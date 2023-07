Miniatures Audi S2 Coupé (blanche et rouge) par Solido au 1:43

Après le grand succès de l’échelle 1:18, Solido relance sa gamme historique 1:43 avec de nouveaux modèles qualitatifs et originaux comme les Audi S2 Coupé disponibles en rouge et en blanc.

Solido va lancer de nombreuses miniatures à l’échelle 1:43 durant l’année 2023. Après les ABT RS6-R en 2022, la marque Audi est spécialement chouchoutée avec un grand nombre de modèles dont le S8 D3, le RS 2 Avant et le S2 Coupé décliné en 2 coloris.

Lors de notre visite au salon Toy Fair 2023, nous avions pu voir en exclusivité les nouveaux modèles en préparation et notamment un aperçu de l’Audi S2 Coupé.

Le 5 cylindres est à l’honneur chez Solido avec le S2 Coupé et bientôt le RS 2 Avant. Le capot moteur n’est pas malheureusement pas mobile et ne renferme pas une reproduction du moteur 5 cylindres turbo en raison de la petite échelle et des coûts contenus de production. Les portes ne s’ouvrent également pas, au contraire des modèles au 1:18.

Cela n’empêche pas de pouvoir découvrir l’intérieur du véhicule avec une reproduction assez fidèle des différents éléments (en plastique). La teinte noire a été retenue, afin de contraster avec les couleurs claires de l’extérieur.

L’extérieur offre d’excellentes proportions par rapport au modèle original avec de nombreux détails reproduits dont l’antenne, les essuie-glaces, les logos, les phares, les feux, les jantes en aluminium, les poignées, la double sortie d’échappement chromée, la calandre, …

Cette miniature en Zamac offre un excellent rapport qualité prix et surtout une exclusivité de produire ce modèle à l’échelle 1:43 avec des standards modernes.

Le petit détail

Les Audi disposant de la transmission intégrale quattro avaient dans les années 1980 et en partie dans les années 1990 une inscription au niveau de la vitre arrière servant à la dégivrée. Ce détail symbolique n’a pas été négligé par Solido sur ses reproductions de l’Audi S2 Coupé.

Disponibilité et prix

Commercialisées au printemps 2023 chez les revendeurs spécialisés et dans certains magasins de jouets sous les références S4312201 (rouge) et S4312202 (blanc), les miniatures Solido au 1:43 des Audi S2 Coupé sont proposées au prix recommandé de 24,95 euros.

Photos : 4Legend.com