Volkswagen confirme l’arrivée de Andreas Mindt à la tête de son design

Comme annoncé précédemment, le Groupe Volkswagen opère quelques changements à la tête de Volkswagen Design et de Bentley. L’actuel directeur du design de Bentley, Andreas Mindt, a été nommé le nouveau designer en chef des voitures particulières VW, succédant à partir du 1er février 2023 à Jozef Kabaň, nommé Directeur créatif de la marque.

Jozef Kabaň développera des solutions de mobilité d’avant-garde pour la marque Volkswagen au sein du centre de recherche du Groupe Volkswagen à Potsdam, baptisé « Future Center Europe ». Il sera placé sous la supervision directe du membre du Directoire de la marque Volkswagen en charge du développement technique, Kai Grünitz.

Kai Grünitz a déclaré : « Lorsqu’il était Designer en chef de la marque Volkswagen, Jozef Kabaň nous a montré que la tâche ne se résumait pas à dessiner différents modèles. Sa signature stylistique a imprégné toute notre gamme. Dans ses nouvelles fonctions de Directeur créatif, il travaillera désormais en étroite collaboration avec le Future Center de Potsdam. Au nom du Directoire, je tiens à le remercier pour l’implication de tous les instants dont il a fait preuve en tant que Designer en chef. Dans le même temps, je suis ravi qu’Andreas Mindt, un designer expérimenté du Groupe Volkswagen à la renommée internationale, ait rejoint notre marque. Il saura façonner le langage esthétique de Volkswagen dans cette phase décisive de notre transformation. J’ai hâte de travailler avec lui. »

Andreas Mindt a commencé sa carrière au sein du Groupe Volkswagen en 1996, après avoir obtenu son diplôme de l’école de design de l’Université de Pforzheim. En 2014, il avait déjà occupé plusieurs postes au sein du Groupe Volkswagen, et travaillé sur la première génération du Tiguan ou encore sur l’allure extérieure de la Golf 7. De 2014 à 2021, il a été le fer de lance des transformations apportées au design extérieur des modèles Audi, de l’Audi A1 jusqu’à l’Audi e-tron GT et de l’Audi Q3 jusqu’à l’Audi Q8. Il a rejoint en 2021 Bentley pour prendre la tête du département Design. Il s’est occupé de redéfinir le langage esthétique de la marque, dévoilé l’été dernier à travers la Bentley Batur.

Jozef Kabaň a étudié le design industriel à l’Académie des Beaux-Arts et du Design de Bratislava, en Slovaquie. Il a obtenu son master en design automobile du Royal College of Art de Londres en 1997. Le titre de docteur honoris causa lui a été décerné en 2019. Jozef Kabaň a commencé sa carrière chez Volkswagen Design de en 1993. Il a, entre autres, participé à la conception de la Bugatti Veyron. En 2003, il a rejoint Audi en tant que Responsable du design extérieur. Il a ensuite été Directeur du design de ŠKODA entre 2008 et 2017. Il est ensuite parti chez Bmw et Rolls-Royce afin d’y gérer le design pour revenir trois ans en tant que Directeur du design de la marque VW.

Photos : Volkswagen / Bentley