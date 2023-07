Le Mans Classic 2023 – Bentley Continental Type R JAS 949 de 1953 vs Continental GT Azure unique

Le constructeur automobile anglais Benltey est venu en force au Mans Classic 2023 avec divers modèles de tout âge et même une voitures de course. Parmi les divers voitures présentes, deux modèles emblématiques étaient exposés : la Bentley Continental Type R JAS 949 de 1953 et une Continental GT Azure unique lui rendant hommage.

La Bentley Type R JAS 949 de 1953 est l’un des rares 208 exemplaires de la Continental Type R qui ont été produits. Cette voiture a eu un impact beaucoup plus important que ne le laisse penser sa modeste production. Considérée comme « un tapis volant qui efface les grandes distances », la Bentley Continental Type R était la berline de luxe quatre places la plus rapide au monde lors de son lancement en 1952.

Afin de célébrer son 70e anniversaire, Bentley a fabriqué à la main une Continental GT Azure V8 avec la même teinte et à un seul exemplaire.

Ces deux modèles étaient exposés en plein centre des paddocks aux côtés d’autres modèles de divers constructeurs automobiles

Photos : 4Legend.com