Mansory Carbonado GTS – Une Lamborghini Aventador SVJ Roadster unique de 820 ch

Mansory rend hommage à la Lamborghini Aventador SVJ Roadster avec une transformation complète « One-of-One » du légendaire roadster italien après la fin de sa production.

Après plus de douze ans de production et environ 11 500 voitures produites, la fin de l’année 2022 a sonné le glas de la Lamborghini Aventador. Un modèle clé de la marque de luxe italienne Lamborghini qui, comme tant de ses prédécesseurs, a écrit l’histoire de l’automobile, car seuls quelques véhicules se sont jamais approchés aussi près de l’idée de base d’une super voiture de sport. Une exigence que l’Aventador a remplie sans le moindre effort dans toutes ses versions et tout au long de son cycle de vie.

Sauvage, accrocheuse, agressive, bruyante, émotionnelle, puissante et pleine de tempérament – avec tous ces attributs, l’Aventador représentait et représente toujours tout ce que la marque Lamborghini représente et ce qui distingue la marque Lamborghini.

Ainsi, la Lamborghini Aventador SVJ Roadster – déjà strictement limitée par le constructeur à 800 exemplaires – s’avère être la base parfaite pour une autre création haute performance de Mansory, célébrant la fin de la production de ce pur-sang et lui rendant un dernier hommage au moyen d’une complète conversion unique « One-Of-One » : la Mansory Carbonado GTS.

La carrosserie en carbone entièrement redessinée rappelle à elle seule un taureau de combat en position d’attaque. L’allusion à la forme des avions furtifs confère à la Mansory Carbonado GTS une allure résolument offensive. Outre l’aspect esthétique, la technologie a également fait l’objet de nombreuses améliorations.

Par exemple, les prises d’air remarquables dans le tablier avant optimisent le flux d’air frais dans le radiateur. Associées à la lèvre avant spécialement développée, ces prises d’air améliorent la force d’appui pour une meilleure adhérence globale. Sur les côtés, les jupes latérales marquantes et les passages de roue élargis affichent la signature de Mansory. Ici aussi, plaisir des yeux et fonctionnalité technique vont de pair. Les nouveaux composants en carbone ne se contentent pas d’être impressionnants, ils fournissent également de grandes quantités d’air frais à l’unité de puissance sous le nouveau cache-moteur en carbone et au système de freinage arrière. Le double diffuseur nouvellement développé est responsable d’une parfaite circulation de l’air sous le véhicule, et le grand aileron arrière, en coopération avec la jupe arrière, qui génère également une force d’appui supplémentaire, est responsable de la force d’appui sur l’essieu arrière.

Toutes ces améliorations aérodynamiques soutiennent le puissant moteur V12 de 6,5 litres de cylindrée et sa puissance de pointe de 820 ch (770 ch de série) pour des performances maximales dans tous les domaines. Ainsi, la Mansory Carbonado GTS réussit à passer de zéro à 100 km/h en exactement 2,8 secondes et sa propulsion brute ne s’arrête qu’à une vitesse presque inégalée de 355 km/h. La Mansory Carbonado GTS secoue également de manière ludique les sprints intermédiaires rapides, quels qu’ils soient, en puisant dans les profondeurs de son réservoir de couple presque inépuisable, qui, après la cure de puissance effectuée par les ingénieurs de Mansory, s’élève à 780 Nm (contre 720 Nm sur l’Aventador SVJ Roadster de série). Le tout est accompagné par le son puissant d’un système d’échappement à deux sorties, qui s’impose visuellement à l’arrière, entre les feux arrière, et qui témoigne en même temps sans équivoque du fait que 820 chevaux font ici leur travail en cas de besoin.

Pour transmettre cette immense puissance du douze cylindres sur l’asphalte sans déraper, Mansory mise sur des jantes en alliage forgé de type « CV.7 Air » dans les dimensions 9×20 et 13×21 pouces, associées à des pneus haute performance en 255/30 ZR20 à l’avant et 355/25 ZR21 à l’arrière. La transmission intégrale de série constitue la technologie de conduite idéale.

Dans l’habitacle également – comme c’est le cas pour toutes les transformations complètes de Mansory – presque aucun élément n’a été négligé par les spécialistes du préparateur. La couleur Cupreus choisie pour l’extérieur est également utilisée comme accent de couleur dans l’intérieur. L’intérieur, orné de surpiqûres décoratives en forme de flèche et complété par des applications Forged Carbon, séduit par de nombreux détails et confère à la Mansory Carbonado GTS une touche très sportive, avec un attrait technique du plus haut niveau à l’intérieur également.

La Mansory Carbonado GTS est conçue comme une pièce unique (« One-of-One ») et son prix n’a pas été communiqué.

Photos : Mansory