynx, tandis que le pilote solo Gabriel Rindone (Leipert Motorsport) cherchera désespérément à remporter son premier titre Am après avoir terminé deuxième du championnat lors des deux dernières saisons. Au CMR, Wilfried Cazalbon courra aux côtés du pilote paraplégique Nigel Bailly, le duo au volant du tout premier Huracán à boîte de vitesses manuelle en compétition. Bailly est une figure éminente du sport automobile depuis une blessure qui a changé sa vie et a disputé divers événements GT3, dont les 24 Heures de Spa au fil des ans. Ailleurs dans la catégorie Am, Bonaldi Motorsport alignera une entrée pour Petar Matić et Paolo Biglieri, tandis que Diego Locanto pilotera en solo dans la voiture Lamborghini Roma by DL Racing. Cedric Leimer (Autovitesse), Antonios Vossos (Target Racing) et Jürgen Krebs (Leipert Motorsport) sont également de retour, tout comme l’Allemand Holger Harmsen pour GT3 Pologne. Enfin, la Scuderia Villorba Corse engagera une voiture dans la catégorie pour Patrick Zamparini, tout comme VS Racing pour Piergiacomo Randazzo et Giovanni Anapoli.

Van der Horst vise la 5ème victoire en Lamborghini Cup

La catégorie Lamborghini Cup – principalement réservée aux nouveaux venus – sera vivement disputée cette saison. Comme prévu, les niveaux d’expérience varient, mais cela ne veut pas dire que ceux qui ont moins de temps de piste ne seront pas en tête au Paul Ricard. La combinaison père et fils Luciano et Donovan Privitelio ont quitté la défunte FFF Racing Team pour rejoindre Iron Lynx et viseront le titre après des apparitions en GT2 European Series et Italian GT jusqu’à présent cette année. Kurt Wagner et Libor Dvoraček de Mičánek Motorsport défieront sûrement, tout comme le partenariat de Brutal Fish Racing entre Jason Keats et Charlie Martin, ce dernier devenant le premier pilote transgenre à participer au Lamborghini Super Trofeo dans le championnat nord-américain l’année dernière. Serge Doms et Alfredo Hernandez Ortega dirigeront les efforts de BDR Competition dans une paire de Huracán, tandis que le quadruple champion de la LB Cup Gerard van der Horst sera à nouveau l’homme à battre en 2023.

Photos : Lamborghini