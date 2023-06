Audi Sport a testé son RS Q e-tron E2 suite aux déboires du Dakar 2023

L’équipe Audi Sport a préparé un test analytique pour vérifier la suspension et les pneus après le Rallye Dakar 2023. Le bilan de l’Audi RS Q e-tron E2 en janvier 2023 comprenait un total de 14 podiums sur 15 jours d’épreuve, mais aussi divers revers dont deux abandons. Alors que le concept innovant de propulsion électrique a parfaitement fonctionné, les défaillances des pneus ont clairement mis à mal les trois équipes de pilotes (Mattias Ekström/Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger et Carlos Sainz/Lucas Cruz) lors de la compétition la plus importante de l’année. En plus de l’analyse effectuée depuis janvier, l’équipe a complété son enquête sur les causes en mai lors d’un test en Arabie Saoudite.

Le Responsable d’Audi Motorsport, Rolf Michl, avait fixé un objectif clair à son équipe : « Notre technologie, l’ensemble de l’équipe, nos pilotes et copilotes ont le potentiel pour rouler aux avant-postes. Nos résultats en spéciales l’ont prouvé. Il est donc d’autant plus ennuyeux que des défaillances de pneus et d’autres problèmes mineurs nous aient retardés en janvier. Nous devons maintenant trouver des solutions. Notre test planifié de manière systématique était la prochaine étape importante sur ce chemin après l’analyse théorique. » L’équipe Q Motorsport et les trois pilotes Mattias Ekström, Carlos Sainz et Stéphane Peterhansel ont passé plusieurs jours en Arabie Saoudite au cours de la troisième semaine de mai à travailler dans cette optique.

En utilisant deux types de pneus différents du fournisseur officiel BF Goodrich, l’équipe a comparé les performances et tenté de recréer les conditions de l’accident de janvier afin de développer des contre-mesures. Plusieurs pistes étaient disponibles à cet effet : sur une piste de sprint d’un peu moins de 13 kilomètres avec des graviers et du sable, les ingénieurs ont examiné les aspects de performance. Sur une distance d’environ 110 kilomètres sur un parcours caillouteux, l’accent a été mis sur la durabilité et les types de dommages. Le travail sur les amortisseurs était également à l’ordre du jour, car le châssis doit se comporter de manière fiable, mais aussi cohérente et efficace sur les surfaces rugueuses. Les capteurs de mesure des charges et des accélérations installés dans le châssis ont contribué à cette analyse.

Sven Quandt, Directeur de l’Equipe Q Motorsport, résume la situation : « L’organisation des essais a été très exigeante. Audi Sport a parfaitement soutenu ces essais. Nous avons pu reproduire des défaillances de pneus pendant les courses, ce qui est réjouissant car cela nous permet de bien analyser les conditions qui nous ont causé des difficultés en janvier. Les réglages de la suspension, que nous avons fait varier, sont étroitement liés à cette question. Nous n’avons pas encore trouvé de solution à 100%, mais le test a été utile et nous sommes sur la bonne voie. » Carlos Sainz était de nouveau en pleine possession de ses moyens après son accident de janvier et a participé à la course avec son copilote habituel, Lucas Cruz. Stéphane Peterhansel a également participé au test, mais avec Lucas Cruz en tant que copilote. « C’était la bonne décision de ne pas utiliser le copilote habituel de Stéphane, Edouard Boulanger, après ses blessures en janvier, car les pistes d’essai étaient physiquement très exigeantes. Après tout, chaque jour supplémentaire sans stress extrême favorise le processus de guérison. », explique Rolf Michl. Mattias Ekström a participé aux essais avec son copilote Emil Bergkvist.

En Arabie Saoudite, l’équipe Audi Sport a dû faire face à des températures allant jusqu’à 42 degrés et à des vents violents répétés. Pour le personnel, les conditions étaient tout aussi exigeantes. L’Audi RS Q e-tron à propulsion électrique et son convertisseur d’énergie à faibles émissions alimenté par eFuel a effectué le test sans contrainte. Cette course fiable sur une distance de 2 568 kilomètres n’a pas seulement confirmé la maturité du concept innovant. Elle a également permis d’achever entièrement le programme de tests intense. Outre les connaissances techniques, les ingénieurs et les conducteurs tirent également profit des essais productifs réalisés en Arabie Saoudite en termes de prise de décision et de style de conduite. Après leur retour, une analyse complète de toutes les données enregistrées est prévue. De cette manière, Audi et Q Motorsport continuent de préparer les prochaines étapes du développement et de l’organisation du Rallye Dakar 2024.

Photos : Audi