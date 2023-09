Des pneus Yokohama ADVAN Sport V107 homologués pour le Porsche Cayenne

Les pneus Yokohama ADVAN Sport V107 équipent en première monte le dernier Porsche Cayenne restylé. Ils sont homologués par Porsche comme en tant qu’équipement d’origine et peuvent être installés en usine. Ils s’agit de pneumatiques en 285/40R22 110Y (avant) et 315/35R22 111Y (arrière).

Le pneu ADVAN Sport V107 est un pneu UHP (ultra-haute performance) de la marque japonaise Yokohama. Ce pneu est destiné à être utilisé sur trois catégories de voitures haut de gamme : les voitures haut de gamme à hautes performances, les SUV haut de gamme à hautes performances et les véhicules électriques haut de gamme. Les pneus sont développés conjointement avec les principaux constructeurs automobiles haut de gamme et sont soumis à des tests rigoureux au centre d’essais de Yokohama au Nürburgring, largement considéré comme le parcours d’essais le plus exigeant au monde.

Le pneu ADVAN Sport V107 qui équipe le Cayenne restylé a été développé conjointement avec Porsche. La bande de roulement est conçue pour offrir une conduite silencieuse, et la zone de rainurage du pneu ainsi qu’un composé spécialement développé ont été ajustés pour obtenir des performances supérieures sur route sèche et mouillée. L’application de la technologie propriétaire de Yokohama Rubber, qui répartit uniformément la pression de contact, améliore encore les performances sur sol sec et la résistance à l’usure. En outre, le matériau de la carcasse des pneus, qui forme le squelette du pneu, comprend un matériau spécialisé qui contribue à l’excellente stabilité de la direction, essentielle pour les voitures haut de gamme à forte puissance.

Porsche utilise les pneus Yokohama en première monte sur son Cayenne depuis le premier modèle et le flanc du pneu porte la marque « NC0 » de Porsche, une reconnaissance accordée au groupe restreint de fabricants de pneus du monde entier qui fournissent des pneus en première monte à Porsche.

Photos : Porsche / Yokohama