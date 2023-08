Miniature Porsche 935 K3 #71 – 24H du Mans 1980 de Solido au 1:18

Solido continue de proposer à l’échelle 1:18 de nouvelles miniatures de la Porsche 935 K3 avec des décorations originales. Pour le centenaire des 24 Heures du Mans, le choix s’est porté sur la Porsche 935 K3 #71 ayant participé à la course de 1980 et potant la décoration du sponsor apple computer. Direction des vignobles afin de découvrir en détail cette miniature.

Porsche 935 K3 #71 – Abandon aux 24 Heures du Mans 1980

L’édition 1980 de la célèbre course d’endurance a été marquée par une forte participation de modèles Porsche mais la première voiture de la marque a terminé en deuxième position (la 936/80 #9 pilotée par Jacky Ickx et Reinhold Joest) derrière la Rondeau M379 B pilotée par Jean Rondeau et Jean-Pierre Jaussaud.

Parmi la vingtaine de Porsche engagée, la voiture numéro 71 (châssis 009 00030) aux couleurs d’apple computer était engagée par Dick Barbour Racing en groupe IMSA. A son volant se trouvait l’équipage Allan Moffat / Bob Garretson / Bobby Rahal.

Cette voiture était sponsorisée par la société créée par Steve Jobs, ce dernier cherchant à mettre en avant sa jeune société à l’international. Quoi de mieux que les 24 Heures du Mans…

La décoration sur fond blanc comporte divers logos de la fameuse pomme et des rayures horizontales multicolores.

Pointant à la 8e position à la 11e heure de la course, cette Porsche 935 K3 a été victime de problèmes de soupapes l’obligeant à abandonner. La voiture était engagée en parallèle durant la saison 1980 au championnat américain IMSA.

Une nouvelle version de la Porsche 935 K3 en miniature

Cette version aux couleurs de la firme à la pomme est originale et ravira les passionnés de miniatures et d’informatique. Bien que la voiture n’a pas marqué le sport automobile par ses palmarès, elle se démarque par sa décoration colorée.

Reprenant le nouveau moule développé par Solido, cette miniature de la Porsche 935 K3 est très bien reproduite avec un très bon respect des proportions pour un prix contenu.

Les détails autant à l’intérieur qu’à l’extérieur sont nombreux avec la présence de nombreux éléments en plastique offrant un bonne reproduction.

La peinture blanche uniforme est de qualité, recevant des décalcomanies tenant assez bien et permettant de bien reproduire les décorations.

A l’intérieur, l’espace de pilotage assez minimaliste comporte tous les principaux éléments du véhicule de course offrant un bon réalisme. Le cockpit peut être admiré par les fenêtres transparentes en plastique et en ouvrant les portes.

En retournant la voiture, le dessous offre la même reproduction que sur les autres versions précédemment commercialisées par Solido.

Les jantes aérodynamiques BBS à écrou central sont chaussées de pneus slick Goodyear. Elles ont été peintes en différentes teintes en rapport avec la décoration.

Les autocollants des 24 Heures du Mans 1980 et de la catégorie IMSA sont bien présents sur les portes.

Le petit détail

La finition du modèle n’est pas parfait et certains contrôles qualité semblent avoir été oubliés. Il suffit de regarder au niveau de certains passages de roue pour se rendre compte que les décalcomanies apposées sur la carrosserie sont parfois pas très bien posés avec des éléments manquants. C’est dommage et il est ainsi important de bien vérifier le modèle à acheter avant de le prendre ou de le renvoyer si vous l’avez acheté par correspondance.

Disponibilité et prix

Commercialisée au printemps 2023 en édition limitée chez les revendeurs spécialisés et dans certains magasins de jouets sous la référence S1807203, la miniature Solido au 1:18 de la Porsche 935 K3 #71 est proposée au prix recommandé de 49,99 euros.

Photos : 4Legend.com / DR