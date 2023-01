Mansory Venatus Coupé EVO C – Un Lamborghini Urus à 2 portes

Si vous aimez le Lamborghini Urus et vous souhaitez l’avoir en coupé, le préparateur allemand Mansory a la solution avec son Venatus Coupé EVO C à 2 portes limité à 8 exemplaires. Il a fallu un an et demi pour arriver à ce résultat nécessitant de transformer en profondeur la carrosserie du Super SUV de Sant’Agata Bolognese.

Le Lamborghini Urus continue de bénéficier d’une très forte demande dans le monde entier dans le segment des tout-terrain de luxe et est également l’un des véhicules de base les plus populaires pour les conversions complètes parmi les clients internationaux de Mansory grâce à sa popularité ininterrompue.

Après plusieurs modèles sur la base du Urus, le préparateur germanique va plus loin avec un modèle exclusif et inattendu : le Mansory Venatus Coupé EVO C.

Idée de base

L’idée de base pour la construction de ce véhicule a été apportée à Mansory par ses clients à plusieurs reprises dans le cadre du programme de conversion « MANSORY Bespoke » et a rencontré un soutien et un enthousiasme sans partage dès le départ et en raison des multiples demandes de renseignements, la décision a même mûri pour au final produire une petite série limitée de 8 exemplaires. Après une longue phase de planification et de construction, il a fallu un an et demi de l’idée à la mise en œuvre finale avant que le véhicule présenté ici se dresse sur ses roues volumineuses.

« Nous sommes très fiers de la qualité et du savoir-faire parfait de nos modifications à bien des égards. Le Venatus Coupé EVO C établit non seulement de nouvelles normes en termes de design, mais avec la transformation d’un véhicule standard à 4 portes en un coupé à 2 portes, nous pouvons une fois de plus démontrer de manière impressionnante notre haut niveau de compétence dans le domaine de construction de carrosserie. Le Venatus Coupé EVO C sera bientôt suivi d’une autre conversion non moins spectaculaire dans ce style. », a déclaré Kourosh Mansory, PDG et fondateur de MANSORY Design und Holding GmbH.

Véhicule utilisé

L’un des tout-terrain de luxe les plus populaires au monde, très demandé sur tous les marchés, de la marque haut de gamme Lamborghini a servi de véhicule de base pour cette conversion : le Lamborghini Urus. Cette voiture, à son tour, trouve sa base sur sa variante supérieure du programme Mansory pour cette série de modèles : La Venatus EVO S.

Il se caractérise par le niveau de réglage moteur le plus élevé actuellement avec 900 ch et 1 100 Nm de couple et une conversion complète librement configurable par le client. Dans l’ensemble, la base idéale pour transformer un tout-terrain de luxe à 2 portes en coupé.

Transformation de la carrosserie

Afin de convertir le véhicule de base d’une configuration 4 portes à une configuration 2 portes, des modifications de carrosserie importantes doivent être apportées. Dans un premier temps, l’Urus de série est dépourvu des quatre portes. Le montant B est ensuite reculé d’exactement 200 mm afin de laisser suffisamment d’espace pour les portes avant, qui ont atteint la même longueur.

Toutes les mesures de conversion mécanique sur les portes sont effectuées tout en conservant la technologie de sécurité d’origine, et toutes les mesures de conversion optique nécessaires sont effectuées avec beaucoup d’efforts en utilisant des parties de carrosserie partiellement entièrement nouvelles et une peinture ultérieure pour les rendre complètement invisibles. C’est la seule façon de réaliser la conversion des portes de manière à la fois visuellement agréable et techniquement parfaite.

Afin d’adapter le plus harmonieusement possible le design du Venatus Coupé EVO C aux éléments de design existants du Venatus EVO S, le Venatus Coupé EVO C a été considérablement élargi au niveau des panneaux latéraux et la voiture a des prises d’air latérales massives devant les roues arrière. Les nouveaux panneaux latéraux de carrosserie correspondants à monter ont également été entièrement repensés et nouvellement soudés dans la structure de carrosserie existante de la voiture. Le design des portes sera également adapté et doté d’un tout nouveau langage de design en utilisant une forme 3D en forme de flèche. Pour compléter la vue latérale dans son intégralité, Mansory installe un conduit d’air latéral supplémentaire en carbone intégral dans toute la zone du montant C.

Jantes

Les jantes YN.5D présentées pour la première fois sur le Venatus EVO S sont également utilisées telles quelles sur le Venatus Coupé EVO C. Les dimensions respectives des jantes et des pneumatiques correspondent également sans changement aux dimensions du véhicule de base.

Performances

Le Mansory Venatus Coupé EVO C est basé sur la variante la plus puissante du programme de raffinement Mansory pour l’Urus. Concrètement, cela signifie pour le Venatus Coupé EVO C une puissance moteur de 900 ch et un couple de 1 100 Nm. Les performances obtenues sont de 323 km/h et 2,9 s de 0 à 100 km/h. Ce SUV à 2 portes dispose également d’un système d’échappement haute performance modifié par rapport au véhicule de base, avec une nouvelle disposition des trois sorties d’échappement.

Intérieur sur mesure

Comme pour toutes les conversions complètes Mansory, l’intérieur peut être librement sélectionné dans ses couleurs, son matelassage et son design en carbone. Conformément aux exigences qui en résultent lors de la conversion en 2 portes, les sièges avant sont prolongés par un mécanisme de rabattement par rapport aux sièges standard, ce qui facilite l’accès aux places arrière.

À l’arrière même, seul un système de siège unique avec une console centrale configurable individuellement est installé.

D’innombrables autres détails tels que les ceintures de sécurité avec le logo Mansory, les pédales sportives en aluminium Mansory, les tapis de sol en cuir Mansory, une lumière ambiante spécialement conçue dans la garniture de pavillon et également un bouton de démarrage déplacé vers la garniture de pavillon et de nombreuses solutions plus détaillées font du Venatus Coupé EVO C une automobile unique qui est capable de mettre en œuvre de manière magistrale tous les souhaits individuels des clients à tous égards, également à l’intérieur.

Photos : Mansory