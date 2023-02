Le batteur Jason Bonham au volant de la Lamborghini Urus Performante

D’abord un roulis, puis une courbe taillée avec précision dans le bleu du ciel américain. Puis deux coups de timbale et de tom, puis le pied qui, à la place de la grosse caisse, pousse l’accélérateur d’une Lamborghini Urus Performante, qui dans sa majestueuse version jaune semble rivaliser avec les reflets du soleil de West Plage de palmiers. Jason Bonham, batteur culte et fils du légendaire batteur de Led Zeppelin John Bonham, a pris son volant.



« Je dois ma passion pour la musique et les voitures à mon père. », a déclaré Jason Bonham, qui a été sollicité par Lamborghini pour la série The Engine Songs – la trilogie de playlists disponibles sur Spotify créées en faisant correspondre la musique à les fréquences des moteurs Lamborghini V12, V10 et V8.

Invité à essayer le Super SUV Urus, il a apprécié les parallèles entre le son du moteur huit cylindres et le martèlement rythmique et montant des percussions. « À l’écoute d’une chanson, quel est l’élément qui la fait durer ? C’est simple : la batterie. S’ils ne s’arrêtent pas, le reste du groupe ne s’arrête pas. », a déclaré Bonham dans l’interview vidéo exclusive, la troisième (les deux premières mettant en vedette Luca Natali Stradivari et Amy Macdonald) réalisée avec des grands noms de la musique internationale.

« Comme cela s’est produit avec l’Aventador Ultimae et Huracán Tecnica, pour créer la playlist dédiée à l’Urus Performante, je suis parti de l’analyse de la fréquence de base du moteur. Dans le cas d’Urus, le paramètre qui en résultait était de 50 hertz, correspondant aux vibrations des tambours. Donc, une partie importante de la playlist devait être le rythme. », a expliqué Alex Trecarichi, producteur de musique et créateur de The Engine Songs avec l’ingénieur du son Lamborghini Mario Mautone.

Et dans l’esprit et les mains de Jason Bonham, le rythme et la mémoire ne font plus qu’un. « Mon premier souvenir lié à Lamborghini ? Mon père au volant d’une Countach. », se souvient le musicien, batteur de talent dès l’âge de cinq ans, puis protagoniste de nombreuses tournées mondiales et retrouvailles de Led Zeppelin avec ses « parrains » Jimmy Page, Robert Plant et John Paul Jones. « J’étais amoureux de ce grondement. Papa aimait répéter : ‘Je veux que mon son soit comme le son du tonnerre.’ C’est l’élément principal d’inspiration, pour moi comme pour lui : les basses fréquences du tonnerre. »

Un écho puissant et ultra-rapide : l’Urus Performante est devenu une référence dans son segment grâce au record qu’il a établi pour les SUV de série sur la piste d’altitude de Pikes Peak dans le Colorado en réalisant un temps de 10:32:064 : 17 secondes pleines plus vite que le précédent détenteur du record. Avec une puissance portée à 666 ch, la version Performante peut produire 850 Nm à seulement 2 300 tr/min, accélérer de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes et atteindre une vitesse de pointe de 306 km/h.

« J’ai toujours été une personne qui recherche l’unicité, à la recherche de quelque chose que les autres n’avaient pas et conduire une Lamborghini est un moyen infaillible d’atteindre cet objectif. », conclut Jason Bonham.

Photos – Vidéo : Lamborghini