Un amoureux de Porsche de longue date a une couleur qui porte son nom

Pour la première fois, Porsche a mis en œuvre une couleur Paint to Sample Plus spécifique au client dans un nouveau processus qui lui a donné son nom.

Guards Red (rouge indien), Racing Yellow (jaune racing), Carrara White Metallic (blanc Carrata métallisé) : voici quelques-uns des noms familiers des couleurs du Porsche Car Configurator. Maintenant, un vert brillamment riche rejoindra la palette. Michael Essmann, un passionné de Porsche de longue date et directeur général de l’entreprise familiale Elektro Essmann, a fait fabriquer sa propre couleur dans le cadre de la gamme Paint to Sample Plus. Dans le cadre de la gamme R Paint to Sample de l’année modèle, à partir de mars 2023, la couleur extérieure Essmanngrün / Essmanngreen (vert Essmann), code couleur 24C, sera également disponible via le Car Configurator pour les clients des gammes de modèles 911, 718 et Taycan.

Dès 1992, Michael Essmann a fait peindre une 911 Carrera RS 3.6 (964) dans la couleur de l’entreprise de l’atelier principal pour les installations électriques et les systèmes photovoltaïques – le premier modèle Porsche en Essmanngreen. D’autres voitures ont suivi, dont une 911 GT3 RS 4.0 (997) et plus récemment une 911 GT3 Touring (992). Les fils Mike et Stefan Essmann participent avec succès à la Porsche Sports Cup, avec des voitures de course bien sûr, celles-ci affichant également des accents Essmanngreen sur les carrosseries.

« Ma toute première Porsche était une 911 SC en 1978 avec laquelle j’ai également été diplômé de l’école de conduite sportive. Elle a été peinte en Opal Metallic. Ce n’est que plus tard que j’ai eu l’idée d’utiliser également la couleur de notre entreprise familiale pour mes voitures privées. Mais chaque fois que je récupère une nouvelle Porsche dans cette couleur très spéciale, c’est une sensation formidable. Et savoir que je suis à l’origine de cette couleur qui porte mon nom. », se souvient Michael Essmann.

Qualité optimale et correspondance parfaite des couleurs

Alors que la couleur personnalisée de la Porsche 911 type 964 a été mélangée dans le processus de peinture après-vente qui était standard à l’époque il y a 30 ans, la Porsche Essmann actuelle bénéficie de la professionnalisation par Porsche de la gamme de couleurs extérieures spéciales en 2021 et de l’augmentation significative de sa capacité. Un nouveau banc de mélange de couleurs a été mis en service à l’usine principale de Zuffenhausen, où des spécialistes de la peinture mélangent plusieurs dizaines d’ingrédients jusqu’au dernier milligramme pour obtenir la teinte souhaitée. Lorsque les liants et les additifs sont inclus, la recette d’Essmanngreen contient plus de 100 ingrédients.

Retour des couleurs historiques pour tous les modèles Porsche

Avec ses nouvelles options Paint to Sample et Paint to Sample Plus, Porsche Exclusive Manufaktur élargit sa gamme de couleurs extérieures spéciales pour toutes les séries de modèles.

Chaque lot est divisé en deux pots de peinture pour la carrosserie et les pièces rapportées. Les zones à peindre sur le véhicule sont constituées en grande partie d’aluminium, de plastiques et de composites carbone/fibre de verre. Ce mélange de matériaux et les différentes méthodes d’application et températures de séchage nécessitent des compositions de peinture légèrement différentes, selon le composant. Une carrosserie d’essai et des plaques dites de comparaison de lots sont peintes et utilisées comme référence de couleur pour l’acceptation finale de la voiture.

Ces procédés entièrement nouveaux conçus pour la haute qualité avec la combinaison de l’artisanat et de l’industrialisation ont nécessité le redéveloppement, le test et l’approbation de toutes les couleurs, dont certaines avaient déjà été utilisées avec succès dans le passé dans l’ancien atelier de peinture. C’est pourquoi il était nécessaire de développer une recette de peinture pour Essmanngreen sur la Type 992 car elle a été utilisée pour la dernière fois avec succès dans l’ancien atelier de peinture pour la Type 997.

« Les finitions de peinture inhabituelles font partie de l’histoire de notre marque et constituent un élément de différenciation important. La combinaison intelligente du processus de production et de son industrialisation est unique. Nos clients bénéficient ainsi d’une très large gamme de couleurs disponibles et de nombreuses finitions de peinture personnalisées qui répondent aux normes les plus élevées. Chaque couleur doit être considérée comme adaptée à de nombreuses surfaces et matériaux différents – une correspondance parfaite des couleurs est ce que nous recherchons. », a déclaré Alexander Fabig, responsable de l’individualisation chez Porsche.

170 couleurs supplémentaires sur toutes les séries de modèles

Porsche a élargi sa gamme de couleurs tout en la restructurant. « Paint to Sample » était autrefois connu sous le nom de « Custom Color ». Cette catégorie comprend des couleurs prédéfinies qui ont déjà été techniquement approuvées par les spécialistes de la peinture de Porsche.

Pour les demandes de couleurs particulièrement individuelles, Porsche Exclusive Manufaktur va encore plus loin : « Paint to Sample Plus » permet une liberté presque totale dans le choix de la peinture sur la base d’un échantillon soumis par le client. Ainsi, la couleur Essmanngreen sur la 911 GT3 Touring de Michael Essmann a d’abord été créée en tant que « Paint to Sample Plus ». Après approbation technique, les spécialistes de la peinture Porsche ont ensuite ajouté la couleur au programme « Paint to Sample ». Là, la teinte Essmanngrün peut désormais être sélectionné parmi tous ceux qui sont intéressés via le Porsche Car Configurator. Le processus a été lancé par Porsche Exclusive Manufaktur, qui a peint une toute nouvelle 911 GT3 RS (992) dans cette couleur à des fins d’exposition.

La gamme globale de « Colours of Choice » est très vaste. Pour les séries de modèles 911 et 718, il existe actuellement 115 couleurs de peinture supplémentaires au choix. Pour le Taycan, il existe actuellement 108 options de ce type, tandis que pour la Panamera et le Macan, le nombre est de 59, le Cayenne offrant un choix de 52 couleurs différentes. En tenant compte d’un certain nombre de chevauchements, il y a 170 couleurs supplémentaires pour toutes les séries de modèles combinées.

Design personnel même à l’intérieur

Michael Essmann a sélectionné non seulement « Paint to Sample Plus », mais également d’autres options personnalisées du programme Sonderwunsch de Porsche Exclusive Manufaktur. Par exemple, sa très personnelle 911 GT3 Touring (992) porte un logo Porsche sur le côté dont le look est basé sur les modèles Porsche Heritage Design.

A l’intérieur, les sièges ont été personnalisés. Basé sur la 964 RS, les centres des sièges ont un design de couleur graduée en gris ardoise et crayon. Des garnitures en carbone rehaussent les planches de bord. Le logo « touring » est cousu dans les appuie-tête des sièges baquets intégraux en fil rouge. Cela correspond au concept global car Elektro Essmann utilise également le rouge comme couleur contrastante.

Photos : Porsche