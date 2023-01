Le moteur 5 cylindres de la CUPRA Formentor VZ5 – Puissant et exclusif

On dit souvent que le moteur est le cœur d’une voiture. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c’est que le moteur du modèle le plus puissant de CUPRA est le fruit d’un processus entièrement artisanal. Conçue, développée et produite dans l’usine de SEAT à Martorell près de Barcelone, la voiture est équipée d’un cinq cylindres d’origine Audi, qui est assemblé sur la ligne de moteurs haute performance du Groupe Volkswagen, dans l’usine Audi Hungaria de Győr, en Hongrie. Une tâche qui fait l’objet d’une chorégraphie manuelle méticuleuse pour garantir des performances maximales.

Un niveau élevé de savoir-faire

« Le savoir-faire est essentiel dans la production d’un moteur aussi exclusif et performant que celui de la CUPRA Formentor VZ5. », explique Robert Buttenhauser, membre du Comité de Direction en charge de la production des groupes motopropulseurs chez Audi Hungaria. Étant donné son caractère unique et sa complexité, l’attention portée aux détails est d’autant plus essentielle. C’est la raison pour laquelle seuls les professionnels les plus qualifiés ont leur place sur cette ligne. « L’équipe chargée de sa fabrication est composée de profils hautement qualifiés qui ont été sélectionnés pour leur talent, leur expérience et leur passion. », précise-t-il. Après avoir passé plusieurs années à d’autres postes sur la chaîne d’assemblage de moteurs, « ces employés sont ceux qui ont prouvé leur capacité à effectuer des tâches qui exigent une précision minutieuse. », a ajouté M. Buttenhauser

Un puzzle au millimètre près

Un moteur VZ5 est composé de 500 pièces et nécessite environ 40 personnes pour être assemblé. Raison pour laquelle seulement 77 moteurs sont produits chaque jour. Un chiffre qui est à l’image du modèle exclusif qu’ils équipent : l’édition limitée de la CUPRA Formentor VZ5 dont seulement 7 000 exemplaires sont commercialisés dans le monde. Un modèle qui représente l’expression ultime de la performance pour les amateurs de voitures thermiques, avant que la marque ne réalise son objectif de devenir électrifiée à 100% d’ici 2030.

La performance mise à rude épreuve

La CUPRA Formentor VZ5 – dont le nom provient du mot espagnol « veloz » (rapide) pour le VZ et moteur 5 cylindres pour le 5 – est l’expression ultime de la sportivité pour une voiture thermique. Christoph Vierling, directeur du développement de véhicule complet et du chassis chez CUPRA, a déclaré que « cette voiture redéfinit l’ingénierie et pousse sa puissance à la limite. Le son caractéristique de son cinq cylindres par exemple, est comme un battement de cœur qui représente une émotion pure. » De plus, les tests que le moteur subit pour garantir les meilleures performances, sont tout aussi uniques que le véhicule lui-même. « 100% des moteurs sont testés de manière approfondie sur cette ligne. Pour atteindre la puissance de 390 ch de la CUPRA Formentor VZ5, chaque moteur est démarré et testé à chaud avant même qu’il ne soit monté dans la voiture. », a déclaré Robert Buttenhauser.

Les performances de la CUPRA Formentor VZ5 en chiffres

Moteur 5 cylindres de 2,5 l

Puissance de 390 ch

Vitesse maximale de 250 km/h (limitée électroniquement)

Jantes en alliage de 20 pouces

Freins AKEBONO avec des étriers à 6 pistons et des disques perforés ventilés de 375 x 36 mm

7 000 exemplaires exclusifs

Photos : CUPRA