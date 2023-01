Dakar 2023 – 4ème podium d’affilée pour Audi et Mattias Ekström à l’étape 13

Mattias Ekström et Emil Bergqvist signe leur 4ème podium de suite lors de l’étape 13 du rallye Dakar 2023. Leur Audi RS Q e-tron E2 a été performante et rapide leur permettant de signer le 3ème meilleur temps de la journée dans les dunes de sable d’Arabie Saoudite entre Shaybah et Al-Hofuf.

La troisième place de la 13ème étape par Mattias Ekström et Emil Bergkvist a marqué le 13ème podium au classement général d’étape pour le Team Audi Sport au Rallye Dakar 2023. Cette régularité montre les performances de l’Audi RS Q e-tron E2 et le potentiel à venir pour le prochain Dakar 2024.



Au classement général, l’équipage de l’Audi #211 – Mattias Ekström & Emil Bergqvist – remonte de la 18ème à la 15ème position. Le dernier équipage en course de la marque aux quatre anneaux réalise une superbe performance depuis quelques jours.

L’étape 14 du rallye Dakar se déroulera le 15 janvier 2023 entre Al-Hofuf et Dammam, longue de 417 km : 281 km de liaison et 136 km de spéciale. Il s’agira de la dernière étape clôturant l’édition 2023 du Dakar.

Classement de l’étape 11 (temps, écart, pénalité)

3 – #211 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 02h 32′ 48 / + 00h 06′ 31 / –

/ – #207 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – abandon

/ – #204 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – abandon

Classement général (temps, écart, pénalité)

15 – #211 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 50h 43′ 15 / + 06h 55′ 05 / 00h 17′ 20

/ – #207 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – abandon

/ – #204 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – abandon

Résumé de l’étape 13 en vidéos





Photos : Audi / ASO – Vidéos : Audi / France TV Sport / Dakar